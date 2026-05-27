«Enda styggere enn jeg kunne ha forestilt meg»: Ferraris nye elbil Luce får brutal kritikk

Ferrari har avduket elbilen Ferrari Luce.

Vi fikk en første titt på interiøret i Ferrari Luce allerede i februar, og nå har Ferrari endelig avslørt sin aller første elbil i sin helhet. Reaksjonene fra bilentusiaster har vært mildt sagt blandede.

Som Motor1 melder, ble bilen delvis designet av LoveFrom, designstudioet ledet av Jony Ive – mannen bak blant annet iPhone og iPad. Bilen bruker fire elektriske motorer, leverer opptil 1050 hestekrefter og forventes å ha en startpris på rundt 550 000 euro, tilsvarende rundt 6 millioner kroner. Det er imidlertid designet som har fått mest oppmerksomhet.

En bruker på Reddit beskrev bilen som «å gi Waymo-vibber», mens en annen skrev at designet er «på en eller annen måte enda styggere enn jeg kunne ha forestilt meg». En tredje kommentar oppsummerte ganske godt den generelle stemningen på nettet: «Ferrari har fullstendig mistet forstanden.»

Resten av bilindustrien virker heller ikke spesielt imponert. AIR Capital-analytiker Pierre-Olivier Essig beskrev bilen overfor Bloomberg som «en krysning mellom en elektrisk Honda Accord og en Tesla Model 3». Han fortsatte med å si at «Ferraris nye strategi føles fullstendig feiloversatt».

Det er ganske tydelig at Luces design ikke har blitt godt mottatt, men Ferrari trenger ikke å vinne Reddits publikum for at modellen skal bli en suksess. Produsenten selger færre enn 14 000 biler i året, og så lenge nok kjøpere liker den nye modellen, vil Ferrari være mer enn fornøyd.

Ferrari Luce – interiør. (Image credit: Ferrari)

I et intervju med Cleo Abram fordypet Jony Ive og Ferraris sjefsdesigner Flavio Manzoni seg i tankegangen bak Luce-designet. Ive snakket spesielt om hvorfor han ønsket å bevege seg bort fra den typen multi-touch-grensesnitt som har blitt populære i moderne biler fra produsenter som Tesla.

«Multi-touch hører ikke hjemme i en bil, etter min mening», sier Ive, selv om han beskriver teknologien som «fantastisk» for telefoner og nettbrett.

«Hvis du må gjøre grunnleggende ting på en skjerm, ser du per definisjon bort fra veien og fokuserer på en skjerm.»

Luce har fortsatt en sentral berøringsskjerm, men den er betydelig mindre enn i mange moderne elbiler og krever stort sett enkle trykk i stedet for avanserte bevegelser. Ferrari har også lagt til mange fysiske brytere og knapper rundt i kupeen for mer direkte og taktil kontroll, sammen med diverse lyseffekter.

Og det ser faktisk ut til å være et av de få designvalgene som mange på nettet er enige i.

Bilen skal visstnok kunne nå 100 km/t på 2,5 sekunder og ha en toppfart på over 310 km/t. Rekkevidden skal visstnok være rundt 530 kilometer per lading. For de sjåførene som faktisk liker både designet og spesifikasjonene, kan bestillinger allerede legges inn.

«Det åpenbare, eller kanskje rettere sagt det enkle og late valget, ville ha vært å bare gjøre noe lignende det folk allerede er vant til», sier Ive.

Det er liten tvil om at Ferrari Luce er en svært kontroversiell bil – og internett ser allerede ut til å ha det mye moro på bekostning av den.