Samsung Galaxy S26 Ultra-modellens Privacy Display avbildet i offisiell teaser og ny lekkasje

Samsung har hintet om sin kommende Privacy Display-funksjon for andre gang

Teaser viser hvordan den brukes til å skjule hele skjermen fra nysgjerrige øyne på et tog

Lekkasjen viser også hvilke kontroller og innstillinger du kan få

Det ser ut til at Samsung Galaxy S26-serien ikke blir noen stor oppgradering sammenlignet med forgjengerne totalt sett, ettersom lekkasjer indikerer at telefonene vil få lignende design og spesifikasjoner som Samsung Galaxy S25-serien. Men Samsung Galaxy S26 Ultra ser ut til å få minst én virkelig stor nyhet – og det er en funksjon Samsung nå har hintet om for andre gang.

Vi snakker om Privacy Display, et verktøy som skal kunne blokkere deler av eller hele skjermen når den sees fra siden, slik at andre ikke lett kan kikke på hva du gjør. Samsung har vist frem funksjonen tidligere, men har nå demonstrert den tydeligere i en YouTube-video.

We don’t scroll and tell | Samsung - YouTube Watch On

Som vi kan se, vil telefoner med funksjonen ha en knapp som skjuler hele skjermen fra alle som ikke ser rett frem – så hvis du for eksempel leser noe privat på toget, kan du gjøre det uten uønsket oppmerksomhet.

Videoen avsluttes med at funksjonen lanseres 25. februar, som også er datoen vi forventer at Galaxy S26-serien skal avdukes – men lekkasjer så langt antyder at den vil være eksklusiv for Ultra-modellen.

Tilpasset personvern

Selv om videoen bare viser én enkelt bryter som gjør hele skjermen usynlig fra siden, virker Privacy Display i praksis mer avansert enn det.

Tidligere teasere hintet for eksempel om muligheten til å skjule spesifikke varsler, og vi har nå også sett lekkede skjermbilder av ulike Privacy Display-innstillinger.

De ble delt av tipseren Tarun Vats – som har en god merittliste – og viser blant annet et alternativ for å automatisk aktivere Privacy Display i sensitive apper eller i folkemengder, samt et alternativ for å dimme skjermen når funksjonen er aktiv for ekstra beskyttelse.

Galaxy S26 Ultra feature👀Privacy Display pic.twitter.com/Kf2edTCXsIFebruary 17, 2026

Du skal også kunne stille inn den til å aktiveres automatisk når du er ute blant folk, og velge å spesifikt skjule låseskjermen, bilder, varsler og bilde-i-bilde-vinduer.

Hvis bildene er korrekte, ser verktøyet både svært tilpassbart og veldig nyttig ut. Samtidig bør vi ta dem med en klype salt, ettersom de inneholder flere skrivefeil og inkonsekvent navngivning – noen ganger er Privacy Display skrevet med store bokstaver, noen ganger kalles det Private Display.

Dette kan selvfølgelig skyldes at det er en tidlig versjon av programvaren som ikke er korrekturlest ennå, men det kan også være falskt materiale. Vi får sannsynligvis svaret snart, siden 25. februar bare er omtrent én uke unna.