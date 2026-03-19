«Den viktigste BMW-en i nyere historie»: BMW avduker ny i3 med 900 km rekkevidde

En lanseringsmodell med 50 xDrive i3 leveres med 469 hk.

Selskapet sier at den har en rekkevidde på 900 km med WLTP.

Internett har delte meninger om hvordan den ser ut.

Vi visste at den kom, men BMW har likevel klart å skape litt oppstyr ved å avduke sin Neue Klasse i3 – uten tvil den første helelektriske 3-serien og sannsynligvis den viktigste BMW-en i nyere tid.

Selskapet sa at det var «selve essensen» av BMW-merket, og har derfor sett det passende å gi den hvasse firedørs sedanen et svimlende 108 kWh nikkel-mangan-kobolt (NMC)-batteri som er i stand til å levere litt under 900 km.

Lanseringen med 50 xDrive-varianten gir en tomotors drivlinje en kombinert systemeffekt på 469 hk og 645 Nm dreiemoment for rask akselerasjon og BMWs anerkjente ytelsesegenskaper.

BMW sier også at den kommende i3 tilbyr «klasseledende kjøredynamikk», takket være en ny digital «superhjerne»-arkitektur og kjøredynamikksystemet Heart of Joy som ble debutert på den elektriske SUV-en iX3.

Disse høyytelsesprosessorene kan bearbeide informasjon og sensordata i løpet av millisekunder, noe som betyr at akselerasjon, bremsing og styring er hvassere enn i noen annen elbil selskapet har produsert til dags dato.

Tidlige kjøreopplevelser av iX3 vitner allerede om hvor godt systemet fungerer og føles bak rattet.

Dessuten er den elektriske arkitekturen på 800 V som ligger til grunn for begge Neue Klasse-bilene i stand til å legge til opptil 400 miles rekkevidde på rundt 10 minutter fra en 400 kW-lader.

Innvendig har den nye i3 en lignende tilnærming som iX3, komplett med det nyeste iDrive-systemet og den massive Panoramic Vision-stripen som går langs hele bredden av frontruten og projiserer tilpassbare widgeter på en svart stripe.

Det er også et valgfritt head-up-display og den standard 17,9-tommers sentrale berøringsskjermen som er vinklet mot føreren.

I tillegg presser BMW hardt inn i AI-taleassistenter, delvis takket være samarbeidet med Amazon og den påfølgende integreringen av Alexa Plus i bilene sine.

Splittende stil

I hvert fall i våre øyne har BMW truffet blink når det gjelder den utvendige stylingen av den kommende i3. Den klarer å se moderne og frisk ut, samtidig som den gir nok subtile nikk tilbake til noen av de vakreste 3-seriemodellene i historien.

Den er lav og bred, med korte overheng og aggressivt utvidede hjulbuer, mens nyregrillen foran er redusert fra sine tidligere, klumpete proporsjoner til noe helt annet.

Men ikke alle liker den. Det er en generell enighet blant Instagram- og Reddit-brukere om at den ser «kinesisk» ut, og at bakenden ikke er spesielt vakker.

Men på den annen side sa en Reddit-bruker at det er det «første genuint nye designspråket siden Flame Surfacing fra Chris Bangle» – en av de mest kontroversielle BMW-designerne i nyere tid.

Et emne som ikke har blitt sterkt kritisert, er den påståtte rekkevidden på 900 kilometer, noe som plasserer BMW i en solid ledelse når det gjelder å knuse rekkeviddeangst for potensielle kunder.

I tillegg til dette har selskapet også bekreftet at det vil komme en stasjonsvogn- eller stasjonsvognversjon av i3, samt en høyytelses M3 basert på den samme plattformen som BMW allerede har uttalt vil «sette en ny standard» for elektrisk ytelse.

