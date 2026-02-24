Samsung Galaxy S26 Ultra har redan unboxats — och dess viktigaste funktion har visats upp

Någon verkar redan ha fått tag på en Samsung Galaxy S26 Ultra

Personen har visat både telefonen och förpackningen

Vi får även se Privacy Display i praktiken

Vi är nu bara ett par dagar från lanseringen av Samsung Galaxy S26-serien den 25 februari, men en butik i Dubai verkar inte ha fått meddelandet, eftersom den redan tycks sälja telefonerna.

X-användaren @KaroulSahil (via PhoneArena) uppger sig ha köpt en Samsung Galaxy S26 Ultra i landet och har visat upp telefonen på kamera.

I flera olika inlägg kan man se telefonens förpackning, en jämförelse med några andra telefoner samt Privacy Display-funktionen i användning.

Choose one pic.twitter.com/XuLziZxH1rFebruary 22, 2026

När det gäller jämförelsen ser vi ovan att den visas bakifrån tillsammans med en iPhone 17 Pro Max samt telefoner från Vivo och Oppo. Den verkar ha en liknande storlek som dessa modeller, om än möjligen något högre, och den ser också ut att vara väldigt lik Samsung Galaxy S25 Ultra, förutom att det nu finns en kameraö.

Det kanske mest intressanta är Privacy Display — en viktig funktion som Samsung redan har teasat, men som vi inte fått en ordentlig titt på förrän nu.

I ett kort klipp ser vi att när Privacy Display är aktiverat blir skärmen mycket mörk från sidovinklar, så att nyfikna blickar inte enkelt kan se vad du gör på din telefon.

Privacy Display #SamsungS26Ultra pic.twitter.com/ucPDvdnYzrFebruary 22, 2026

Det finns även ett reglage för ”Maximum privacy protection”, vilket baserat på tidigare läckor sannolikt sänker skärmens ljusstyrka även rakt framifrån för att göra innehållet ännu svårare att se från sidorna, men det återstår att bekräfta.

Inte riktigt så avancerad som vi hoppats

Samtidigt antydde vissa läckor att Privacy Display skulle vara väldigt anpassningsbar, till exempel att den automatiskt kunde aktiveras i vissa situationer, som när du är ute på resande fot, eller bara dölja vissa delar av skärmen. Det här klippet tyder dock på att så kanske inte är fallet, eftersom bara dessa två reglage syns.

Det är förstås möjligt att det finns andra kontroller på andra ställen, eller att aktivering av ”Maximum privacy protection” visar fler alternativ. Eller så kör enheten en tidig version av Samsungs mjukvara. Vi kan alltså inte vara säkra på att sådana alternativ inte erbjuds, men det ser inte särskilt lovande ut.

Ändå, även utan dem, ser Privacy Display ut att kunna bli en genuint användbar funktion, och det är bra, eftersom läckor tyder på att vi inte får särskilt många andra spännande uppgraderingar här. Vi får reda på allt med säkerhet den 25 februari.