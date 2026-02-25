Lamborghini skroter sin elektriske superbil – men disse tre alternativene kan holde ideen i live

Lamborghini sier de ikke satser på en ren elektrisk sportsbil

Lanzador-konseptet satt på vent foreløpig

Porsche vurderer også en fullstendig snuoperasjon innen elektriske sportsbiler

Stephan Winkelmann, administrerende direktør i den legendariske italienske superbilprodusenten Lamborghini, har fortalt journalister at selskapet forlater planene om en helelektrisk superbil på grunn av svak etterspørsel fra kundebasen.

Lanzador-konseptet, som ble avduket i 2023, var ment å føre til en serieprodusert elbil som skulle legges ut for salg i 2028. Den eksotiske 2+2 «ultra-GT»-modellen skulle ha to elektriske motorer, én på hver aksel, som til sammen ville levere «over en megawatt kraft», tilsvarende rundt 1350 hestekrefter.

Winkelmann fortalte imidlertid Sunday Times at «akseptkurven» for batteridrevne biler blant selskapets kunder var «nær null», noe som ligger til grunn for beslutningen om å skrote en ren elbil. Han la til at han ser elektriske superbiler som en «dyr hobby», med liten sjanse for avkastning på investeringen.

I stedet forventes Lanzador å bli erstattet av en hybrid. Hybride drivlinjer har vært en suksess for merket de siste årene, med Revuelto, Temerario og en plug-in hybridversjon av Urus som alle selger bra til tross for de høye prisene.

Beslutningen om å skrote en helelektrisk superbil er utvilsomt et slag for høytytende elbiler generelt, spesielt siden nyheten kommer kort tid etter spekulasjoner om at Porsches nyutnevnte administrerende direktør Michael Leiters vurderer å skrote den helelektriske 718-serien av Boxster- og Cayman-sportsbiler.

De to modellene har vært under utvikling i flere år, og mange elektriske entusiaster har trodd at de kan være blant de første batteridrevne sportsbilene som tilbyr den ettertraktede kombinasjonen av ytelse, håndtering, balanse og lav vekt som bare Porsche kan levere.

Til tross for ryktene rundt Porsche, skrev Audi-sjef Gernot Döllner i et internt brev til ansatte (via Autocar) at selskapet fortsetter med sin elektriske sportsbil Concept C, og la til at samarbeidet «går i godt samarbeid mellom Team Porsche og Team Audi».

Døren er åpen for utfordrere

Ettersom noen av de største navnene i bilverdenen nå trekker seg tilbake fra elektriske superbiler, står Audi og Ferrari, sammen med den kommende Apple-designede Luce, igjen med å fortsette å bære flagget for teknologien.

Det åpner også døren for at flere nisjeaktører kan ta deres plass og potensielt bli kjente navn.

Først ut er Longbow, en britisk oppstartsbil grunnlagt av ingeniører som har jobbet med Tesla, Polestar, Lucid, BYD og flere. Den takløse Speedsteren veier bare 895 kg og har én enkelt motor som sender 322 hk til bakhjulene.

Takket være lettvektsstrategien kan den gjøre 0–100 km/t på 3,5 sekunder og levere rundt 44 km rekkevidde på én lading. Den ventes å selges for £84 995, mens en billigere og tyngre Roadster er planlagt å koste £64 995.

