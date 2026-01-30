Samsung Galaxy S26 Ultras integritetsskärm kan bli den största uppgraderingen på flera år – så fungerar den

Samsung har presenterat en integritetsskyddande skärmfunktion för Galaxy-telefoner

Den gör det möjligt att dölja vissa typer av innehåll för alla som inte tittar rakt på skärmen

Företaget ryktas även uppgradera Samsung Galaxy S26 Ultras skärm till 10-bitars

Samtidigt som Samsung fortsätter att vara det största Android-varumärket på marknaden kan man hävda att företagets flaggskepp i Galaxy S-serien har varit något sparsamma med nya funktioner och större uppgraderingar de senaste åren. Det kan dock komma att ändras, åtminstone till viss del, med Samsung Galaxy S26-serien, eftersom Samsung nu har presenterat en ny funktion som enligt företaget lanseras på Galaxy-telefoner inom kort.

Det handlar i praktiken om den integritetsskärm som det ryktats om under en längre tid. Även om Samsung inte använder just den benämningen eller ger funktionen något specifikt namn i sitt tillkännagivande, har företaget ändå beskrivit hur denna ”nya frontlinje för integritet” fungerar.

Funktionen kräver att du tittar rakt på skärmen för att kunna se innehållet, vilket minskar risken för att nyfikna blickar från sidan ska uppfatta vad som visas. Men den är smartare än så, eftersom du kan anpassa den till att bara dölja vissa delar av skärmen, till exempel känsliga notiser.

Samsung har inte gått in på exakt hur dessa anpassningar fungerar, men har sagt att funktionen kan finjusteras. Det gör det lätt att föreställa sig att du kan aktivera den för specifika appar eller särskilda typer av aviseringar.

Ett exempel på hur detta kan se ut har delats i bilder av läckan @UniverseIce, där en notis blir helt tom när skärmen betraktas från sidan. Det skulle göra funktionen betydligt kraftfullare än ett vanligt integritetsskydd i form av ett skärmskydd, som blockerar hela skärmen från vinklar och dessutom ofta gör att bilden ser urvattnad ut.

Exclusive！The privacy screen on the Samsung S26 Ultra goes far beyond a global privacy mode. It also supports partial, localized privacy control.Here is how it works.You can apply privacy protection to only a specific part of the screen, for example a message notification… pic.twitter.com/RWJPtR0qc8January 28, 2026

Enligt uppgifterna fungerar tekniken genom att telefonen styr i vilken riktning ljuset från enskilda OLED-pixlar skickas, så att det bara riktas mot personer som står rakt framför de delar av skärmen som ska döljas. Denna tekniska detalj har dock inte bekräftats av Samsung själva.

Kan bli exklusiv för Ultra-modellen

Detta ser alltså ut att bli en rejäl uppgradering för alla som värdesätter sin integritet, men det är fortfarande något oklart vilka telefoner som faktiskt får funktionen.

Samsung har sagt att ”den kommer till Galaxy mycket snart”, och tidigare läckor har pekat på att detta är en funktion för Samsung Galaxy S26 Ultra. Därför är vi i princip säkra på att den hamnar i den modellen, men det finns också en möjlighet att den dyker upp i fler telefoner i Samsung Galaxy S26-serien.

Äldre modeller ser däremot ut att bli utan. Även om detta delvis är en mjukvarufunktion, verkar det sannolikt att den också kräver särskild hårdvara, särskilt eftersom Samsung beskriver den som ”en sammansmältning av hårdvara och mjukvara”. Det gör det osannolikt att den kan lanseras via en enkel mjukvaruuppdatering, även om vi inte helt kan utesluta det.

Oavsett vilket kan detta bli en tydlig differentierande funktion för de telefoner som får den, och hjälpa Samsung att sticka ut från konkurrerande Android-telefoner och till och med iPhone.

Detta är dessutom inte den enda skärmuppgraderingen som Samsung Galaxy S26 Ultra kan få. @UniverseIce har även sagt att vi kan vänta oss en 10-bitars skärm.

Detta vore en uppgradering jämfört med Samsung Galaxy S25 Ultras 8-bitars skärm och skulle sannolikt ge rikare, mer exakta färger samt förbättrad HDR. Allt pekar därmed på att just skärmen kan bli ett av årets stora fokusområden.