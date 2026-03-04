Är bilden på din TV för mörk? Här är inställningarna du bör ändra för att göra den ljusare

Om du någon gång har suttit och tittat på en serie eller film på din TV och tänkt “Varför är det här så mörkt? Jag ser ju knappt vad som händer”, då är du långt ifrån ensam.

För flera år sedan klagade många tittare på att ett avsnitt av Game of Thrones var så mörkt att det knappt gick att se – och till och med de bästa TV-apparaterna hade problem. De extremt mörka scenerna gjorde att detaljer i skuggor försvann helt, vilket gjorde det svårt att skilja olika former från varandra och visade hur viktig skuggdetalj faktiskt är på en TV.

TV-apparater blir visserligen allt ljusstarkare, där några av de bästa OLED-TV-apparaterna nu överstiger 2 000 nits i ljusstyrka och vissa mini-LED-modeller enkelt når över 4 000 nits. Trots det kan mörka scener fortfarande vara ett problem för många TV-ägare. Krossade svärtor och spegelliknande reflektioner gör det ibland svårt att se vad som faktiskt händer på skärmen.

Vårt TV-team på TechRadar har ofta stött på problem där TV-apparater upplevs för mörka i vissa bildlägen eller innan vissa inställningar justeras. Här är därför några snabba lösningar samt mer avancerade inställningar som förhoppningsvis kan hjälpa dig att lösa – eller åtminstone minska – problemet med en för mörk TV.

I den här artikeln använder vi vår referensmodell LG G5 OLED TV för att visa vilka inställningar som kan vara värda att justera. Inställningarna kan skilja sig åt beroende på TV-modell, men de flesta TV-apparater har motsvarande bildinställningar med liknande namn.

Enkla lösningar

Följande alternativ finns på nästan alla TV-apparater och är oftast det snabbaste sättet att åtgärda en bild som upplevs som för mörk.

Bildläge

Den mest uppenbara och enklaste förändringen är att kontrollera vilket bildläge din TV använder. Många tillverkare levererar numera sina TV-apparater med ett energisparläge, ofta kallat “Eco”, aktiverat som standard. Det begränsar ljusstyrkan för att spara energi – bra för elräkningen, men det begränsar också TV:ns maximala ljusstyrka och kontrast.

Vi använder ofta Filmmaker Mode när vi testar TV-apparater och när vi tittar hemma, men det kan också vara ganska mörkt eftersom det prioriterar korrekt bild framför hög ljusstyrka. I ljusare rum kan vissa TV-apparater få svårt att prestera i detta läge.

Cinema- eller Movie-läget är ofta ett ljusare alternativ till Filmmaker Mode som fortfarande ger en korrekt bild och fungerar bra för film.

I exemplet ovan, filmen Dark City, som innehåller många mörka och högkontrastscener, fungerar G5:ans ljusare Cinema-läge betydligt bättre i ett ljusare rum. I Filmmaker Mode blir reflektioner mer synliga och detaljer försvinner lättare. Samtidigt kan Filmmaker Mode fungera mycket bra under rätt tittarförhållanden.

Det kan vara frestande att välja TV:ns Vivid-läge, men det är ofta överdrivet ljust och har kraftigt övermättade färger, något vi vanligtvis rekommenderar att undvika. Vill du ha något ljusare än Cinema/Movie är Standard ofta nästa bästa alternativ och det läge vi ofta använder för sport.

Bildinställningar: ljusstyrka

Den mest klassiska inställningen för att justera en mörk bild är TV:ns ljusstyrka. I SDR-läge är den sällan inställd på maximal nivå, och ofta av goda skäl. Vissa modeller – till exempel Samsung S95F som vi testade i en jämförelse mellan fyra OLED-TV-apparater – är inställda på exempelvis 12 av 50 och kan utan problem höjas något utan att bilden blir felaktig.

I HDR-läge är ljusstyrkan däremot oftast redan på maximal nivå. Om bilden fortfarande känns för mörk finns det en annan inställning att leta efter: peak brightness.

Peak brightness (eller peak light) är vanlig på mini-LED-TV-apparater och kan ge en extra skjuts i ljusstyrka. Vissa TV-apparater har den inställd på Maximum som standard, men andra kan vara inställda på Medium, vilket innebär att det fortfarande finns mer ljusstyrka att hämta.

I exemplet ovan med fickuret på LG G5 var peak brightness inställd på High i Cinema Home-läget från början. När vi stängde av den för att testa såg vi en tydlig skillnad. De guld- och vita färgerna på fickuret blev betydligt mer kraftfulla när peak brightness var aktiverad.

Det är därför värt att kontrollera om din TV har denna inställning och om den går att justera. Vi har ofta sett den på modeller från Hisense och TCL.

Relaterat till Eco-läget kan det finnas inställningar för omgivningsljus eller energisparfunktioner. Dessa använder sensorer för att avgöra hur ljus bilden ska vara beroende på rummets ljusnivå.

I mörka rum sänker TV:n ljusstyrkan och i ljusa rum ökar den den – i teorin.

I praktiken har vi ofta sett att dessa inställningar ändå begränsar ljusstyrkan, även i ljusare rum. Om du fortfarande upplever att bilden är för mörk kan det vara värt att stänga av dem och istället justera ljusstyrkan manuellt.

På LG G5 är till exempel inställningen Energy Saving Step aktiverad som standard, vilket begränsar TV:ns ljusstyrka. Att stänga av den kan ge ett rejält lyft i ljusstyrka och hjälpa till i ljusare rum eller när du tittar på mörkare filmer.

Avancerade justeringar

Följande inställningar kräver lite mer experimenterande och finns inte på alla TV-apparater. Om de finns kan de dessutom ha andra namn beroende på tillverkare.

Bildinställningar: kontrast

En annan inställning – eller ibland en grupp inställningar – som kan göra bilden ljusare är olika kontrastförbättringar. De kan ha namn som “shadow detail”, “black level enhancement”, “dark detail” eller helt enkelt “contrast”.

Syftet är att förstärka kontrasten genom att göra mörka toner djupare samtidigt som ljusa toner blir ljusare.

Det kan ibland påverka bildens autenticitet, men kan vara mycket användbart för TV-apparater som används i ljusa rum eller mer budgetvänliga modeller.

Hur mycket du kan justera varierar mellan olika TV-apparater, men på vår referensmodell LG G5 finns flera alternativ. I exemplet ovan testade vi några av G5:ans kontrastinställningar med filmen The Batman i HDR Cinema Home. Filmen är ett riktigt stresstest för vissa TV-apparater eftersom dess låga ljusstyrka gör den svår att se i ljusa rum – vi använder den ofta i våra tester av just den anledningen.

Auto Dynamic Contrast var avstängt som standard i Cinema Home. Bilden var korrekt, men vissa detaljer i skuggor var svåra att se. När vi ändrade inställningen till High blev fler detaljer i Batmans ansikte synliga, till exempel hans öga. Att ha funktionen avstängd är mer korrekt – men det spelar mindre roll om man ändå inte ser vad som händer.

En annan inställning är Expression Enhancer. Den gör inte lika stor skillnad som vissa andra alternativ, men när vi ändrade standardläget från Detail till Brightness blev de vita tonerna på ugglan i exemplet ovan tydligare. Det kan vara användbart för att ge scener lite mer ljus.

En sista inställning du kan stöta på är Black Level (ibland kallad Shadow Detail). Att höja den kan göra hela bilden ljusare genom att justera svartnivån.

I exemplet ovan med örnen ändrade vi svartnivån från 50 till 65, vilket gav mer ljus i bilden. På LG G5 påverkade det dock svärtan negativt och gav den en mer grå ton. På din TV kan effekten vara mindre tydlig – eller så kan det vara en kompromiss du får acceptera för att faktiskt kunna se vad som händer på skärmen.