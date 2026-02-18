Samsung Galaxy S26 Ultra-modellens Privacy Display visas upp i officiell teaser och ny läcka

Samsung har teasat sin kommande Privacy Display-funktion för andra gången

Teasern visar hur den används för att dölja hela skärmen från nyfikna blickar på ett tåg

En läcka visar även vilka reglage och inställningar du kan få

Det verkar som att Samsung Galaxy S26 series inte blir någon enorm uppgradering jämfört med föregångarna överlag, eftersom läckor pekar på att telefonerna får liknande design och specifikationer som Samsung Galaxy S25 series. Men Samsung Galaxy S26 Ultra ser ut att få åtminstone en riktigt stor nyhet – och det är en funktion Samsung nu har teasat för andra gången.

Vi pratar om Privacy Display, ett verktyg som ska kunna blockera delar av eller hela skärmen när den ses från sidan, så att andra inte enkelt kan kika på vad du gör. Samsung visade funktionen redan tidigare, men har nu demonstrerat den tydligare i en YouTube-video.

We don’t scroll and tell | Samsung - YouTube Watch On

Som vi kan se kommer telefoner med funktionen ha en knapp som döljer hela skärmen för alla som inte tittar rakt framifrån – så om du exempelvis läser något privat på tåget kan du göra det utan oönskad uppmärksamhet.

Videon avslutas med att funktionen lanseras den 25 februari, vilket också är datumet vi väntar oss att Galaxy S26-serien presenteras – men läckor tyder hittills på att den blir exklusiv för Ultra-modellen.

Anpassningsbar integritet

Även om videon bara visar ett enda reglage som gör hela skärmen osynlig från sidan, verkar Privacy Display i praktiken vara mer avancerad än så.

Tidigare teasers antydde till exempel att specifika meddelanden kan döljas, och vi har nu även sett läckta skärmbilder med olika inställningar för Privacy Display.

De delades av läckaren Tarun Vats – som har en hyfsad historik – och visar bland annat ett val att automatiskt aktivera Privacy Display i känsliga appar eller i folksamlingar, samt ett alternativ att dämpa skärmen när funktionen är aktiv för extra skydd.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Galaxy S26 Ultra feature👀Privacy Display pic.twitter.com/Kf2edTCXsIFebruary 17, 2026

Du ska även kunna ställa in att den aktiveras automatiskt när du är ute bland folk och välja att specifikt dölja låsskärmen, bilder, notiser och bild-i-bild-fönster.

Om bilderna stämmer ser verktyget både mycket anpassningsbart och riktigt användbart ut. Samtidigt bör vi ta dem med en nypa salt, eftersom de innehåller flera stavfel och inkonsekvent namnbruk – ibland skrivs Privacy Display med versaler, ibland kallas det Private Display.

Det kan förstås bero på att det är en tidig version av mjukvaran som ännu inte språkgranskats, men det kan också vara falskt material. Vi lär få svaret snart, eftersom den 25 februari bara är ungefär en vecka bort.