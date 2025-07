9 ting vi fikk vite under Samsungs Galaxy Unpacked i juli 2025

Samsungs andre Galaxy Unpacked-arrangement i år er over – og det var nok en stor dag for fans av brettbare telefoner og smartklokker.

Som de mange lekkasjene og ryktene hadde spådd, lanserte Samsung en trio med nye brettbare modeller. I spissen var den nye Z Fold 7, men vi fikk også se rimeligere alternativer i form av Z Flip 7 og Z Flip 7 FE (som ser ut til å være en Z Flip 6 i forkledning).

Det handlet imidlertid ikke bare om brettbare telefoner – Samsung benyttet også anledningen til å introdusere Galaxy Watch 8-serien. I tillegg til den nye Galaxy Watch 8, så vi også det lenge etterlengtede comebacket til den roterende rammen i Galaxy Watch 8 Classic – en smartklokke som også fungerer utmerket for bruk i litt finere sammenhenger.

Hva annet avslørte (eller ikke avslørte) Samsung under det som sannsynligvis blir deres siste Unpacked-arrangement for 2025? Her er alle de store overskriftene samlet på ett sted ...

1. Samsung Galaxy Z Flip 7 har endelig fått en brukbar ytre skjerm

(Image credit: TechRadar)

De seneste årene har Galaxy Z Flip-serien ofte føltes som et skritt bak konkurrentene – men det endrer seg endelig med den nye Galaxy Z Flip 7.

Samsung ser ut til å ha konsentrert seg om de riktige tingene i sin nyeste Flip-modell, som nå har en stor og flott 4,1-tommers ytre skjerm, samt flere forbedringer for levetid, som et sterkere hengsel og en kraftigere Exynos 2500-brikke.

Samsung Galaxy Z Flip 7 hands-on: just LOOK at that cover screen! - YouTube Watch On

Den innvendige skjermen har også fått et løft. Med sine 6,9 ​​tommer er den både større og bredere enn den i Galaxy Z Flip 6, og som vi bemerket i vår første hands-on med Flip 7, «føles telefonen mer som en Galaxy S25 Ultra enn en merkelig formet sammenleggbar telefon i hånden.»

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Andre forbedringer omfatter et større batteri og bedre vannmotstand, men Z Flip 7 handler om den nye skjermopplevelsen – begge skjermene er større og bedre, noe som gjør at Flip-serien ikke lenger henger etter konkurrenter som Motorola Razr Ultra.

2. Samsung Galaxy Z Fold 7 er en telefon i «Ultra»-klassen – med en pris som matcher

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 var utvilsomt stjernen under den siste Unpacked-begivenheten. Det er ikke en liten oppdatering, men en total forbedring fra den allerede imponerende Galaxy Z Fold 6 – som vi også bemerket i vår hands-on med Galaxy Z Fold 7.

Ventede ytelsesforbedringer er selvfølgelig inkludert, som den nye Snapdragon 8 Elite og – i toppmodellen – ytterligere 4 GB RAM. Men Samsung har også utstyrt Fold 7 med et nytt hovedkamera på hele 200 MP og gjort begge skjermene større.

Samsung Galaxy Z Fold 7 hands-on: the essence of Ultra in an insanely thin device - YouTube Watch On

Kanskje aller mest bemerkelsesverdig er at dette er den desidert tynneste og letteste Z Fold hittil – bare 215 gram (mindre enn Galaxy S25 Ultra!) og den måler 8,9 mm sammenbrettet og 4,2 mm utbrettet.

Men alt dette har sin pris: Galaxy Z Fold 7 starter på 25 990 SEK!

3. Galaxy Z Flip 6 gjenfødt som Galaxy Z Flip 7 FE

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

For første gang har Samsung lansert en FE-versjon av en brettbar telefon, noe som gir potensielle kjøpere et billigere inngangspunkt enn vanlig. Men for de som kjenner godt til brettbare telefoner, kan Galaxy Z Flip 7 FE føles merkelig kjent.

Den er i utgangspunktet en Galaxy Z Flip 6 i ny innpakning. Den har nøyaktig samme dimensjoner, veier det samme, og begge har en 6,7-tommers brettbar 120Hz-skjerm og en 3,4-tommers ytre skjerm med 60Hz.

Kameraene er også identiske (de matcher faktisk kameraene i Z Flip 7), og begge telefonene har et batteri på 4000 mAh.

De største forskjellene ligger under panseret: Galaxy Z Flip 7 FE har en Exynos 2400-brikke og 8 GB RAM, sammenlignet med Snapdragon 8 Gen 3 og 12 GB i Z Flip 7. Det gjør FE-versjonen mindre kraftig – men også billigere, med en startpris på 12 490 kroner. Om den lavere prisen er nok til å tiltrekke seg kjøpere gjenstår å se.

4. Samsung Galaxy Watch 8 er tynnere og mer lyssterk enn noensinne

(Image credit: Future)

Det var ikke bare telefoner på Unpacked – Samsung viste også frem nye wearables, inkludert Galaxy Watch 8. Den nye modellen er tynnere enn før, med et design som bare er 8,6 mm tynt, og har en betydelig lysere skjerm som nå når 3000 nits.

Forbedringene er ikke bare begrenset til maskinvaren. Galaxy Watch 8 leveres også med nye programvarefunksjoner, som Gemini-assistenten rett på håndleddet og en oppdatert Running Coach-modus som kan veilede deg gjennom 160 forskjellige løpeprogrammer.

I tillegg introduseres en ny antioksidantindeks, som gir en indikasjon på hvor mye frukt og grønnsaker du faktisk får i deg (selv om du sannsynligvis allerede vet svaret).

Alt er imidlertid ikke rosenrødt – i vår hands-on-anmeldelse nevner vi for eksempel at batteritiden fortsatt er på den korte siden. Men helhetsbildet ser lovende ut, og for de som liker klassisk design, finnes det nå også et kjent tillegg ...

5. Galaxy Watch 8 Classic er årets svar på Ultra-modellen

(Image credit: Future)

Fjorårets Galaxy Watch Ultra får ingen direkte etterfølger i år – i stedet lanserer Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Den gjeninnfører den populære roterende rammen, som tidligere fantes i Classic-serien, og i vår hands-on-test ble vi nok en gang imponert over denne funksjonen.

Samtidig låner Classic-modellen noen funksjoner fra Ultra, som en programmerbar hurtigknapp. Til tross for den elegante overflaten er dette et heftig stykke maskineri på håndleddet – hele 10,6 mm tykt.

På programvaresiden får Watch 8 Classic den samme AI-assistenten Gemini, søvnapnédeteksjon og den nye Running Coach-funksjonen som standardmodellen.

Med en sartpris på 6 290 kroner er dette et dyrere alternativ enn den vanlige Galaxy Watch 8 – men også et som vil tiltrekke seg mye oppmerksomhet.

6. Google Gemini kommer til Galaxy Watch 8 – og aller Wear OS-klokker

(Image credit: Samsung)

En av de store AI-nyhetene fra årets Unpacked var at Google Gemini nå er tilgjengelig direkte på Galaxy Watch 8-serien. Kort tid etter bekreftet Google at Gemini også rulles ut til alle Wear OS-smartklokker – inkludert modeller fra Oppo, OnePlus, Xiaomi og selvfølgelig Pixel.

Dette betyr at du nå kan snakke med Gemini uten å ha telefonen i nærheten og stille spørsmål på naturlig språk direkte fra håndleddet.

I teorien skal svarene være raske og konsise, men selvfølgelig vil vi teste det selv før vi gir en endelig vurdering. Google sier at utrullingen vil skje gradvis i løpet av de kommende ukene, så lenge klokken din kjører Wear OS 4 eller nyere.

7. One UI 8 er på vei – men i begynnelsen bare til noen enheter

(Image credit: Samsung / Google)

Hvis det føles som om One UI 7 nettopp ble lansert, har du rett – Samsungs versjon av Android 15 dukket opp så sent som i desember 2024. Men nå er det tid for One UI 8, som vil være forhåndsinstallert på både Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7, og som skal legges ut for salg 25. juli.

Så hva er nytt i One UI 8? Ifølge tidligere rykter kan vi forvente en forbedret AI-lydrenser og flere andre AI-funksjoner. Blant nyhetene er en kraftigere versjon av Gemini Live (nå også tilgjengelig på Z Flip 7s Flex Window) og en forbedret Circle to Search-funksjon, som bruker Googles AI-modus for å gi mer dyptgående svar.

Men ett stort spørsmål forblir ubesvart. Når kommer One UI 8 til eldre Samsung-enheter som Galaxy S25? Samsung nevnte ikke dette under Unpacked, noe som får oss til å lure på om utrullingen vil ta like lang tid som den gjorde med One UI 7

8. Z Fold 7 har tatt avskjed med S Pen – for å bli tynnere

(Image credit: Future / Carlos Pedrós)

En kontroversiell nyhet fra årets andre Unpacked-arrangement er at Galaxy Z Fold 7 ikke lenger støtter S Pen. Årsaken? Samsung har prioritert å gjøre telefonen tynnere.

Ved å fjerne digitaliseringslaget i skjermen, som er nødvendig for S Pen-støtte, har Samsung klart å redusere Fold 7 til bare 8,9 mm brettet og 4,2 mm utbrettet. Noen brukere vil bli skuffet over denne avgjørelsen, men Samsung ser ut til å mene at det er et rimelig kompromiss.

Det er verdt å merke seg at Z Fold-serien aldri har hatt en innebygd S Pen, eller engang et spor for den. Pennen har også bare fungert på den innvendige skjermen, ikke på forsiden. Men for noen brukere som ser Fold-serien som den naturlige arvtakeren til Note, kan dette oppleves som et skritt tilbake.

9. Samsungs tri-fold er fortsatt ikke klar til å bli avduket

Vi hadde håpet å se Samsung offisielt avduke sitt svar på Huawei Mate XT (over) på Galaxy Unpacked 2025, men ventetiden forlenges. (Image credit: Huawei)

Mange hadde håpet på en offisiell teaser av Samsungs brettbare trippel-enhet – som ryktes å hete Galaxy tri-fold eller G Fold – under Unpacked 2025. Men ikke engang en fem sekunders trailer dukket opp.

Dette var ekstra kjipt, siden vi nylig så de første sporene av enheten i One UI 8 og troverdige rykter om at masseproduksjonen kunne starte i september. Alt tydet på at Samsung i det minste begynte å bygge hype for sitt neste store foldbare prosjekt.

Men det er sannsynlige grunner til at det ikke skjedde. Tri-fold-modellen ventes å bli ekstremt dyr – anslått til mellom 3000 og 3500 dollar – og det ryktes også at den kun skal lanseres i Sør-Korea og Kina i utgangspunktet.

Hvis det stemmer, ville ikke et globalt Unpacked-arrangement være det rette forumet for å presentere den. Men det gjør oss ikke mindre nysgjerrige på å se den senere i år.