LGs neste TV-er har vunnet priser før de i det hele tatt er lansert

LG kunngjør at deres neste OLED-TV-er har vunnet flere CES-priser

Det finnes en gjennomsiktig OLED, men det kan være den eksisterende modellen

Men det finnes også en neste generasjons «Micro RGB» mini-LED-TV

Hver januar annonserer forbrukerelektronikkarrangementet CES vinnerne av sin innovasjonspris – men vinnerne forteller oss hvem de er og hvilke produkter som har blitt valgt måneder tidligere. Og neste års priser går til mange LG-produkter, inkludert flaggskipet deres, gjennomsiktige OLED-TV og en for tiden hemmelig ny RGB-bakgrunnsbelyst TV.

OLED-TV-en, LG Signature OLED T, vinner en CES Best of Innovation-pris, selv om dette godt kan være den eksisterende modellen igjen, snarere enn en ny. Men det ser ut til at andre LG OLED-er også har vunnet priser – og selv om det ikke akkurat er et sjokk at LG jobber med en ny bølge for å storme listen vår over de beste OLED-TV-ene, er dette det første tegnet på dem.

Men enda mer interessant er det at LG også får en innovasjonspris for «en premium LCD-TV med Micro RGB-teknologi». Detaljene om den er fortsatt hemmelige.

LG er kjent for sine OLED-er, men de har slitt med å konkurrere i mini-LED-markedet, og har blitt tråkket ned av den overlegne kvaliteten til Samsung og den overlegne verdien til TCL og Hisense.

Men å investere i RGB mini-LED kan være en mulighet til å snu det. Vi visste allerede at Samsung, Hisense og TCL investerer tungt i RGB LED, og ​​har alle vist frem TV-er basert på neste generasjons LED-teknologi, men dette er første gang vi har hørt fra LG.

Dette kan være et nytt prosjekt for selskapet – ny teknologi, ny ekspertise, nye TV-er. Vi gleder oss veldig til å se hva dette apparatet kan levere.

LGs StanbyME 2 er enda en CES 2026-prisvinner (Image credit: LG)

Hvilke CES-priser har LG-produkter vunnet?

Dette er fjerde år på rad at LG har vunnet Best of Innovation-priser: den bøybare LG OLED Flex fikk én i 2023, LGs trådløse OLED fikk prisen i 2024, den lysstyrkeforbedrede LG OLED Evo vant i 2025, og LG Signature OLED T er en vinner på CES 2026.

Den sistnevnte prisen er merkelig, fordi LG Signature OLED T vant fem innovasjonspriser på CES 2024 – inkludert den samme Best of Innovation-prisen som den mottar i 2026. Det er unektelig en teknologisk mesterverk, en 77-tommers trådløs OLED som kan bli gjennomsiktig og som har blitt vist frem i kunstinstallasjoner over hele verden. Men å få den samme prisen to år senere føles – enda mer enn vanlig; CES deler ut mange priser – som mye mer om markedsføring enn å markere nye innovasjoner. Men kanskje blir vi overrasket, og en ny versjon av denne TV-en vil dukke opp.

Det er ikke den eneste CES-prisen LG tar med seg hjem i januar. Smart-TV-plattformen webOS har vunnet innovasjonspriser innen både kunstig intelligens og cybersikkerhet, og den har også vunnet en pris for sin innebygde robotstøvsuger.

Den mobile skjermen StanbyME 2 får en innovasjonspris, i likhet med skjermen LG UltraFine evo 6K pro-spec. Det er verdens første skjerm som støtter både 6K-oppløsning og den nyeste Thunderbolt 5-tilkoblingen.

Vi får se de hemmelige nye TV-ene på CES 2026 i januar, i hvert fall, og vi får se om alt her virkelig føles verdt en pris.

