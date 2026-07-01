Samsung teasar nästa stora Unpacked-event med kryptiska inlägg i sociala medier som avslöjar nästan ingenting – men vi har hittat några ledtrådar

Samsung har dragit igång en kryptisk kampanj i sociala medier

Allt tyder på att den handlar om nästa generation vikbara telefoner

Mer specifikt verkar Samsung vilja säga något om nya former och format

Samsung skär pizza, drar ut färg med en skrapa och leker med pussel i ett försök att ge ledtrådar om vad som väntar under företagets nästa stora Galaxy Unpacked-event senare den här månaden – ett event som de flesta väntar sig ska fokusera på nya vikbara telefoner.

Efter att ha tömt sina konton i sociala medier återvände Samsung med en handfull korta, nästan ASMR-liknande videor som fokuserar på ljud och visuella detaljer, men som avslöjar väldigt lite konkret information.

Kampanjen börjar med en remsa från ett fotoautomat, där fyra bilder visar en kvinna tillsammans med sin hund. Längst upp finns en bred vit kant med ordet "Snapply", innan någon klipper bort den. Därefter visas texten: "Cut to what matters."

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I nästa klipp ser vi en pepperonipizza där någon använder en pizzaskärare för att skära ut en liten rektangulär bit. Biten lyfts bort och resten av pizzan skjuts åt sidan innan texten: "A whole new slice" visas på skärmen.

Därefter följer ett litet hundpussel där någon tar bort den översta raden av bitar. Sedan visas texten: "Feels just right."

Det sista klippet är dock det som sannolikt säger mest. Vi får se några färgdroppar på en vit palett. En skrapa dras över färgen och blandar nyanserna samtidigt som siffran 8 träder fram tillsammans med orden: "Bold stroke, New shape"

En sak vi kan utläsa är att samtliga videor verkar kretsa kring design, form och proportioner. Ordet shape och andra uttryck kopplade till form återkommer flera gånger.

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Siffran 8 känns också logisk. Samsung säljer just nu Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7, vilket gör Galaxy Z Fold 8 och Galaxy Z Flip 8 till de mest sannolika efterföljarna.

Dessutom har det cirkulerat rykten om en ny bredare vikbar modell, vilket passar väl ihop med Samsungs upprepade hänvisningar till en "new shape". Mer än så vet vi dock inte i dagsläget.

Samsung: "Vi börjar om"

Samsung berättade också i ett mejl att företaget "börjar om från början" inför årets lansering.

"Efter sju generationer av vikbara telefoner där vi ständigt har flyttat fram gränserna väljer Samsung ett annat sätt att bygga upp förväntningarna i år", skriver företaget.

Den nya kampanjen i sociala medier är medvetet fri från konkreta produktdetaljer och uppmuntrar i stället användarna att själva tolka ledtrådarna. De återkommande formerna och mönstren är alltså ingen slump.

Samtidigt handlar videorna sannolikt om mer än bara design. De kan även antyda några av funktionerna som väntar i nästa generation Galaxy Z-enheter.

En möjlig ledtråd finns i det finstilta: både pussel- och färgvideon är märkta som AI-genererade videor med efterbearbetning. Kan de ha skapats med de nya telefonerna? Det återstår att se.

Vi rekommenderar att hålla ett öga på Samsungs sociala medier de kommande veckorna – det lär dyka upp fler ledtrådar innan nästa Galaxy Unpacked-event.

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