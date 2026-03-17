Den här kinesiska elbilen laddar till 70 % på bara 5 minuter och har en räckvidd på 1036 km

BYD bekräftar att Denza tar sin Flash Charging-teknik till Europa

Laddstationerna på 1 500 kW kan leverera en laddning från 10–70 % på bara fem minuter

Kinesiska Z9 GT klarar upp till 1036 km på en laddning

Denza, som beskrivs som en “premium teknikfokuserad bilmärke” inom BYD-koncernen, har bekräftat att deras uppmärksammade elbil Z9 GT är på väg till Europa, tillsammans med imponerande laddningskapacitet på 1 500 kW.

Tekniken används redan i Kina, där BYD:s Flash Charging-stationer levererar mer än tre gånger så hög effekt som konkurrerande “ultrasnabba” laddare. Det möjliggör laddning från 10 till 70 % på bara fem minuter och 10 till 97 % på nio minuter – även i temperaturer ner till -30 °C, enligt företaget.

Denza Z9 GT bygger på en specialutvecklad e3-plattform, där shooting brake-modellen har ett batteri på 122 kWh (Blade Battery) och upp till 800 km räckvidd i bakhjulsdrivet utförande.

Det finns också en mer prestandainriktad version med tre elmotorer som levererar över 960 hästkrafter och klarar 0–100 km/h på under tre sekunder. Båda modellerna väntas börja säljas i april i år.

Enligt Car News China blev Z9 GT den snabbast säljande lyxiga elbilen i GT-segmentet i Kina när den nådde 10 000 levererade exemplar, med över 5 000 beställningar inom 36 timmar efter lanseringen.

Det finns ännu inga uppgifter om europeiska priser, men de billigaste modellerna börjar på 443 900 yuan (omkring 630 000 kronor) i Kina.

Även om priserna sannolikt blir högre i Europa på grund av importkostnader och skatter kan Denza ändå komma att underprisa etablerade premiumtillverkare som Porsche, Audi och BMW rejält.

Megawattladdning är på väg

Även om Denza Z9 GT imponerar med sina siffror är det kanske laddningen som sticker ut mest, där företaget marknadsför konceptet “redo på 5, full på 9, plus 3 vid kyla”.

Det här fungerar dock bara med rätt laddinfrastruktur. I Kina bygger BYD just nu 4 000 laddstationer på 1,5 MW, med planer på att nå 20 000 innan årets slut.

I Europa är ambitionen något mer försiktig. En talesperson för BYD i Europa uppger att målet är att installera 2 000 Flash Charging-stationer på 1,5 MW innan slutet av 2026.

Fokus kommer initialt att ligga på de fem största europeiska marknaderna: Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien.

I dag ligger de flesta av Europas snabbaste laddare på runt 350 kW (med vissa undantag på 500 kW), så BYD:s satsning kan ta snabbladdning till nästa nivå.

Precis som med Tesla och deras Supercharger-nätverk i elbilens tidiga dagar kommer det dock till en början bara vara ägare av BYD- och Denza-bilar som kan dra nytta av dessa 5-minutersladdningar – vilket innebär att konkurrenter och laddinfrastruktur i stort kommer behöva jobba ikapp.