Kobo Libra Colour — farge-lesebrettet som endelig føles fullkomment

Kobo Libra Colour kommer som en nøye videreutvikling av et av Kobos mest populære design. I stedet for å prøve å konkurrere med nettbrett eller gjenoppfinne formelen, bringer Kobo farge til en formfaktor leserne allerede stoler på. Resultatet er en enhet som setter komfort og enkelhet i sentrum, samtidig som den stille utvider hva du kan gjøre med et lesebrett.

Etter en uke med testing føltes Libra Colour som en enhet laget for ekte lesevaner: Lån på biblioteket, nattlige økter med varmt lys, enkle notater og sporadiske tegneserier eller artikler lagret via Pocket. Det er ikke en dristig redesign; snarere et praktisk skritt som utvider opplevelsen uten å gå på kompromiss med det som gjør e-blekk spesielt.

