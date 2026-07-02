Samsung hinter om sitt neste store Unpacked-arrangement med kryptiske innlegg på sosiale medier som avslører så godt som ingenting – men vi har funnet noen ledetråder

Samsung har lansert en kryptisk kampanje på sosiale medier.

Alt tyder på at det handler om neste generasjon brettbare telefoner.

Mer spesifikt ser det ut til at Samsung vil si noe om nye former og formater.

Samsung skjærer pizza, tegner maling med en skrape og leker med gåter i et forsøk på å gi ledetråder om hva som skal komme på selskapets neste store Galaxy Unpacked-arrangement senere denne måneden – et arrangement som folk flest forventer vil fokusere på nye brettbare telefoner.

Etter å ha tømt sine sosiale mediekontoer, returnerte Samsung med en håndfull korte, nesten ASMR-lignende videoer som fokuserer på lyd- og visuelle detaljer, men avslører svært lite konkret informasjon.

Kampanjen begynner med en stripe fra en fotoboks, hvor fire bilder viser en kvinne med hunden sin. Øverst er en bred hvit kant med ordet «Snapply», før noen skjærer den av. Så dukker teksten opp: «Klipp til det som betyr noe.»

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I det neste klippet ser vi en pepperonipizza, hvor noen bruker en pizzaskjærer til å skjære ut et lite rektangulært stykke. Biten løftes bort og resten av pizzaen skyves til side før teksten: «A whole new slice» dukker opp på skjermen.

Dette etterfølges av et lite hundepuslespill hvor noen fjerner den øverste raden med brikker. Så dukker teksten opp: «Føles akkurat riktig.»

Det siste klippet er imidlertid sannsynligvis det som sier mest. Vi ser noen malingsdråper på en hvit palett. En skrape tegnes over malingen og blander nyansene mens tallet 8 dukker opp sammen med ordene: «Bold stroke, New shape».

Én ting vi kan utlede er at alle videoene ser ut til å dreie seg om design, form og proporsjoner. Ordet form og andre uttrykk knyttet til form dukker opp flere ganger.

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Tallet 8 føles også logisk. Samsung selger for tiden Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7, noe som gjør Galaxy Z Fold 8 og Galaxy Z Flip 8 til de mest sannsynlige etterfølgerne.

I tillegg har det sirkulert rykter om en ny, bredere sammenleggbar modell, noe som passer godt med Samsungs gjentatte referanser til en «ny form». Mer enn det vet vi imidlertid ikke for øyeblikket.

Samsung: «Vi begynner på nytt»

Samsung sa også i en e-post at selskapet «starter på nytt» for årets lansering.

«Etter syv generasjoner med brettbare telefoner der vi konsekvent har presset grensene, velger Samsung en annen tilnærming til å bygge forventning i år», skrev selskapet.

Den nye kampanjen på sosiale medier er bevisst fri for konkrete produktdetaljer, og oppfordrer i stedet brukerne til å tolke ledetrådene selv. De tilbakevendende formene og mønstrene er ingen tilfeldighet.

Samtidig handler videoene sannsynligvis om mer enn bare design. De kan også hinte til noen av funksjonene som venter i neste generasjon av Galaxy Z-enheter.

En mulig ledetråd ligger i den lille skriften: både puslespill- og fargevideoene er merket som AI-genererte videoer med etterbehandling. Kan de ha blitt laget med de nye telefonene? ​​Det gjenstår å se.

Vi anbefaler å følge med på Samsungs sosiale medier i de kommende ukene – flere ledetråder vil sannsynligvis dukke opp før neste Galaxy Unpacked-arrangement.

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