Google Pixel 10 dukket nettopp opp i en av de merkeligste telefonlekkasjene vi har sett hittil

Pixel 10 kan ha blitt observert i Canada

Den ser ut til å ha et lignende design som Pixel 9

Google ventes å lansere telefonene i august

Det er nok ingen hemmelighet at Google Pixel 10 vil bli avduket en gang i august – men nå har vi fått en sniktitt på den kommende flaggskipmodellen i en av de mer uvanlige lekkasjene vi har sett.

Som @MarksGonePublic (via 9to5Google) oppdaget, ble telefonen observert på gatene i Vancouver, Canada, under det som ser ut til å være et reklamevideoopptak for Pixel 10. Den største ledetråden? Flere storyboard-bilder med navnet «Pixel 10» skrevet tydelig.

Basert på blitsen og den sirkulære temperatursensoren til høyre for kameraene, ser det ut til at det er en Pixel 10 Pro eller Pixel 10 Pro XL, og designet ser ikke ut til å endre seg mye sammenlignet med Pixel 9-serien.

Det er også et slagord som sier «ask more of your phone». Så det ser ut til at fotografering og AI igjen vil være i forkant av Googles markedsføring av Pixel 10 og dens funksjoner.

Kameraer og pris

🎬 Just out for a walk…stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…to film someone holding a phone 😂If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75May 23, 2025

Så langt har rykter og lekkasjer om Pixel 10 vært ganske sparsomme – noe som kan tyde på at det ikke er snakk om en stor oppgradering i forhold til tidligere modeller. Vi forventer imidlertid en raskere brikke, slik vi vanligvis ser med hver ny Pixel-lansering.

Det kan til og med bli nedgraderinger på noen områder: ifølge ryktene vil den vanlige Pixel 10-modellen få et tredje kamera på baksiden, men de to andre sensorene skal få reduserte spesifikasjoner – sannsynligvis for å holde kostnadene nede.

Apropos kostnader, antyder en separat lekkasje at prisene for Pixel 10 og Pixel 10 Pro vil bli like dem for Pixel 9-serien. Pixel 10 Pro XL kan imidlertid bli dyrere, og Pixel 10 Pro Fold kan til og med få et priskutt.

Denne modellen hadde en veiledende startpris på 23 990 kroner, så et priskutt for oppfølgeren ville være mer enn velkomment. Pixel 9-serien ble lansert 22. august 2024, og lanseringsdatoen forventes å bli omtrent på samme tid i år.