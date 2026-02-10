Världens första elbil med natriumjon-batteri är här – och den slår litiumbatterier på en viktig punkt
Billigare natriumjon-batterier är snabbt på väg att bli verklighet.
- Changan blir första företaget att använda ett natriumjon-batteri
- Bättre prestanda i extrem kyla är en av höjdpunkterna
- CATL presenterar även 5C-litiumjonpaket som kan hålla längre än de flesta bilar
Världens första massproducerade natriumjon-batteri (Na-ion) för bilar har gått i serieproduktion och ska säljas i Kina i kommande Changan Nevo A06.
Batteritekniken, som utvecklats av CATL (troligen världens största tillverkare av elbilsbatterier), har nyligen avslutat vintertester i Inre Mongoliet, där temperaturen ofta faller långt under vad de flesta elbilar är konstruerade för att klara.
Enligt rapporter kunde Nevo A06 laddas utan problem vid cirka −30 °C och fortsatte fungera i temperaturer ned mot −50 °C. Vid −40 °C behöll batteriet dessutom mer än 90 % av sin ursprungliga kapacitet – en nivå som är mycket svår att nå för traditionella litiumjärnfosfat-batterier (LFP).
CATL:s Naxtra-batteripaket sägs vara det första natriumjon-batteriet certifierat för personbilar. Versionen som Changan valt har en kapacitet på 45 kWh, vilket ger omkring 40 mils räckvidd enligt den kinesiska CLTC-körcykeln.
Enligt Changan placerar det bilen i nivå med liknande instegsmodeller med LFP-batterier – men kallvädersprestandan är betydligt bättre. Tester visade att natriumjon-paket kan leverera högre effekt i extrem kyla än LFP-motsvarigheter utan motsvarande räckviddsförlust.
Olika batterier för olika tillfällen
CATL ser massproduktionen av sitt Naxtra-batteri som början på en “dubbelkemisk” era för elbilar, där tillverkare kan välja batterityp beroende på användningsområde.
Natriumjon-batterier kan exempelvis dyka upp i elbilar som regelbundet används i minusgrader, men Changan överväger enligt uppgifter även att införa tekniken i fler modeller tack vare möjliga kostnadsbesparingar.
Tekniken har också stöd från kritiker av litiumutvinning, eftersom natrium är omkring 1 000 gånger vanligare och finns i många geografiska regioner – vilket minskar beroendet av enstaka länder i leveranskedjan.
Dessutom anses natriumjon-batterier något säkrare, med lägre risk för så kallad termisk rusning. Om produktionen skalas upp kan de också bli billigare, vilket kan pressa priset på enklare elbilar – även om räckvidden ofta blir kortare.
Samtidigt utvecklas litiumjon-batterier snabbt och ligger fortfarande före när det gäller livslängd och laddhastighet. CATL uppger att deras senaste 5C-litiumjonpaket kan behålla 80 % av sin kapacitet efter 3 000 fulla laddcykler vid 20 °C – även vid användning av mycket snabba laddare.
Det motsvarar ungefär 177 000 mils körning innan batteriet tappat tillräckligt mycket kapacitet för att bli ett problem.
“5C” syftar också på laddhastigheten: CATL menar att batteriet teoretiskt kan laddas från tomt till fullt på runt 12 minuter, något som kan lugna förare som ofta snabbladdar och oroar sig för batterislitage.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Leon PoultneyEVs correspondent