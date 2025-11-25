Jeg har testet flere 5-stjerners OLED-TV-modeller fra LG og Samsung – her er den jeg ville kjøpt under Black Friday.

Det har vært et fenomenalt år for OLED-TV-er. Jeg har personlig testet mange av de beste OLED-TV-ene fra 2025, og jeg fikk til og med testet fire flaggskipmodeller side om side: LG G5, Samsung S95F, Sony Bravia 8 II og Panasonic Z95B. Alle fire imponerte og viste hvor tøff konkurransen er.

Med Black Friday rett rundt hjørnet – og tidlige Black Friday-tilbud som allerede rulles ut – har flere store rabatter begynt å dukke opp på disse flaggskipmodellene. Men for mange er prisene, selv med rabatt, fortsatt høye. Så hva med OLED-TV-er i mellomklassen?

Jeg testet nylig to flaggskip-OLED-modeller, LG G5 og Samsung S95F, sammen med det som mest sannsynlig vil bli det viktigste Black Friday-TV-tilbudet: den rimeligere LG C5 i mellomklassen.

Alle tre modellene fikk fem stjerner i testene våre, men hvor mye kompromiss inngår du egentlig hvis du velger den billigere modellen?

En rask merknad om noen av bildene nedenfor: Samsung S95F (i midten) ser ikke rød ut i virkeligheten; Det er rett og slett kameraet som reagerer på TV-ens QD-OLED-panel.

Ljusstyrka

For lysere scener gir LG G5 (venstre) og Samsung S95F (midten) bedre kvalitet sammenlignet med LG C5 (høyre) i mellomprisklassen. (Image credit: Future)

Både flaggskipet LG G5 og Samsung S95F har en klar lysstyrkefordel i forhold til LG C5. Da vi målte disse TV-ene, var HDR-makslysstyrken 2268 nits og 2198 nits for henholdsvis G5 og S95F, og 1180 nits for C5 (målt i Filmmaker-modus).

Ved fullskjermslysstyrke nådde G5 331 nits, S95F 390 nits og C5 195 nits (også i Filmmaker-modus).

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Men hvor merkbar er denne lysstyrkeforskjellen i virkelige situasjoner? Under testingen fant jeg ut at scener som snødekte landskap så betydelig lysere ut på de to flaggskipene. C5 hadde et godt balansert bilde, men kunne ikke matche de to flaggskipene når det gjaldt ren lysstyrke.

HDR-høydepunkter, som solen i horisonten i Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray-demoopptakene, så også lysere og mer levende ut på G5 og S95F enn på C5. Dette ga bildet mer «pop» og fanget blikket bedre.

Høy lysstyrke i fullskjerm hjelper også mot skjermrefleksjoner i lyse rom, og S95F er den klare vinneren her. Den slår til og med flaggskipet G5 takket være OLED-skjermen uten gjenskinn. Samsungs panel led av noe tap av skyggedetaljer (mer om det senere), men det var fortsatt den beste modellen for lyse rom.

Farger

Alle tre TV-ene har utmerket fargegjengivelse, som vist her i The Sound of Music, men Samsung S95F (i midten) har den sterkeste fargegjengivelsen av de tre. (Image credit: 20th Century Pictures / Future)

Fargegjengivelsen er eksepsjonell på alle disse TV-ene. Jeg syntes S95F hadde den beste balansen mellom intensitet og naturlighet, noe som var tydelig synlig i markedsscenen i Sound of Music der Maria og barna står foran en frukt- og grønnsaksstand. Fargene virket lysere på G5, men var noen ganger litt overmettede, mens C5 hadde mer dempede farger, men beholdt fortsatt en autentisk følelse.

Da Maria og barna dro opp i fjellene, virket grønne toner kraftigere på G5 og C5, men igjen syntes jeg S95F var den mest naturlige i fargegjengivelsen. I Filmmaker-modus var C5s farger ganske nær de to flaggskipmodellene. Da jeg byttet fra Filmmaker-modus til Film/Kino-modus, fikk de to flaggskipmodellene en lysstyrkefordel. Likevel gjorde C5 en imponerende jobb med tanke på forskjellen i lysstyrke.

Da jeg byttet til en animasjonsfilm, The Wild Robot, fortsatte alle tre TV-ene å levere utmerket farge. G5 og S95F hadde lysere farger og høyere metning, mens C5s lavere lysstyrke ga den en mer nøytral tone til tider – noe jeg faktisk satte pris på. Når sommerfuglene fløy vekk fra roboten Roz, var de gule tonene til sommerfuglene og skogens grønne farger mest fremtredende på S95F, noe panelet vårt også la merke til under TechRadars blindtest av OLED-TV-er. Likevel var jeg imponert over hvor godt C5 klarte å konkurrere med de mer premium-orienterte modellene.

Kontrast og synsfelt i mørke og lyse rom

I mørke forhold viste alle tre TV-ene sterk kontrast og svartnivå, men Samsung S95F (i midten) virket å ha den beste balansen av de tre. Jeg falt også for LG C5 (til høyre). (Image credit: Warner Bros. / Future)

I motsetning til QLED-TV-er, som er avhengige av bakgrunnsbelysning for å lage bilder, bruker OLED-er selvemitterende piksler som kan slås av helt, noe som gir de dypeste og mest nøyaktige svartfargene og dermed høyest mulig kontrast.

For å teste kontrast og skyggedetaljer bruker jeg scener fra The Batman. Denne filmen har ikke bare mange scener med høy kontrast, men fungerer også som en slags «torturtest», ettersom noen mørke sekvenser er utfordrende å gjengi nøyaktig.

Alle tre TV-modellene viste utmerket kontrast i alle testene, med en god balanse mellom lyse og mørke områder. G5 og S95F hadde imidlertid en fordel på grunn av sin høyere lysstyrke. Lamper og lommelykter i åstedsundersøkelsen ved ordfører Mitchells hus ga sterkere kontrast mot de mørke tregulvene og -veggene.

Selv om Samsung S95F (midten) er best generelt for visning i lyse rom, var svartnivåene noe forhøyet i mørkere scener, noe som ikke skjedde med LG G5 (venstre). (Image credit: Wanrer Bros. / Future)

I lyse omgivelser hadde alle tre modellene fordel av å være satt til den lysere film-/kinomodusen, ettersom mørke scener ellers var vanskelige å se med taklysene på i testlaboratoriet. Både G5 og C5 slet med refleksjoner under slike forhold. Takket være den blendfrie matte skjermen var S95F overlegen i å eliminere refleksjoner, selv om svartnivået ikke var like dypt og detaljert som på C5 og spesielt ikke G5.

Da jeg så på The Batman og Alien: Romulus under mørke forhold, syntes jeg at S95F og C5 ga de mest nøyaktige bildene, ettersom G5s høyere lysstyrke løftet noen av de mørke tonene. S95F hadde kanskje de dypeste svartnivåene her, men C5 presterte nok en gang veldig bra sammenlignet med de to dyrere modellene.

Black Friday-vinneren

LG C5 (til høyre) har kanskje ikke samme lysstyrke som flaggskipmodellene, men den konkurrerer ekstremt bra med tanke på prisforskjellen. (Image credit: Future)

Selv om det var tydelig gjennom hele testingen at S95F og G5 var de overlegne modellene takket være høyere lysstyrke, sterkere totalkontrast og rikere farger, ble jeg likevel overrasket over hvor godt C5 klarte å konkurrere.

I tillegg til bildekvalitet har alle tre TV-modellene et komplett sett med spillfunksjoner og leverer ytelse som plasserer dem blant de beste gaming-TV-ene. Hver modell har også et solid og intuitivt smart-TV-grensesnitt.

Alle tre er fenomenale TV-er, og valget mellom dem avhenger til syvende og sist av budsjett og hvilke Black Friday-priser som dukker opp.

Alle tre er fenomenale TV-er, og valget mellom dem avhenger til syvende og sist av budsjett og hvilke Black Friday-priser som dukker opp. Akkurat nå selges 55-tommersmodellene av både LG G5 og S95F for 17 990 kroner, mens 55-tommersmodellen av C5 selges for 11 990 kroner.

Hvis du lurer på om du går glipp av noe ved å velge LG C5, er svaret nei. Hvis du har råd til å bruke de ekstra pengene på de mer premiummodellene, vil ytelsesforskjellen være verdt det, men du vil absolutt ikke bli skuffet over LGs OLED-skjerm i mellomklassen. Når du veier C5s kombinasjon av bildekvalitet, funksjoner og verdi opp, er det god grunn til at den rangerer som det beste valget totalt sett på mange av våre TV-topplister.