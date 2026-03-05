Er TV-bildet ditt for mørkt? Med disse innstillingene kan du gjøre det lysere

Hvis du noen gang har sittet og sett på et TV-program eller en film og tenkt: «Hvorfor er dette så mørkt? Jeg kan knapt se hva som skjer», er du langt fra alene.

For flere år siden klaget mange seere over at en episode av Game of Thrones var så mørk at det var nesten umulig å se – og selv de beste TV-ene hadde problemer. De ekstremt mørke scenene mistet fullstendig detaljer i skyggene, noe som gjorde det vanskelig å skille former fra hverandre og viste hvor viktig skyggedetaljer egentlig er på en TV.

Selv om TV-ene blir lysere, med noen av de beste OLED-TV-ene som nå overstiger 2000 nits i lysstyrke og noen mini-LED-modeller som lett når over 4000 nits, kan mørke scener fortsatt være et problem for mange TV-eiere. Black crush og speillignende refleksjoner gjør det noen ganger vanskelig å se hva som faktisk skjer på skjermen.

Vårt TV-team hos TechRadar har ofte opplevd problemer der TV-er ser for mørke ut i visse bildemoduser eller før visse innstillinger er justert. Så her er noen raske løsninger og mer avanserte innstillinger som vi håper vil hjelpe deg med å løse – eller i det minste redusere – problemet med en TV som er for mørk. I denne artikkelen bruker vi vår referansemodell LG G5 OLED TV for å vise deg hvilke innstillinger som kan være verdt å justere. Innstillingene kan variere avhengig av TV-modellen, men de fleste TV-er har tilsvarende bildeinnstillinger med lignende navn.

Enkle løsninger

Følgende alternativer er tilgjengelige på nesten alle TV-er, og er vanligvis den raskeste måten å fikse et bilde som oppfattes som for mørkt.

Bildläge

Image 1 of 2 Filmmaker Mode (Image credit: Arrow Video / Future ) HDR Cinema (Image credit: Arrow Video / Future )

Den mest åpenbare og enkleste endringen er å sjekke hvilken bildemodus TV-en bruker. Mange produsenter leverer nå TV-ene sine med en energisparemodus, ofte kalt «Øko», aktivert som standard. Dette begrenser lysstyrken for å spare energi – noe som er bra for strømregningen, men det begrenser også TV-ens maksimale lysstyrke og kontrast.

Vi bruker ofte Filmskapermodus når vi tester TV-er og ser på film hjemme, men det kan også være ganske mørkt fordi det prioriterer nøyaktig bildekvalitet fremfor høy lysstyrke. I lysere rom kan noen TV-er slite med å prestere i denne modusen.

Kino- eller filmmodus er ofte et lysere alternativ til Filmskapermodus som fortsatt gir et nøyaktig bilde og fungerer bra for filmer.

I eksemplet ovenfor, filmen Dark City, som inneholder mange mørke scener med høy kontrast, fungerer G5s lysere kinomodus betydelig bedre i et lysere rom. I Filmskapermodus blir gjenskinn mer synlig, og detaljer går lettere tapt. Samtidig kan Filmskapermodus fungere veldig bra under de rette seerforholdene.

Det kan være fristende å velge TV-ens Vivid-modus, men den er ofte for lyssterk og har sterkt overmettede farger, noe vi vanligvis anbefaler å unngå. Hvis du ønsker noe lysere enn Kino/Film, er Standard ofte det nest beste alternativet, og modusen vi ofte bruker til sport.

Bildeinnstillinger: lysstyrke

Image 1 of 3 LG G5s meny og alternativer for maksimal lysstyrke. (Image credit: Future) Maksimal lysstyrke – av (Image credit: Future) Maksimal lysstyrke – Høy (Image credit: Future)

Den mest klassiske innstillingen for å justere et mørkt bilde er TV-ens lysstyrke. I SDR-modus er den sjelden satt til maksimum, og ofte med god grunn. Noen modeller – som Samsung S95F vi testet i en sammenligning av fire OLED-TV-er – er satt til for eksempel 12 av 50 og kan enkelt økes litt uten problemer med at bildet blir forvrengt.

I HDR-modus er imidlertid lysstyrken vanligvis allerede på maksimum. Hvis bildet fortsatt føles for mørkt, er det en annen innstilling å se etter: maksimal lysstyrke.

Maksimal lysstyrke (eller peak light) er vanlig på mini-LED-TV-er og kan gi et ekstra løft i lysstyrken. Noen TV-er har den satt til Maksimum som standard, men andre kan være satt til Medium, noe som betyr at det fortsatt er mer lysstyrke å få.

I eksemplet ovenfor med LG G5-lommeuret var maksimal lysstyrke satt til Høy i Cinema Home-modus fra starten av. Da vi slo den av for å teste, så vi en tydelig forskjell. Gull- og hvitfargene på lommeuret ble betydelig kraftigere når maksimal lysstyrke var aktivert.

Det er derfor verdt å sjekke om TV-en din har denne innstillingen og om den kan justeres. Vi har ofte sett det på modeller fra Hisense og TCL.

(Image credit: Future)

Relatert til Øko-modus kan det finnes innstillinger for omgivelseslys eller energisparingsfunksjoner. Disse bruker sensorer for å bestemme hvor lyst bildet skal være avhengig av lysnivået i rommet.

I mørke rom senker TV-en lysstyrken, og i lyse rom øker den den – i teorien.

I praksis har vi ofte sett at disse innstillingene fortsatt begrenser lysstyrken, selv i lysere rom. Hvis du fortsatt synes bildet er for mørkt, kan det være verdt å slå dem av og justere lysstyrken manuelt i stedet.

På LG G5 er for eksempel innstillingen Energisparing aktivert som standard, noe som begrenser lysstyrken på TV-en. Å slå den av kan gi en betydelig økning i lysstyrken og hjelpe i lysere rom eller når du ser på mørkere filmer.

Avanserte justeringer

Følgende innstillinger krever litt mer eksperimentering og er ikke tilgjengelige på alle TV-er. Hvis de er tilgjengelige, kan de ha forskjellige navn avhengig av produsenten.

Bildeinnstillinger: kontrast

LG G5 har en god del innstillinger for å forbedre lysstyrke og kontrast. TV-en din har sannsynligvis lignende. (Image credit: Future)

En annen innstilling – eller noen ganger en gruppe innstillinger – som kan gjøre bildet lysere, er ulike kontrastforbedringer. De kan ha navn som «skyggedetaljer», «svartnivåforbedring», «mørke detaljer» eller rett og slett «kontrast».

Målet er å forbedre kontrasten ved å gjøre mørke toner dypere samtidig som lyse toner blir lysere.

Dette kan noen ganger påvirke bildets autentisitet, men kan være svært nyttig for TV-er som brukes i lyse rom eller mer budsjettvennlige modeller.

Image 1 of 2 Auto Dynamic Contrast – av (Image credit: Warner Bros. / Future) Auto Dynamic Contrast - på (Image credit: Warner Bros. / Future)

Mengden justeringer du kan gjøre varierer mellom TV-er, men på vår referansemodell, LG G5, finnes det flere alternativer. I eksemplet ovenfor testet vi noen av G5s kontrastinnstillinger med filmen The Batman i HDR Cinema Home. Filmen er en skikkelig stresstest for flere TV-er fordi den lave lysstyrken gjør den vanskelig å se i lyse rom – vi bruker den ofte i testene våre av nettopp denne grunnen.

Auto Dynamic Contrast var slått av som standard i Cinema Home. Bildet var nøyaktig, men noen detaljer i skyggene var vanskelige å se. Da vi endret innstillingen til High, ble flere detaljer i Batmans ansikt synlige, for eksempel øyet hans. Å ha funksjonen slått av er mer nøyaktig – men det spiller ikke så stor rolle hvis du fortsatt ikke kan se hva som skjer.

Image 1 of 3 På LG G5 kalles funksjonen Expression Enhancer, men TV-en din kan ha noe lignende, for eksempel «shadow detail». (Image credit: Future) Expression Enhancer innstilt på detaljer. (Image credit: Future) Expression Enhancer innstilt på lysstyrke (Image credit: Future)

En annen innstilling er Expression Enhancer. Den utgjør ikke like stor forskjell som noen av de andre alternativene, men da vi endret standardmodusen fra Detail til Brightness, ble de hvite tonene til uglen i eksemplet ovenfor mer fremtredende. Dette kan være nyttig for å gi scener litt mer lys.

Image 1 of 2 Å endre svartnivået fra 50 (bilde 1) til 65 (bilde 2) kan gjøre bildet lysere, men det kan påvirke nøyaktigheten. (Image credit: Future) Å endre svartnivået fra 50 (bilde 1) til 65 (bilde 2) kan gjøre bildet lysere, men det kan påvirke nøyaktigheten. (Image credit: Future)

En siste innstilling du kan støte på er svartnivå (noen ganger kalt skyggedetaljer). Å heve den kan gjøre hele bildet lysere ved å justere svartnivået.

I eksemplet ovenfor med ørnen endret vi svartnivået fra 50 til 65, noe som ga mer lys til bildet. På LG G5 påvirket dette imidlertid svartnivået negativt og ga dem en mer gråtone. På TV-en din kan effekten være mindre tydelig – eller det kan være et kompromiss du må akseptere for å faktisk se hva som skjer på skjermen.