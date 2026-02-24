Lamborghini skrotar sin super-elbil – men dessa 3 alternativ kan hålla idén vid liv

Lamborghini säger att man inte satsar på en renodlad elektrisk sportbil

Lanzador-konceptet parkeras tills vidare

Porsche överväger också en helomvändning kring elektriska sportbilar

Stephan Winkelmann, vd för legendariska italienska superbilstillverkaren Lamborghini, har sagt till reportrar att företaget tänker överge planerna på en helelektrisk superbil på grund av svag efterfrågan från kundbasen.

Lanzador-konceptet, som visades upp 2023, var tänkt att leda till en serieproducerad elbil som skulle börja säljas 2028. Den exotiska 2+2-modellen “ultra-GT” skulle få två elmotorer, en på varje axel, som tillsammans skulle leverera “över en megawatt effekt”, vilket motsvarar runt 1 350 hästkrafter.

Winkelmann sa dock till Sunday Times att “acceptanskurvan” för batteridrivna bilar bland företagets kunder närmar sig “nära noll”, vilket ligger bakom beslutet att skrota en ren elbil. Han tillade att han ser elektriska superbilar som en “dyr hobby”, med liten chans till avkastning på investeringen.

I stället väntas Lanzador ersättas av en hybrid. Hybrid-drivlinor har nämligen blivit en framgång för märket de senaste åren, där Revuelto, Temerario och en laddhybridversion av Urus alla säljer bra trots sina enorma prislappar.

Beslutet att lägga ned en helelektrisk superbil blir utan tvekan ett slag mot högpresterande elbilar i allmänhet, särskilt då nyheten kommer kort efter spekulationer om att Porsches nytillträdda vd Michael Leiters överväger att skrota den helt elektriska 718-serien av Boxster- och Cayman-sportbilar.

De två modellerna har varit under utveckling i flera år, och många elentusiaster har trott att de kunde bli bland de första batteridrivna sportbilarna som erbjuder den eftertraktade kombinationen av prestanda, väghållning, balans och låg vikt som bara Porsche kan leverera.

Trots ryktena kring Porsche skrev Audis vd Gernot Döllner i ett internt brev till anställda (via Autocar) att företaget fortsätter med sin Concept C-sportbil på el, och tillade att samarbetet “fortskrider i gott samarbete mellan Team Porsche och Team Audi”.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Analys: dörren är öppen för uppstickare

(Image credit: Longbow Roadster)

När några av de största namnen i bilvärlden nu backar från elektriska superbilar lämnas Audi och Ferrari, tillsammans med den kommande Apple-designade Luce, att fortsätta bära fanan för tekniken.

Dessutom öppnar det dörren för mer nischade aktörer att ta plats och potentiellt bli välkända namn.

Först har vi Longbow, en brittisk startup grundad av ingenjörer som arbetat med Tesla, Polestar, Lucid, BYD med flera. Dess taklösa Speedster väger bara 895 kg och använder en enda motor som skickar 322 hästkrafter till bakhjulen.

Tack vare lågviktsstrategin klarar den 0–100 km/h på 3,5 sekunder och levererar cirka 44 mils räckvidd på en laddning. Den väntas säljas för 84 995 pund, medan en billigare och tyngre Roadster planeras kosta 64 995 pund.

(Image credit: Watt Electric)

Watt Electric är ett annat brittiskt företag som arbetar på en lättviktsplattform för elbilar som kan ligga till grund för framtida mer prisvärda sportbilar på el. Den modulära arkitekturen PACES (Passenger And Commercial EV Skateboard) har redan resulterat i ett kupé-koncept som liknar en Porsche 356.

Företaget meddelade nyligen också att det samarbetar med Donut Lab för att integrera kraftfulla och lätta hjulmotorer i elbilsplattformen inom en snar framtid.

Slutligen fortsätter nischade hyperbilstillverkare, även om de inte är startups, att pressa elektrisk framdrivning till nästa nivå. Företag som Pininfarina har introducerat den brutalt snabba Battista, och Rimac Automobili sätter och slår världsrekord med Nevera och Nevera R.