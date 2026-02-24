Samsung Galaxy S26 Ultra er allerede pakket ut – og dens sterkeste funksjon er blitt vist frem

Noen har tilsynelatende allerede kjøpt en Samsung Galaxy S26 Ultra

De har vist frem både telefonen og esken

Vi får også se Privacy Display i aksjon

Vi er nå bare én dag unna lanseringen av Samsung Galaxy S26-serien 25. februar, men én butikk i Dubai fikk tilsynelatende ikke den beskjeden, da det ser ut til at de allerede selger telefonene.

X-brukeren @KaroulSahil (via PhoneArena) hevder å ha kjøpt en Samsung Galaxy S26 Ultra i landet, og har vist frem telefonen foran kameraet.

I noen forskjellige innlegg kan du se telefonens eske, en sammenligning med noen andre telefoner samt Privacy Display-funksjonen i aksjon.

Når det gjelder sammenligningen, kan du se ovenfor at den vises bakfra sammen med en iPhone 17 Pro Max og telefoner fra Vivo og Oppo. Den ser ut til å være omtrent like stor som disse telefonene, om enn kanskje litt høyere, og ligner også veldig på Samsung Galaxy S25 Ultra, bortsett fra at det nå er en kameraøy.

Det som kanskje er mest interessant er Privacy Display – en viktig funksjon som Samsung allerede har hintet om, men som vi ikke har sett skikkelig på før nå.

I et kort klipp kan du se at når Privacy Display er aktivert, blir skjermen veldig mørk når den sees fra siden, slik at snokere ikke lett kan se hva du gjør på telefonen din.

Det er også en bryter for «Maksimal personvernbeskyttelse», som basert på tidligere lekkasjer mistenker senker lysstyrken på skjermen selv når den sees forfra, for å gjøre ting enda mindre synlige fra sidene, men det må bekreftes.

Det ser ikke så fiffig ut som vi håpet

Selv om noen lekkasjer antydet at Privacy Display skulle bli svært tilpassbart, slik at du for eksempel kunne få det til å aktiveres automatisk i visse situasjoner, for eksempel når du er borte fra hjemmet, eller bare skjule visse deler av skjermen, antyder dette klippet at det kanskje ikke er tilfelle, ettersom bare disse to bryterne er synlige.

Det er selvfølgelig mulig at det finnes andre kontroller andre steder, eller at aktivering av «Maksimal personvernbeskyttelse»-bryteren avslører andre alternativer. Eller kanskje dette er en tidlig versjon av Samsungs programvare. Så vi kan ikke være sikre på at disse alternativene ikke vil bli tilbudt, men det ser ikke lovende ut.

Men selv uten dem ser Privacy Display ut til å være en virkelig nyttig funksjon, og det er bra, for ut fra lekkasjer vil det ikke være mye andre spennende oppgraderinger her. Vi får vite det sikkert 25. februar.