Xiaomis neste flaggskip har en andre skjerm på baksiden – og et veldig iPhone-inspirert navn

Det er blitt hintet om Xiaomi 17 Pro og Xiaomi 17 Pro Max

Disse telefonene har et iPhone-inspirert navn og kamerablokk

De har imidlertid også fremragende funksjoner som en bakre skjerm og en ny og kraftig brikke

Xiaomi har nettopp hintet om sin neste serie av flaggskipstelefoner, og så langt er det tre ganske bemerkelsesverdige ting med disse telefonene – to av dem høres lovende ut, og den tredje er mer tvilsom.

Det tvilsomme aspektet er navnet, spesielt på toppmodellen, Xiaomi 17 Pro Max. Ja, du leste riktig: Xiaomis neste flaggskiptelefon heter Xiaomi 17 Pro Max. Til referanse er den nåværende toppmodellen i serien Xiaomi 15 Ultra.

Så Xiaomi har sannsynligvis hoppet over tallet 16 for å samsvare med det samme tallet som iPhone 17-serien. I tillegg har de omdøpt toppmodellen for å matche navnet på iPhone 17 Pro Max.

Dessuten ser kamerablokken på det nye Xiaomi-flaggskipet – vist i en teaservideo (via Android Authority) – bredere og mer iPhone 17 Pro-aktig ut her enn på tidligere modeller.

Men for å være rettferdig ser det ut til at Xiaomi utnytter den store kamerablokken bedre enn Apple, fordi i stedet for at mye av den bare er tom plass, huser den en «magisk bakre skjerm».

Dette er en sekundær skjerm på baksiden av telefonen, en som du kan bruke til å se klokken, som søker for selfie-bilder (som betyr at du kan bruke hovedkameraene til disse), og til å se informasjon fra apper.

Dette er faktisk ikke noe nytt for Xiaomis del, ettersom selskapet prøvde en lignende idé med Xiaomi Mi 11 Ultra for noen år siden. Etter vår mening gjorde det den til en av de mest interessante telefonene det året, og selv om Xiaomi droppet den bakre skjermen i de senere modellene, er det hyggelig å se at den kommer tilbake her – og i det som ser ut til å være en større og mer evnerik form.

Dette kan være virkelig nyttig, og bør absolutt hjelpe Xiaomi 17 Pro og Xiaomi 17 Pro Max med å skille seg ut fra konkurrentene – inkludert iPhone 17-serien.

Ekstrem kraft …

Det andre bemerkelsesverdige aspektet ved disse telefonene er at de vil være de første som gjør bruk av Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition.

For å bryte det ned, er Snapdragon 8 Elite Gen 5 den forvirrende navngitte etterfølgeren til Snapdragon 8 Elite – en brikke som driver mange av årets beste Android-telefoner.

Så den er veldig ny og veldig kraftig, og Extreme Edition er enda kraftigere, med en litt raskere 4,7 GHz prime CPU-kjerne.

Disse telefonene skal lanseres før slutten av september, så det er ikke lenge å vente på dem – men om de vil lanseres globalt på det tidspunktet eller i utgangspunktet bare i Kina gjenstår å se.

Men når de lander, har de en sjanse til å være blant de mest interessante telefonene som er tilgjengelige – takket være den bakre skjermen.