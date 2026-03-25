»Den vigtigste BMW i nyere tid«: BMW præsenterer den nye i3 med en rækkevidde på 900 km

En lanceringsmodel af 50 xDrive i3 leveres med 469 hk

Producenten oplyser, at den har en rækkevidde på 900 km ifølge WLTP

Der er delte meninger på nettet om, hvordan den ser ud

Vi vidste, at den var på vej, men BMW har alligevel formået at skabe en del opmærksomhed ved at præsentere sin Neue Klasse i3 – den første fuldt elektriske 3-serie og sandsynligvis den vigtigste BMW i nyere tid.

BMW siger, at dette er »selve essensen« af BMW-mærket og har derfor valgt at udstyre den smarte fire-dørs sedan med et enormt batteri på 108 kWh med nikkel-mangan-kobolt (NMC), som kan levere en rækkevidde på lidt under 900 km.

Lanceringen med 50 xDrive-varianten betyder, at en drivlinje med to motorer giver en samlet systemeffekt på 469 hk og 645 Nm drejningsmoment, hvilket sikrer hurtig acceleration og BMW's velkendte køreegenskaber.

BMW siger også, at den kommende i3 tilbyder »klasseførende køreegenskaber« takket være en ny digital »superhjerne«-arkitektur og køreegenskabssystemet Heart of Joy, der debuterede i den elektriske SUV iX3.

Disse højtydende processorer kan behandle information og sensordata på få millisekunder, hvilket betyder, at acceleration, bremsning og styring er mere præcise end i nogen anden elbil fra BMW til dato.

Ifølge de første køreoplevelser viser iX3 allerede, hvor godt systemet fungerer og føles bag rattet.

Desuden er begge Neue Klasse-biler baseret på en 800 V elektrisk arkitektur, der kan give en rækkevidde på op til ca. 640 km på omkring 10 minutter fra en 400 kW-oplader.

Indvendigt har den nye i3 et design, der ligner iX3, komplet med det nyeste iDrive-system og den enorme Panoramic Vision-liste, der løber langs hele forrudens bredde og projicerer tilpasselige widgets på en sort overflade.

Der er også et valgfrit head-up-display og en standard 17,9-tommer central berøringsskærm, der er vinklet mod føreren.

Derudover satser BMW stort på AI-baserede stemmeassistenter, delvist takket være samarbejdet med Amazon og integrationen af Alexa Plus i deres biler.

Delte meninger om designet

Efter vores mening er det virkelig lykkedes BMW med det udvendige design på den kommende i3. Den ser moderne og frisk ud, samtidig med at den indeholder subtile referencer til nogle af de flotteste 3-serie-modeller gennem tiderne.

Den er lav og bred, med korte overhæng og aggressivt udbyggede hjulkasser, mens den klassiske kølergrill foran er blevet nedskaleret fra sine tidligere klodsede proportioner til noget helt andet.

Men alle er ikke overbeviste. Der er en bred opfattelse blandt brugere på Instagram og Reddit om, at den ser “kinesisk” ud, og at bagpartiet ikke er særlig tiltalende.

Samtidig mener en Reddit-bruger, at dette er det »første ægte nye designsprog siden Flame Surfacing fra Chris Bangle« – et af de mest kontroversielle BMW-designs i nyere tid.

Et aspekt, der derimod ikke har fået særlig meget kritik, er den angivne rækkevidde på 900 kilometer, hvilket placerer BMW i en stærk position, når det gælder om at mindske rækkeviddeangst hos potentielle købere.

Derudover har BMW også bekræftet, at der kommer en stationcar-version af i3 samt en højtydende M3 baseret på samme platform, som BMW allerede har sagt vil »sætte en ny standard« for elektrisk ydeevne.