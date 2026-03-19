"Den viktigaste BMW:n i modern tid": BMW visar upp ny i3 med 900 km räckvidd

En lanseringsmodell med 50 xDrive i3 levereras med 469 hk

Företaget säger att den har en räckvidd på 900 km enligt WLTP

Internet har delade åsikter om hur den ser ut

Vi visste att den var på väg, men BMW har ändå lyckats skapa en del uppmärksamhet genom att visa upp sin Neue Klasse i3 – den första helelektriska 3-serien och sannolikt den viktigaste BMW:n i modern tid.

Företaget säger att detta är “själva essensen” av BMW-varumärket och har därför valt att utrusta den vassa fyrdörrars sedanen med ett enormt batteri på 108 kWh med nickel-mangan-kobolt (NMC), som kan leverera strax under 900 km räckvidd.

Lanseringen med 50 xDrive-varianten innebär att en drivlina med dubbla motorer ger en kombinerad systemeffekt på 469 hk och 645 Nm vridmoment, vilket ger snabb acceleration och BMW:s välkända köregenskaper.

BMW säger också att den kommande i3 erbjuder “klassledande kördynamik”, tack vare en ny digital “superhjärna”-arkitektur och kördynamiksystemet Heart of Joy som debuterade i den elektriska SUV:en iX3.

Dessa högpresterande processorer kan bearbeta information och sensordata på millisekunder, vilket innebär att acceleration, bromsning och styrning är skarpare än i någon annan elbil företaget har producerat hittills.

Tidiga körupplevelser av iX3 visar redan hur väl systemet fungerar och känns bakom ratten.

Dessutom bygger båda Neue Klasse-bilarna på en elektrisk arkitektur på 800 V, som kan ge upp till cirka 64 mils räckvidd på runt 10 minuter från en laddare på 400 kW.

Invändigt har den nya i3 en liknande design som iX3, komplett med det senaste iDrive-systemet och den enorma Panoramic Vision-listen som löper längs hela vindrutans bredd och projicerar anpassningsbara widgets på en svart yta.

Det finns även en valfri head-up-display och en standard 17,9-tums central pekskärm som är vinklad mot föraren.

Dessutom satsar BMW stort på AI-baserade röstassistenter, delvis tack vare samarbetet med Amazon och integrationen av Alexa Plus i sina bilar.

Splittrade åsikter kring designen

Åtminstone enligt oss har BMW verkligen lyckats med den exteriöra designen på den kommande i3. Den ser modern och fräsch ut, samtidigt som den innehåller subtila referenser till några av de snyggaste 3-seriemodellerna genom tiderna.

Den är låg och bred, med korta överhäng och aggressivt utbyggda hjulhus, medan den klassiska grillen framtill har skalats ned från sina tidigare klumpiga proportioner till något helt annat.

Men alla är inte övertygade. Det finns en bred uppfattning bland användare på Instagram och Reddit att den ser “kinesisk” ut och att bakpartiet inte är särskilt tilltalande.

Samtidigt menar en Reddit-användare att detta är det “första genuint nya designspråket sedan Flame Surfacing från Chris Bangle” – en av de mest kontroversiella BMW-designerna i modern tid.

En aspekt som däremot inte har fått särskilt mycket kritik är den uppgivna räckvidden på 900 kilometer, vilket placerar BMW i en stark position när det gäller att minska räckviddsångest hos potentiella köpare.

Utöver detta har företaget också bekräftat att det kommer en kombiversion av i3, samt en högpresterande M3 baserad på samma plattform, som BMW redan sagt kommer att “sätta en ny standard” för elektrisk prestanda.