Samsung teaser næste Unpacked med kryptiske opslag, der næsten intet afslører – men tror, vi kan tyde de mystiske ledetråde

Samsung har lanceret en kryptisk kampagne på sociale medier

Alt tyder på, at den handler om den næste generation af foldbare telefoner

Mere specifikt ser det ud til, at Samsung ønsker at sige noget om nye former og formater

Samsung skærer pizza, skraber maling af med en skraber og leger med puslespil i et forsøg på at give hints om, hvad der venter under virksomhedens næste store Galaxy Unpacked-begivenhed senere på måneden – en begivenhed, som de fleste forventer vil fokusere på nye foldbare telefoner.

Efter at have holdt en pause på sine sociale medier er Samsung vendt tilbage med en håndfuld korte videoer, der fokuserer på lyd og visuelle detaljer, men som afslører meget lidt konkret information.

Kampagnen starter med en strimmel fra en fotoboks, hvor fire billeder viser en kvinde sammen med sin hund. Øverst er der en bred hvid kant med ordet »Snapply«, inden nogen klipper den væk. Derefter vises teksten: »Cut to what matters.«

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What's coming?: Photo | Samsung - YouTube Watch On

I det næste klip ser vi en pepperoni-pizza, hvor nogen bruger en pizzaskærer til at skære et lille rektangulært stykke ud. Stykket løftes væk, og resten af pizzaen skubbes til side, inden teksten: »A whole new slice« vises på skærmen.

Derefter følger et lille hundepuslespil, hvor nogen fjerner den øverste række af brikker. Så vises teksten: »Feels just right.«

Det sidste klip er dog det, der sandsynligvis siger mest. Vi ser nogle farvedråber på en hvid palet. En skraber trækkes over farven og blander nuancerne, samtidig med at tallet 8 træder frem sammen med ordene: »Bold stroke, New shape«

What's coming?: Puzzle | Samsung - YouTube Watch On

En ting, vi kan udlede, er, at alle videoerne ser ud til at dreje sig om design, form og proportioner. Ordet shape og andre udtryk knyttet til form går igen flere gange.

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Tallet 8 virker også logisk. Samsung sælger i øjeblikket Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7, hvilket gør Galaxy Z Fold 8 og Galaxy Z Flip 8 til de mest sandsynlige efterfølgere.

Derudover har der cirkuleret rygter om en ny, bredere foldbar model, hvilket passer godt sammen med Samsungs gentagne henvisninger til en »new shape«. Mere end det ved vi dog ikke på nuværende tidspunkt.

What's coming?: Squeegee | Samsung - YouTube Watch On

Samsung: »Vi starter forfra«

Samsung oplyste også i en e-mail, at virksomheden »starter forfra« forud for årets lancering.

»Efter syv generationer af foldbare telefoner, hvor vi konstant har flyttet grænserne, vælger Samsung i år en anden måde at opbygge forventningerne på«, skriver virksomheden.

Den nye kampagne på de sociale medier er bevidst fri for konkrete produktdetaljer og opfordrer i stedet brugerne til selv at fortolke ledetrådene. De tilbagevendende former og mønstre er altså ikke nogen tilfældighed.

Samtidig handler videoerne sandsynligvis om mere end blot design. De kan også antyde nogle af de funktioner, der venter i den næste generation af Galaxy Z-enheder.

Et muligt spor findes i det med småt: Både puslespils- og farvevideoen er mærket som AI-genererede videoer med efterbehandling. Kan de være skabt med de nye telefoner? Det må vi se.

Vi anbefaler, at man holder øje med Samsungs sociale medier i de kommende uger – der vil sikkert dukke flere spor op inden det næste Galaxy Unpacked-event.

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