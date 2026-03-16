Denne kinesiske elbilen lader til 70 % på bare 5 minutter og har en rekkevidde på 1036 km

BYD bekrefter at Denza vil bringe Flash-ladingen sin til Europa

1500 kW-uttakene kan levere 10–70 % lading på bare fem minutter

Kinesiske Z9 GT klarer 1036 kilometer på én lading

Denza, som regnes som det «førsteklasses teknologiorienterte bilmerket» i BYD-gruppen, har bekreftet at deres bredt omtalte høytytende elbil Z9 GT skal til Europa, sammen med den like imponerende ladekapasiteten på 1500 kW.

BYDs Flash Charging-stasjoner, som allerede er i bruk i Kina, leverer mer enn tre ganger så mye effekt som konkurrerende «ultrahurtiglade»-uttak. Dette muliggjør 10–70 % lading på bare fem minutter og 10–97 % påfylling på bare ni minutter, selv i temperaturer på -30 °C, hevder de.

Denza Z9 GT kjører på en skreddersydd e3-plattform, og Shooting Brake Grand Tourer kan skilte med et 122 kWh Blade-batteri og opptil 800 km på én lading i bakhjulsdrevet utgave.

Det finnes også en mer ytelsesfokusert versjon som bruker tre elektriske motorer for å levere mer enn 960 hk og en sprinttid fra 0–100 km/t på under tre sekunder. Begge modellene skal selges én gang i april i år.

Ifølge Car News China ble Z9 GT den raskeste nye luksus-GT-en med energi som leverte 10 000 kjøretøy i Kina da den ble lagt ut for salg tidlig i fjor, med mer enn 5000 bestillinger innen 36 timer etter lanseringen.

Det er ingen informasjon om europeiske priser ennå, men de billigste bilene starter på bare 443 900 yuan (omkring 630 000 kroner) i Kina.

Til tross for at disse tallene sannsynligvis øker når man tar hensyn til importkostnader og avgifter, kan Denza-merket fortsatt drastisk underby eksklusive rivaler fra etablerte aktører, som Porsche, Audi og BMW.

Megawatt-lading underveis

Selv om Denzas Z9 GT byr på imponerende statistikk, er kanskje den mest relevante ladetallene, der selskapet promoterer prinsippet «klar på 5, full på 9, kald lading, legg til 3» – altså: Hvis det er kaldt ute, legg til tre minutter.

Alt dette er vel og bra, men det fungerer bare med de riktige ladeuttakene. I Kina bygger BYD for tiden 4000 1,5 mW ladestasjoner over hele landet, med planer om å rulle ut 20 000 innen utgangen av året.

Selv om det ikke er fullt så ambisiøst, fortalte en BYD-talsperson for den europeiske siden av virksomheten oss at selskapet sikter mot 2000 1,5 mW flash-ladestasjoner over hele Europa før 2026 er over.

Dette vil fokusere på de fem store europeiske landene i starten, der Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike og Spania skal få flertallet av disse laderne.

Men siden de fleste av de raskeste ladestasjonene i Europa for tiden topper 350 kW (det finnes noen få ladestasjoner på 500 kW), ser det ut til at BYDs planer vil føre hurtigladeverdenen inn i neste generasjon.

Som med Tesla og Supercharger-nettverket deres i elbilenes tidlige dager, vil bare BYD- og Denza-eiere kunne benytte seg av disse antatte fem minutters ladetidene, slik at rivaliserende bilprodusenter og elbilinfrastrukturen som helhet kan slite med å ta igjen det tapte.