He pasado una hora con el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra… y necesito cambiar mi Z Fold 7 lo antes posible

He estado usando mi Samsung Galaxy Z Fold 7 durante el último año y me encanta; para mí, es simplemente el mejor celular que se puede comprar.

Su diseño plegable es perfecto para ver videos —ya sea en la enorme pantalla interna o aprovechando el diseño para sostener el celular en posición vertical y verlos en la pantalla externa— y también para jugar, trabajar o tomar selfies con el sensor principal de 200 MP en lugar de la cámara para selfies de menor resolución.

Su diseño delgado es cómodo de sostener y cabe fácilmente en cualquier bolsillo, y ha resultado lo suficientemente resistente como para aguantar sin necesidad de usar una funda; tuve una funda durante unos meses, pero no me gustó nada, así que volví a mi estrategia de usar solo un protector de pantalla.

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(Image credit: Peter Hoffmann)

Sin embargo, por muy bueno que sea el Z Fold 7, no es perfecto. Las cámaras podrían ser mejores (algo que se hace evidente al comparar con las excelentes cámaras que Samsung incorporó en el Galaxy S26 Ultra, que también llevo conmigo), la duración de la batería no es tan buena como necesitaría en algunas ocasiones, y el pliegue puede notarse bastante bajo ciertas condiciones de iluminación debido a los molestos reflejos en la pantalla interna.

Afortunadamente, parece que Samsung ha resuelto muchos de mis problemas con el nuevo Galaxy Z Fold 8 Ultra —el verdadero sucesor del Fold 7 del año pasado (el nuevo Z Fold 8 sin la denominación «Ultra» adopta este año un diseño más compacto)—, y el principal candidato a convertirse en mi teléfono favorito de 2026, después de haber pasado apenas una hora con el nuevo dispositivo.

Ultra de nombre, Ultra de naturaleza

La gama de teléfonos Samsung Galaxy Z 8 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

A primera vista, el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra parece casi idéntico al Galaxy Z Fold 7.

A diferencia del Z Fold 8, el Z Fold 8 Ultra ofrece exactamente las mismas dimensiones de pantalla que el Z Fold 7, con una pantalla interna de 8 pulgadas y una pantalla de cubierta de 6.5 pulgadas.

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Es sumamente delgado y ligero, por lo que incluso cuando está plegado no se siente como un ladrillo, y cuenta con un conjunto de cámaras similar al del Z Fold 7 (hablaremos de eso en un momento).

El único cambio de diseño que notarás es la bisagra rediseñada. Esto facilita la apertura del Z Fold 8 Ultra y permite que el teléfono quede más plano cuando está abierto, lo que, junto con el nuevo recubrimiento mate de la pantalla interna, hace que el pliegue sea menos notorio.

En lugar de reinventar la rueda en áreas donde el Z Fold 7 ya destaca, como su excelente diseño, Samsung ha introducido mejoras en el Z Fold 8 Ultra que hacen que este teléfono sea aún más capaz.

(Image credit: Future)

Mi mejora favorita es la nueva tecnología de batería de carburo de silicio, que permite una batería de 5,000 mAh, mucho más grande que la de 4,400 mAh del Z Fold 7, a pesar de que el Z Fold 8 Ultra es (muy ligeramente) más delgado.

La duración de la batería del Z Fold 7 no es ideal. Con frecuencia me doy cuenta de que mi uso habitual —que, hay que admitirlo, incluye ver muchos videos en streaming, jugar y realizar múltiples tareas para ver contenido y trabajar al mismo tiempo mientras estoy en movimiento— hace que mi batería se agote a última hora de la tarde.

Probablemente, la mayor capacidad del Z Fold 8 Ultra no me librará de tener que llevar un cargador conmigo “por si acaso”, pero espero que eso signifique que rara vez, o nunca, me quede sin batería por completo —lo cual puede suceder con mi Z Fold 7, incluso cuando adapto mi uso para que sea más moderado—.

(Image credit: Future)

Las cámaras del Z Fold 8 Ultra también representan una mejora notable. Además del Z Fold 7, también uso el Samsung Galaxy S26 Ultra, porque sus cámaras son realmente impresionantes; en particular, me encanta su teleobjetivo de 5x y 50 MP.

Desafortunadamente, el Z Fold 8 Ultra no mejora la cámara teleobjetivo de 12 MP y 3x del Z Fold 7, pero el sensor principal de 200 MP ya existente se ha mejorado con nuevas capacidades HDR para estar a la altura de la línea S26 de Samsung, y la cámara ultra gran angular de 12 MP se ha actualizado a 50 MP, lo que hace que el conjunto de cámaras del nuevo teléfono se sienta más «Ultra».

También cuenta con la impresionante tecnología de estabilización de video «Horizontal Lock», que me encantó en el S26 Ultra.

Después de haber probado las nuevas cámaras, el Z Fold 8 Ultra es sin duda una mejora importante, y tengo muchas ganas de seguir probándolas. Claro, el Z Fold 8 Ultra no ganará ningún premio al mejor celular con cámara de 2026, pero la versatilidad que ofrece el nuevo conjunto de cámaras debería contribuir a que este plegable se sienta como un dispositivo versátil y sumamente capaz, y no como un celular con tantas limitaciones que no puedas apreciar sus increíbles logros de diseño.

Una especie de lado positivo

(Image credit: Future)

También cuenta con un nuevo chipset —el mismo Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy con el que viene equipada la serie S26— que impulsa un conjunto de nuevas herramientas de IA, y una pantalla más brillante de 3,000 nits, lo que debería ayudar a que los colores sean más vivos en el Z Fold 8.

Como cabría esperar de un teléfono repleto de mejoras, que lleva el nuevo apodo «Ultra» y que se lanza en medio de la actual crisis de la memoria RAM, el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra costará más que el Galaxy Z Fold 7.

El lado positivo es que el aumento de precio no es tan grande como yo y muchos otros temíamos: el Galaxy Z Fold 8 Ultra tiene un precio inicial de $2,099.99 / £1,899 / AU$TBC, mientras que el precio de lanzamiento del Z Fold 7 partía de $1,999 / £1,799 / AU$2,899.

Ningún aumento de precio es ideal, pero considerando lo mucho peor que esperaba que fuera, aceptaré de buen grado el incremento de 100 dólares / 100 libras.

No veo la hora de pasar más tiempo con el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Me encanta mi Z Fold 7, pero después de pasar solo un rato con su sucesor, ya sé que es hora de cambiarlo.

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