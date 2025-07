9 saker vi fick reda på under Samsungs Galaxy Unpacked i juli 2025

Samsungs andra Galaxy Unpacked för året är nu avklarat – och det blev ännu en stor dag för alla som gillar vikbara telefoner och smartklockor.

Som de många läckorna och ryktena hade förutspått lanserade Samsung en trio nya vikbara modeller. I spetsen stod nya Z Fold 7, men vi fick också se mer prisvärda alternativ i form av Z Flip 7 och Z Flip 7 FE (som ser ut att vara en förklädd Z Flip 6).

Det handlade dock inte bara om vikbara telefoner – Samsung passade också på att presentera Galaxy Watch 8-serien. Förutom nya Galaxy Watch 8 såg vi också en efterlängtad comeback av den roterande boetten i Galaxy Watch 8 Classic – en smartklocka som dessutom fungerar utmärkt att bära i lite finare sammanhang.

Vad mer avslöjade (eller avslöjade inte) Samsung under vad som sannolikt blir deras sista Unpacked-event för 2025? Här är alla stora rubriker samlade på ett ställe…

1. Samsung Galaxy Z Flip 7 har äntligen fått en användbar yttre skärm

(Image credit: TechRadar)

Under de senaste åren har Galaxy Z Flip-serien ofta känts ett steg bakom konkurrenterna – men det ändras äntligen med nya Galaxy Z Flip 7.

Samsung verkar ha fokuserat på rätt saker i sin senaste Flip-modell, som nu har en stor och vacker yttre skärm på hela 4,1 tum, samt flera förbättringar för lång livslängd, som ett starkare gångjärn och ett kraftfullare Exynos 2500-chipset.

Samsung Galaxy Z Flip 7 hands-on: just LOOK at that cover screen! - YouTube Watch On

Även den inre skärmen har fått sig ett lyft. Med sina 6,9 tum är den både större och bredare än den i Galaxy Z Flip 6, och som vi noterade i vår första hands-on med Flip 7 känns det som att “telefonen påminner mer om en Galaxy S25 Ultra än en märkligt formad vikbar telefon i handen.”

Andra förbättringar inkluderar större batteri och bättre vattenskydd, men Z Flip 7 handlar framför allt om den nya skärmupplevelsen – båda skärmarna är större och bättre, vilket gör att Flip-serien inte längre ligger efter konkurrenter som Motorola Razr Ultra.

2. Samsung Galaxy Z Fold 7 är en telefon i "Ultra"-klass – med ett pris som matchar

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 var utan tvekan stjärnan under det senaste Unpacked-eventet. Det handlar inte om någon småskalig uppdatering, utan om en total förbättring av redan imponerande Galaxy Z Fold 6 – som vi också konstaterade i vår hands-on med Galaxy Z Fold 7.

Förväntade prestandalyft finns förstås med, som nya Snapdragon 8 Elite och – i toppmodellen – ytterligare 4 GB RAM. Men Samsung har också utrustat Fold 7 med en ny huvudkamera på hela 200 MP och gjort båda skärmarna större.

Samsung Galaxy Z Fold 7 hands-on: the essence of Ultra in an insanely thin device - YouTube Watch On

Kanske mest anmärkningsvärt är att detta är den klart tunnaste och lättaste Z Fold hittills – bara 215 gram (mindre än Galaxy S25 Ultra!) och en tjocklek på 8,9 mm vikt och 4,2 mm ovikt.

Men allt detta kommer med ett högt pris: Galaxy Z Fold 7 börjar på 26 490 kronor!

3. Galaxy Z Flip 6 återföds som Galaxy Z Flip 7 FE

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

För första gången har Samsung lanserat en FE-version av en vikbar telefon, vilket ger potentiella köpare ett billigare insteg än vanligt. Men för den som har koll på vikbara telefoner känns Galaxy Z Flip 7 FE kanske märkligt bekant.

Det är nämligen i princip en Galaxy Z Flip 6 i ny förpackning. Den har exakt samma mått, väger lika mycket och båda har en 6,7-tums vikbar 120Hz-skärm och en 3,4-tums yttre skärm med 60Hz.

Kamerorna är också identiska (de matchar faktiskt även Z Flip 7-kamerorna) och båda telefonerna har ett batteri på 4 000 mAh.

De största skillnaderna finns under skalet: Galaxy Z Flip 7 FE har ett Exynos 2400-chip och 8 GB RAM, jämfört med Snapdragon 8 Gen 3 och 12 GB i Z Flip 7. Det gör alltså FE-versionen mindre kraftfull – men också billigare, med ett startpris på 12 490 kronor. Om det lägre priset är nog för att locka köpare återstår att se.

4. Samsung Galaxy Watch 8 är tunnare och ljusstarkare än någonsin

(Image credit: Future)

Det handlade inte bara om telefoner under Unpacked – Samsung visade även upp nya wearables, däribland Galaxy Watch 8. Den nya modellen är tunnare än tidigare med en design på endast 8,6 mm och har en betydligt ljusstarkare skärm som nu når hela 3 000 nits.

Förbättringarna gäller inte bara hårdvaran. Galaxy Watch 8 kommer även med nya mjukvarufunktioner, som Gemini-assistenten direkt på handleden och ett uppdaterat Running Coach-läge som kan guida dig genom 160 olika löpningsprogram.

Dessutom introduceras ett nytt Antioxidant Index, som ger en fingervisning om hur mycket frukt och grönt du faktiskt får i dig (även om du nog redan vet svaret).

Allt är dock inte rosenskimrande – i vår hands-on-recension nämner vi exempelvis att batteritiden fortfarande är i kortaste laget. Men helheten ser lovande ut och för den som gillar klassisk design finns nu även ett bekant tillskott...

5. Galaxy Watch 8 Classic är årets svar på Ultra-modellen

(Image credit: Future)

Fjolårets Galaxy Watch Ultra får ingen direkt uppföljare i år – istället lanserar Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Den återintroducerar den älskade roterande boetten, som tidigare funnits i Classic-serien och i vår hands-on imponerades vi än en gång av detta inslag.

Samtidigt lånar Classic-modellen vissa funktioner från Ultra, som en programmerbar Quick Button. Trots sin eleganta yta är detta en rejäl pjäs på handleden – hela 10,6 mm tjock.

På mjukvarusidan får Watch 8 Classic samma AI-assistent Gemini, sömnapné-detektering och den nya Running Coach-funktionen som standardmodellen.

Med ett pris på 5 890 kronor är detta ett dyrare alternativ än vanliga Galaxy Watch 8 – men också ett som lär dra till sig många blickar.

6. Google Gemini kommer till Galaxy Watch 8 – och alla Wear OS-klockor

(Image credit: Samsung)

En av de stora AI-nyheterna från årets Unpacked var att Google Gemini nu finns direkt på Galaxy Watch 8-serien. Kort därefter bekräftade Google att Gemini även rullas ut till alla Wear OS-smartklockor – inklusive modeller från Oppo, OnePlus, Xiaomi och förstås Pixel.

Det innebär att du nu kan prata med Gemini utan att ha telefonen i närheten och ställa frågor i naturligt språk direkt via handleden.

I teorin ska svaren vara snabba och koncisa, men vi kommer förstås att vilja testa själva innan vi sätter slutbetyget. Google säger att utrullningen sker successivt under de kommande veckorna, så länge din klocka kör Wear OS 4 eller senare.

7. One UI 8 är på väg – men bara till vissa enheter till en början

(Image credit: Samsung / Google)

Om det känns som att One UI 7 nyss lanserades har du inte fel – Samsungs version av Android 15 dök upp så sent som i december 2024. Men nu är det dags för One UI 8, som kommer förinstallerat på både Galaxy Z Fold 7 och Z Flip 7, som börjar säljas den 25 juli.

Vad är då nytt i One UI 8? Enligt tidigare rykten kan vi förvänta oss en förbättrad AI-ljudrensare och flera andra AI-funktioner. Bland nyheterna finns en mer kraftfull version av Gemini Live (nu även tillgänglig på Z Flip 7:s Flex Window) samt en förbättrad Circle to Search-funktion, som använder Googles AI-läge för att ge mer djupgående svar.

Men en stor fråga är fortfarande obesvarad – när kommer One UI 8 till äldre Samsung-enheter som Galaxy S25? Samsung nämnde inget om detta under Unpacked, vilket får oss att undra om utrullningen kommer dröja lika länge som den gjorde med One UI 7.

8. Z Fold 7 har tagit farväl av S Pen – för att bli tunnare

(Image credit: Future / Carlos Pedrós)

En kontroversiell nyhet från årets andra Unpacked-event är att Galaxy Z Fold 7 inte längre har stöd för S Pen. Anledningen? Samsung har prioriterat att göra telefonen tunnare.

Genom att ta bort digitizer-lagret i skärmen, som krävs för S Pen-stöd, har Samsung kunnat få ner Fold 7 till endast 8,9 mm hopfälld och 4,2 mm utfälld. Vissa användare lär bli besvikna över detta beslut, men Samsung verkar tycka att det är ett rimligt avvägande.

Värt att nämna är att Z Fold-serien aldrig haft en inbyggd S Pen, eller ens ett fack för den. Pennan har dessutom bara fungerat på den inre skärmen, inte på framsidan. Men för vissa användare som ser Fold-serien som Notes naturliga arvtagare kan detta kännas som ett steg bakåt.

9. Samsungs tri-fold är fortfarande inte redo att visas upp

Vi hade hoppats se Samsung officiellt avslöja sitt svar på Huawei Mate XT (ovan) på Galaxy Unpacked 2025, men väntan fortsätter. (Image credit: Huawei)

Många hade hoppats på en officiell teaser av Samsungs trefaldiga vikbara – kallad Galaxy tri-fold eller G Fold i rykten – under Unpacked 2025. Men inte ens en femsekunders trailer dök upp.

Detta var extra snopet eftersom vi nyligen sett de första spåren av enheten i One UI 8 samt trovärdiga rykten om att massproduktion kan börja i september. Allt pekade på att Samsung åtminstone skulle börja bygga hype inför sin nästa stora vikbara satsning.

Men det finns troliga skäl till varför det uteblev. Tri-folden förväntas nämligen bli extremt dyr – uppskattningsvis mellan 3 000 och 3 500 dollar – och ryktas dessutom lanseras enbart i Sydkorea och Kina till en början.

Om det stämmer vore ett globalt Unpacked-event inte rätt forum att presentera den på. Men det gör oss inte mindre nyfikna på att se den senare i år.