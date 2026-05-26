”På något sätt ännu fulare än jag hade kunnat föreställa mig”: Ferraris nya elbil Luce får brutal kritik, men Apple-designern Jony Ive försvarar valen – och det finns ett beslut som många faktiskt verkar gilla

Ferrari har presenterat elbilen Ferrari Luce

Designen är delvis skapad av tidigare Apple-designern Jony Ive

Designen har mötts av kraftig kritik online

Vi fick en första titt på interiören i Ferrari Luce redan i februari och nu har Ferrari till slut visat upp hela sin första elbil någonsin. Reaktionerna från bilentusiaster har däremot varit minst sagt splittrade.

Som Motor1 rapporterar är bilen delvis designad av LoveFrom, designstudion ledd av Jony Ive – mannen bakom bland annat iPhone och iPad. Bilen använder fyra elmotorer, levererar upp till 1 050 hästkrafter och väntas få ett startpris på cirka 550 000 euro, motsvarande ungefär 6 miljoner kronor. Det är dock designen som fått mest uppmärksamhet.

En användare på Reddit beskrev bilen som att den “ger Waymo-vibbar”, medan en annan skrev att designen är “på något sätt ännu fulare än jag hade kunnat föreställa mig”. En tredje kommentar sammanfattade ganska väl den allmänna stämningen online: “Ferrari har fullständigt tappat förståndet.”

Latest Videos From

Inte heller resten av bilindustrin verkar särskilt imponerad. Analytikern Pierre-Olivier Essig från AIR Capital beskrev bilen för Bloomberg som “en blandning mellan en elektrisk Honda Accord och en Tesla Model 3”. Han fortsatte med att säga att “Ferraris nya strategi känns helt felöversatt.”

Det är ganska tydligt att Luces design inte fått ett universellt positivt mottagande, men Ferrari behöver samtidigt inte vinna över Reddit för att modellen ska bli en framgång. Tillverkaren säljer färre än 14 000 bilar per år och så länge tillräckligt många köpare gillar den nya modellen lär Ferrari vara mer än nöjda.

”Multi-touch hör inte hemma i en bil”

Inuti Ferrari Luce. (Image credit: Ferrari)

I en intervju med Cleo Abram gick Jony Ive och Ferraris chefsdesigner Flavio Manzoni in mer på tankarna bakom designen av Luce. Framför allt pratade Ive om varför han ville gå bort från den typ av multi-touch-gränssnitt som blivit populära i moderna bilar från tillverkare som Tesla.

“Multi-touch hör inte hemma i en bil, enligt mig”, säger Ive, även om han samtidigt beskriver tekniken som “fantastisk” för telefoner och surfplattor.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

“Om du måste göra grundläggande saker på en skärm innebär det per definition att du tittar bort från vägen och istället fokuserar på en display.”

Luce har fortfarande en central pekskärm, men den är betydligt mindre än i många moderna elbilar och kräver främst enkla tryck istället för avancerade gester. Ferrari har dessutom lagt till gott om fysiska reglage och knappar runt om i kupén för mer direkt och taktil kontroll, tillsammans med olika ljuseffekter.

Och det verkar faktiskt vara ett av få designval som många online håller med om.

Bilen ska kunna nå 100 km/h på 2,5 sekunder och har en toppfart på över 310 km/h. Räckvidden uppges ligga på cirka 530 kilometer per laddning. För de förare som faktiskt gillar både designen och specifikationerna går det redan nu att lägga beställningar.

“Det uppenbara, eller kanske snarare det enkla och lata valet, hade varit att bara göra något som liknar det folk redan är vana vid”, säger Ive.

Det råder knappast någon tvekan om att Ferrari Luce är en väldigt kontroversiell bil – och internet verkar redan ha väldigt roligt på dess bekostnad.