Nubia Pad Pro lanseres utenfor Kina

Nettbrettet har imponerende spesifikasjoner med tanke på prisen.

Innstegsmodellen koster rundt 5 000 kroner.

Vi har kanskje en ny kandidat til vår store guide til de beste nettbrettene, ettersom Nubia Pad Pro nå lanseres globalt. Det er det første Android-nettbrettet fra det kinesiske selskapet, og det har spesifikasjoner som kan konkurrere med de beste iPad-modellene.

Hvis vi tar en titt på den offisielle produktsiden for Nubia Pad Pro (via GSMArena), ser vi at nettbrettet har et Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-brikkesett, med 8, 12 eller 16 GB RAM og enten 256 eller 512 GB lagringsplass.

Den brikken er ikke den nyeste, men den er bare et par år gammel og har fortsatt masse kraft til daglig bruk. Med en prislapp på rundt 5 000 kroner ser dette ut som et skikkelig kupp.

Nubia Pad Pro har også et elegant design, med myke kurver og en fin finish ifølge markedsbildene som er publisert så langt. Nettbrettet er bare 7,3 mm tykt, veier 523 gram og har en 10,9-tommers skjerm med en oppløsning på 2880 x 1800 piksler og en oppdateringsfrekvens på 144 Hz.

Nubia vs Apple

Apple iPad (Image credit: Apple)

Vi har ikke hatt muligheten til å teste eller engang holde Nubia Pad Pro ennå, men basert på spesifikasjoner og bilder ser den ut som en alvorlig konkurrent til Apples iPad på inngangsnivå, som sist ble oppdatert i mars.

Den iPaden har en startpris på 4 999 kroner, som er i samme prisklasse som Nubia-alternativet (nøyaktig pris for det norske markedet er imidlertid ikke kunngjort). iPaden har imidlertid lavere skjermoppløsning, mindre RAM og starter med mindre lagringsplass (128 GB).

Hvis du velger å oppgradere iPaden til 256 GB lagringsplass – som Nubia Pad Pro leveres som standard – ender prisen opp på 6 390 kroner. Dette gjør Android-alternativet veldig fristende.

Det er selvfølgelig andre faktorer å vurdere, for eksempel hvilke andre enheter du har og hvilket økosystem du allerede har investert i, men dette er et velkomment tilskudd til markedet for de beste Android-nettbrettene – og det finnes allerede forhåndsbestillingstilbud å benytte seg av.