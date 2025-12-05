Lekkasje: Samsungs neste generasjons OLED-TV-er, inkludert en mystisk ny elitemodell

Flere Samsung OLED-skjermer for 2026 er allerede i deledatabasen.

En ny S99H-modell kan bli enda mer premium enn flaggskipet S95F.

Oppføringene inkluderer en 98-tommers versjon av The Frame.

Det er ingen overraskelse at Samsung forbereder seg på å avduke en rekke nye OLED-TV-er til 2026, men en ny lekkasje har gitt oss et tidlig innblikk i hva vi kan forvente – og den inkluderer flere nye OLED-modeller i tillegg til oppdateringer til de eksisterende alternativene, og antyder at en superstor The Frame også kommer.

Den lekkede informasjonen kommer fra Samsung, via sin europeiske deledatabase. Som FlatpanelsHD melder, inneholder databasen lister for "H" (2026) årsversjoner av OLED-TV-ene S85, S90 og S95, samt det som ser ut til å være en flaggskipmodell S99 i størrelsene 55, 65, 77 og 83 tommer.

En Samsung S99H ville sannsynligvis ligge over den femstjerners Samsung S95F, som vi rangerte som årets TV i 2025. I likhet med S95F ville panelene være QD-OLED med unntak av 83-tommeren, som vil bruke et WOLED-panel.

Hva ville gjøre den til en mer avansert modell enn S95F? Vel, det er fortsatt uklart, men vi er veldig interessert i å se hva Samsung kan tilføre verdenen av de beste OLED-TV-ene.

Det ligger an til en større The Frame

Hvis du har lengtet etter en The Frame TV, men følt at 85 tommer ikke var stort nok, har vi gode nyheter: Databasen viser en 98-tommers versjon til 2026. På det tidspunktet burde de nok begynne å kalle den Veggmaleriet i stedet.

For de av oss med mer beskjedne hjem, vil det fortsatt være mindre versjoner av The Frame, med det minste alternativet fortsatt 43 tommer.

Databasen viser også Samsung S82H og S83H TV-er, som gitt produktnavnet antyder at de vil havne i OLED-serien under S85H-serien, muligens som forhandlereksklusive utgaver: Samsung lager allerede en S84F-modell i noen markeder som er billigere enn S85F. (Dette virker som det kommer til å bli utrolig forvirrende.)

Samsung S85F konkurrerer for tiden med den rimelige LG B5-serien av OLED-modeller. S82H er oppført i databasen med størrelser fra 48 til 77 tommer, mens S83H er oppført i størrelser fra 48 til 83 tommer. Begge modellene bruker WOLED-paneler fra LG Display, akkurat som S85F og S84F gjør for øyeblikket.

Foreløpig sier ikke Samsung noe offisielt, men vi forventer å se en formell kunngjøring av nye modeller på CES 2026 i januar.