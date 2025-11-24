Jag har testat flera 5-stjärniga OLED-TV-modeller från LG och Samsung - denna skulle jag köpa under Black Friday

Det har varit ett helt fenomenalt år för OLED-TV. Jag har personligen testat många av de bästa OLED-TV-modellerna från 2025 och lyckades dessutom testa fyra flaggskeppsmodeller sida vid sida: LG G5, Samsung S95F, Sony Bravia 8 II och Panasonic Z95B. Alla fyra imponerade stort och visade hur hård konkurrensen är.

Med Black Friday runt hörnet – och tidiga Black Friday-erbjudanden som redan rullas ut – har det börjat dyka upp flera stora rabatter på dessa flaggskeppsmodeller. Men för många är priserna, även rabatterade, fortfarande höga. Så hur är det med OLED-TV-modeller i mellansegmentet?

Jag testade nyligen två OLED-modeller på flaggskeppsnivå, LG G5 och Samsung S95F, tillsammans med det som med största sannolikhet blir huvudnumret bland Black Friday-erbjudanden på TV: den mer prisvänliga LG C5 i mellansegmentet.

Alla tre modellerna fick fem stjärnor i våra tester, men hur stora kompromisser gör man egentligen om man väljer den billigare modellen?

En snabb notering om några av bilderna nedan: Samsung S95F (i mitten) ser inte röd ut i verkligheten; det är helt enkelt kameran som reagerar på TV:ns QD-OLED-panel.

Ljusstyrka

För ljusare scener ger LG G5 (vänster) och Samsung S95F (mitten) bättre kvalitet jämfört med mellanprismodellen LG C5 (höger). (Image credit: Future)

Både flaggskeppsmodellerna LG G5 och Samsung S95F har en tydlig ljusstyrkefördel jämfört med LG C5. När vi mätte dessa TV-apparater låg HDR-topp­ljusstyrkan på 2 268 nits respektive 2 198 nits för G5 och S95F, samt 1 180 nits för C5 (uppmätt i Filmmaker Mode).

Vid fullskärmsljusstyrka nådde G5 331 nits, S95F 390 nits och C5 195 nits (även detta i Filmmaker Mode).

Men hur märks denna ljusstyrkeskillnad i verkliga tittarsituationer? Under testerna upptäckte jag att scener som snötäckta landskap såg betydligt mer ljusstarka ut på de två flaggskeppsmodellerna. C5 hade en välbalanserad bild men kunde inte matcha de två flaggskeppen när det gällde ren ljusstyrka.

HDR-höjdpunkter, som solen vid horisonten i demomaterial från Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray, såg också ljusare och mer levande ut på G5 och S95F än på C5. Detta gav bilden mer ”pop” och fångade blicken bättre.

Hög fullskärmsljusstyrka hjälper också mot skärmreflektioner i ljusa rum, och S95F är den tydliga vinnaren här. Den slår till och med flaggskeppet G5 tack vare sin OLED Glare Free-skärm. Samsungs panel gav visserligen viss förlust av skuggdetaljer (mer om det senare), men den var ändå den bästa modellen för ljusa rum.

Färg

Alla tre TV-apparaterna har utmärkt färgåtergivning, som visas här i The Sound of Music, men Samsung S95F (mitten) har den starkaste färgåtergivningen av de tre. (Image credit: 20th Century Pictures / Future)

Färgåtergivningen är exceptionell på alla dessa TV-modeller. Jag upplevde att färgerna på S95F hade den bästa balansen mellan intensitet och naturlighet, något som syntes tydligt i marknadsscenen i Sound of Music där Maria och barnen står framför ett frukt- och grönsaksstånd. Färgerna såg ljusare ut på G5 men var ibland något översaturerade, medan C5 hade dovare färger men ändå behöll en autentisk känsla.

När Maria och barnen tar sig upp i bergen såg gröna toner mer kraftfulla ut på G5 och C5, men återigen upplevde jag S95F som mest naturlig i sin färgåtergivning. I Filmmaker Mode låg C5-modellens färger ganska nära de två flaggskeppsmodellerna. När jag bytte från Filmmaker Mode till Movie/Cinema-läge fick de två flaggskeppsmodellerna ett ljusstyrkeövertag. Trots det gjorde C5 ett imponerande jobb med tanke på ljusstyrkeskillnaden.

Vid övergång till en animerad film, The Wild Robot, fortsatte alla tre TV-modellerna att leverera utmärkt färg. G5 och S95F hade ljusare färger och högre mättnad, medan C5-modellens lägre ljusstyrka gav en mer neutral ton ibland – något jag faktiskt uppskattade. När fjärilarna flög bort från Roz, roboten, var fjärilarnas gula toner och skogens gröna färger mest framträdande på S95F, något som även vår panel noterade under TechRadars blindtest av OLED-TV-apparater. Ändå blev jag imponerad av hur bra C5 lyckades konkurrera med de mer premiuminriktade modellerna.

Kontrast och tittande i mörka och ljusa rum

I mörka förhållanden visade alla tre TV-apparater stark kontrast och svärtor, men Samsung S95F (mitten) verkade ha den bästa balansen av de tre. Jag drog mig också till LG C5 (höger). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Till skillnad från QLED-TV, som förlitar sig på bakgrundsbelysning för att skapa bilder, använder OLED självlysande pixlar som kan släckas helt, vilket ger de djupaste och mest exakta svärtorna och därmed högsta möjliga kontrast.

För att testa kontrast och skuggdetaljer använder jag scener från The Batman. Den här filmen har inte bara många högkontrastscener utan fungerar också som ett slags "tortyrtest", då vissa mörka sekvenser är utmanande att återge korrekt.

Alla tre TV-modellerna uppvisade utmärkt kontrast under samtliga tester, med en bra balans mellan ljusa och mörka partier. G5 och S95F hade dock ett försprång tack vare sin högre ljusstyrka. Lampor och ficklampor i brottsplatsutredningen i borgmästare Mitchells hus gav starkare kontrast mot de mörka trägolven och väggarna.

Även om Samsung S95F (mitten) är bäst totalt sett för tittande i ljusa rum, var svärtor något förhöjda i mörkare scener, något som inte inträffade med LG G5 (vänster). (Image credit: Wanrer Bros. / Future)

I ljusa tittarmiljöer tjänade alla tre modeller på att ställas in i det ljusare Movie/Cinema-läget, eftersom mörka scener annars blev svåra att se med takbelysningen på i testlabbet. Både G5 och C5 hade problem med reflektioner i sådana förhållanden. Tack vare sin Glare Free-matta skärm var S95F överlägsen på att eliminera reflektioner, även om svärtan inte var lika djup och detaljerad som på C5 och särskilt G5.

När jag tittade på The Batman och Alien: Romulus i mörka tittarförhållanden tyckte jag att S95F och C5 gav den mest korrekta bilden, eftersom G5-modellens högre ljusstyrka lyfte vissa mörka toner. S95F hade möjligen de mest fylliga svärtorna här, men C5 presterade återigen mycket bra i jämförelse med de två dyrare modellerna.

Black Friday-vinnaren

LG C5 (höger) kanske inte har samma ljusstyrka som flaggskeppsmodellerna, men den konkurrerar extremt bra med tanke på prisskillnaden. (Image credit: Future)

Även om det stod klart under hela testningen att S95F och G5 var de överlägsna modellerna tack vare högre ljusstyrka, starkare total kontrast och fylligare färger, blev jag ändå förvånad över hur väl C5 lyckades konkurrera.

Utöver bildkvaliteten har alla tre TV-modellerna ett komplett uppsättning gamingfunktioner och levererar prestanda som placerar dem bland de bästa gaming-TV-apparaterna. Varje modell har dessutom ett stabilt och intuitivt smart-TV-gränssnitt.

Alla tre är fenomenala TV-apparater, och valet mellan dem handlar i slutändan om budget och vilka Black Friday-priser som dyker upp. Just nu säljs 55-tumsmodellerna av både LG G5 och S95F för 17 990 kronor, medan 55-tumsmodellen av C5 säljs för 11 990 kronor.

Om du undrar om du går miste om något genom att välja LG C5 är svaret nej. Om du kan lägga extra pengar på de mer premiuminriktade modellerna kommer prestandaskillnaden att vara värd det, men du kommer absolut inte bli besviken på LG:s OLED i mellansegmentet. När man väger C5-modellens kombination av bildkvalitet, funktioner och värde finns det goda skäl till att den rankas som det bästa totalvalet i många av våra topplistor för TV.