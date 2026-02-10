Världens första elbil med natriumjon-batteri är här – och den slår litiumbatterier på en viktig punkt

Changan blir första företaget att använda ett natriumjon-batteri

Bättre prestanda i extrem kyla är en av höjdpunkterna

CATL presenterar även 5C-litiumjonpaket som kan hålla längre än de flesta bilar

Världens första massproducerade natriumjon-batteri (Na-ion) för bilar har gått i serieproduktion och ska säljas i Kina i kommande Changan Nevo A06.

Batteritekniken, som utvecklats av CATL (troligen världens största tillverkare av elbilsbatterier), har nyligen avslutat vintertester i Inre Mongoliet, där temperaturen ofta faller långt under vad de flesta elbilar är konstruerade för att klara.

Enligt rapporter kunde Nevo A06 laddas utan problem vid cirka −30 °C och fortsatte fungera i temperaturer ned mot −50 °C. Vid −40 °C behöll batteriet dessutom mer än 90 % av sin ursprungliga kapacitet – en nivå som är mycket svår att nå för traditionella litiumjärnfosfat-batterier (LFP).

CATL:s Naxtra-batteripaket sägs vara det första natriumjon-batteriet certifierat för personbilar. Versionen som Changan valt har en kapacitet på 45 kWh, vilket ger omkring 40 mils räckvidd enligt den kinesiska CLTC-körcykeln.

Enligt Changan placerar det bilen i nivå med liknande instegsmodeller med LFP-batterier – men kallvädersprestandan är betydligt bättre. Tester visade att natriumjon-paket kan leverera högre effekt i extrem kyla än LFP-motsvarigheter utan motsvarande räckviddsförlust.

Olika batterier för olika tillfällen

CATL ser massproduktionen av sitt Naxtra-batteri som början på en “dubbelkemisk” era för elbilar, där tillverkare kan välja batterityp beroende på användningsområde.

Natriumjon-batterier kan exempelvis dyka upp i elbilar som regelbundet används i minusgrader, men Changan överväger enligt uppgifter även att införa tekniken i fler modeller tack vare möjliga kostnadsbesparingar.

Tekniken har också stöd från kritiker av litiumutvinning, eftersom natrium är omkring 1 000 gånger vanligare och finns i många geografiska regioner – vilket minskar beroendet av enstaka länder i leveranskedjan.

Dessutom anses natriumjon-batterier något säkrare, med lägre risk för så kallad termisk rusning. Om produktionen skalas upp kan de också bli billigare, vilket kan pressa priset på enklare elbilar – även om räckvidden ofta blir kortare.

Samtidigt utvecklas litiumjon-batterier snabbt och ligger fortfarande före när det gäller livslängd och laddhastighet. CATL uppger att deras senaste 5C-litiumjonpaket kan behålla 80 % av sin kapacitet efter 3 000 fulla laddcykler vid 20 °C – även vid användning av mycket snabba laddare.

Det motsvarar ungefär 177 000 mils körning innan batteriet tappat tillräckligt mycket kapacitet för att bli ett problem.

“5C” syftar också på laddhastigheten: CATL menar att batteriet teoretiskt kan laddas från tomt till fullt på runt 12 minuter, något som kan lugna förare som ofta snabbladdar och oroar sig för batterislitage.