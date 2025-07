9 cosas que aprendimos del evento Galaxy Unpacked de Samsung del 2025 de julio

Finalmente llegó el día, el segundo evento Galaxy Unpacked del año se llevó a cabo este 9 de julio y Samsung nos dejo algunas sorpresas, sobre todo para los fans de los plegables y smartwatches.

Como preveían las (muchas) filtraciones y rumores, Samsung presentó un trío de nuevos plegables. A la cabeza estaba el nuevo Z Fold 7, pero también había alternativas más asequibles como el Z Flip 7 y el Z Flip 7 FE (que parece ser el Z Flip 6 disfrazado).

Samsung no se limitó a presentar un gran festival de plegables, sino que también presentó la serie Galaxy 8. Junto con el nuevo Galaxy Watch 8, también vimos el regreso del bisel giratorio con el Galaxy Watch 8 Classic, un smartwatch que también hace una muy buena imitación de un reloj de vestir.

Pero, ¿qué más reveló Samsung (o no reveló) en el que probablemente será su último evento Unpacked de 2025? Aquí tienes todos los grandes titulares en un práctico lugar...

1. El Samsung Galaxy Z Flip 7 finalmente trae una pantalla de cubierta utilizable a la fiesta

(Image credit: TechRadar)

En los últimos años, ha dado la sensación de que la serie Galaxy Z Flip ha ido un paso por detrás de la competencia, pero eso por fin cambia con el nuevo Galaxy Z Flip 7.

Samsung parece haber innovado en todos los aspectos con su último plegable, que cuenta con una gran pantalla (¡ahora es de 4,1 pulgadas!) y una serie de mejoras significativas como una bisagra más resistente y un chipset Exynos 2500 más potente.

Samsung Galaxy Z Flip 7 hands-on: just LOOK at that cover screen! - YouTube Watch On

La pantalla interna del Flip 7 también se ha reforzado. Con 6,9 pulgadas, es más grande y más ancha que la pantalla interior del Galaxy Z Flip 6, y como señalamos en nuestra reseña (contenido en inglés) del Galaxy Z Flip 7, este aumento de tamaño «hace que el teléfono se sienta más como un Galaxy S25 Ultra y menos como un plegable de forma extraña en la mano».

Otras mejoras incluyen una batería más grande y una mayor resistencia al agua, pero el Galaxy Z Flip 7 es todo sobre la nueva experiencia de visualización - ambas pantallas son más grandes y mejores, y como resultado, la serie Flip de Samsung ya no está por detrás de los gustos de la Motorola Razr Ultra.

2. El Samsung Galaxy Z Fold 7 es un teléfono de nivel “Ultra” con un precio a la altura

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 7 fue sin duda la estrella de este último evento Unpacked. Lejos de ser una mera actualización iterativa, se trata de una mejora integral del ya excelente Samsung Galaxy Z Fold 6, como describimos en nuestra reseña del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Hay, por supuesto, las esperadas mejoras de potencia, con este teléfono ganando un chipset Snapdragon 8 Elite y -en el extremo superior- 4 GB extra de RAM. Pero Samsung también ha equipado el Galaxy Z Fold 7 con una nueva cámara principal de 200 MP y ha aumentado el tamaño de ambas pantallas.

Samsung Galaxy Z Fold 7 hands-on: the essence of Ultra in an insanely thin device - YouTube Watch On

Y lo que es más importante, es con diferencia el Z Fold más delgado y ligero hasta la fecha, con tan solo 215 g (¡menos que el Samsung Galaxy S25 Ultra!), y tan solo 8,9 mm de grosor cuando está plegado y 4,2 mm cuando está desplegado.

Pero todo esto tiene un precio elevado, ya que el Galaxy Z Fold 7 cuesta a partir de 1.999,99 dólares australianos, lo que en EE.UU. supone 100 dólares más que el teléfono del año pasado y en Australia 150 dólares australianos más. Ouch.

3. El Galaxy Z Flip 6 ha renacido como Galaxy Z Flip 7 FE

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future)

Por primera vez, Samsung ha lanzado una versión FE de uno de sus teléfonos plegables, dando a los compradores potenciales un punto de entrada más barato de lo habitual. Pero si has estado atento a los teléfonos plegables, el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE puede resultarte extrañamente familiar.

Esto se debe a que se trata básicamente del Samsung Galaxy Z Flip 6 de nuevo. Tiene exactamente las mismas dimensiones, pesa lo mismo, y ambos tienen una pantalla plegable de 6,7 pulgadas a 120 Hz y una pantalla cubierta de 3,4 pulgadas a 60 Hz.

Sus cámaras también son iguales (aunque, para ser justos, también coinciden con las especificaciones de la cámara del Z Flip 7 estándar), y ambos teléfonos tienen una batería de 4.000 mAh.

Las principales diferencias son simplemente el chipset y la RAM, ya que el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE tiene un Exynos 2400 y 8 GB, en lugar de un Snapdragon 8 Gen 3 y 12 GB. Así que el teléfono más nuevo es en realidad menos potente, pero también cuesta menos, a partir de 899 $ / 849 £ / 1.499 AU$. Queda por ver si ese precio más bajo será suficiente para tentar a los compradores.

4. El Samsung Galaxy Watch 8 es más delgado y brillante que antes

(Image credit: Future)

Samsung también ha presentado algunos wearables, como el Samsung Galaxy Watch 8, con un nuevo diseño más fino de 8,6 mm de grosor y una pantalla mucho más brillante que puede alcanzar los 3.000 nits.

No solo se ha mejorado el hardware, sino que el Galaxy Watch 8 también cuenta con nuevas funciones de software, como Gemini en la muñeca y un nuevo entrenador de carrera, que puede incluirte en uno de los 160 planes de carrera diferentes.

Además, ahora cuenta con un índice de antioxidantes, que puede darte una idea de si estás comiendo suficiente fruta y verdura (aunque en el fondo probablemente ya sepas la respuesta).

No todo son buenas noticias: en nuestra reseña del Samsung Galaxy Watch 8 (contenido en inglés) señalamos, por ejemplo, que la duración de la batería sigue siendo demasiado corta, pero las mejoras introducidas parecen prometedoras. También hay una nueva versión Classic, para los amantes de los biseles giratorios...

5. El Samsung Galaxy Watch 8 Classic es la respuesta de este año al Ultra

(Image credit: Future)

El año pasado, Samsung lanzó el Samsung Galaxy Watch Ultra, pero en lugar de recibir un nuevo modelo Ultra este año, tenemos el Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

El Classic tiene un bisel giratorio, al igual que los modelos Classic anteriores, y en nuestra reseña del Samsung Galaxy Watch 8 Classic (contenido en inglés) nos gustó tanto como siempre. Pero también toma prestado del Ultra, por ejemplo, un botón rápido programable. Y aunque este wearable está vestido para impresionar, no es pequeño, con sus 10,6 mm de grosor.

El Watch 8 Classic incluye Gemini en la muñeca, detección de apnea del sueño y la misma aplicación Running Coach que el Galaxy Watch 8 estándar.

Con un precio de 499 dólares, es más caro que el Samsung Galaxy Watch 8 estándar, pero seguro que atraerá más miradas.

6. Google Gemini llega al Galaxy Watch 8 y a todos los smartwatches con Wear OS

(Image credit: Samsung)

Uno de los grandes anuncios de IA en este evento Unpacked fue que Google Gemini llegaría a la serie Galaxy Watch 8. Y ahora Google lo ha seguido revelando que Gemini se está desplegando en todos los relojes Wear OS, incluidos los de Oppo, OnePlus, Xiaomi y, por supuesto, los relojes Pixel.

Esto significa que podrás hablar con Gemini sin tener tu teléfono cerca, y te permitirá hacer preguntas a tu smartwatch usando lenguaje natural. En teoría, también deberías obtener respuestas rápidas y concisas, pero tendremos que probarlo por nosotros mismos antes de emitir un juicio.

Google afirma que Gemini empezará a llegar a los relojes con Wear OS «en las próximas semanas», siempre y cuando el reloj ejecute Wear OS 4 o superior.

7. El despliegue de One UI 8 llegará pronto (para algunos)

(Image credit: Samsung / Google)

Si no parece que haya pasado tanto tiempo desde que One UI 7 aterrizó, no es así: la versión de Samsung de Android 15 llegó en diciembre de 2024. Pero One UI 8 pronto tomará el relevo, sólo seis meses después, con el nuevo sistema operativo preinstalado en el Z Fold 7 y el Z Flip 7, ambos a la venta el 25 de julio.

¿Cuáles son las novedades de One UI 8? Como ya comentamos en nuestro reciente resumen de rumores, puedes esperar ver un borrador de audio de IA mejorado, además de otras mejoras de IA. Entre ellas se incluye una función Gemini Live más potente (ahora también disponible en la ventana Flex del Z Flip 7) y una versión mejorada de Circle to Search, que puede aprovechar el modo AI de Google para obtener respuestas más detalladas a tus preguntas.

Una de las grandes incógnitas es cuándo llegará One UI 8 a los dispositivos Samsung más antiguos, como el Galaxy S25. Samsung no abordó esta cuestión en su último Unpacked, lo que dejará a algunos preocupados por la posibilidad de que se prolongue de forma similar a One UI 7.

8. El Z Fold 7 prescinde del S Pen

(Image credit: Future / Carlos Pedrós)

Otra noticia controvertida del segundo Unpacked de Samsung de este año es que el Z Fold 7 ha dejado de ser compatible con el S Pen. ¿Por qué? Todo es en ayuda de ese diseño plegable más delgado.

Al prescindir de la capa digitalizadora de la pantalla compatible con el S Pen, Samsung ha conseguido que el Z Fold 7 tenga un grosor de sólo 8,9 mm cuando está plegado y de sólo 4,2 mm cuando está desplegado. Para algunos, la falta de soporte para el S Pen será un compromiso molesto, pero Samsung cree claramente que merece la pena.

Para ser justos, la serie Z Fold nunca ha venido con un S Pen, ni ha tenido una ranura donde poder esconder uno. Además, solo era posible utilizarlo en la pantalla interior del plegable, en lugar de en la cubierta. Pero Samsung puede haber provocado la ira de los usuarios avanzados que ven la serie Fold como los herederos naturales de su antigua familia Note.

9. El triple plegable de Samsung aún no está listo para el prime-time

Esperábamos ver a Samsung revelar oficialmente su respuesta al Huawei Mate XT (arriba) en Unpacked 2025, pero la espera continúa (Image credit: Huawei)

Todos los astros apuntaban a un teaser oficial del Samsung Galaxy tríptico, o G Fold como se le ha denominado en los rumores, en este evento Unpacked 2025. Pero ni siquiera recibimos un tráiler de cinco segundos.

Esto fue decepcionante, ya que en los últimos días hemos visto los primeros indicios del tríptico plegable aparecer en One UI 8, junto con rumores creíbles sobre la producción en masa a partir de septiembre. Eso nos llevó a pensar que Samsung al menos empezaría a crear expectación por su próximo gran diseño plegable.

Pero también es probable que haya buenas razones por las que no lo hizo, incluida la esperada exclusividad del tríptico plegable. No sólo se rumorea que es prohibitivamente caro (los primeros rumores predijeron un precio de entre 3.000 y 3.500 dólares), sino que también existe la posibilidad de que sólo salga a la venta en Corea del Sur y China, inicialmente.

De ser así, su presentación en un evento mundial como Unpacked 2025 tendría menos sentido. Pero no por ello tenemos menos ganas de verlo este mismo año.