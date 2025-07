VPN-deal Skaff deg NordVPN i dag med 76 % rabatt – TechRadars topprangerte VPN-tjeneste holder deg trygg på nettet og hjelper deg med å fjerne blokkeringer av Netflix-biblioteker i andre land.

Tidligere pleide teknologientusiaster og bransjekommentatorer å håne Apple når det var på tide å lansere en ny S-modell av iPhone, og påpekte den marginale forskjellen mellom for eksempel iPhone X og iPhone Xs sammenlignet med det større spranget fra iPhone X til iPhone 11.

Spol noen år fremover, og Apple har droppet S-suffikset helt, og markedsfører i stedet hvert års iPhone som en helt ny utgivelse. iPhone 15 etterfølges av iPhone 16, og så videre.

Men forbedringene fra modell til modell føles ikke alltid som et helt skritt fremover. Noen ganger får vi store sprang – som iPhone 15 Pro til iPhone 16 Pro – og noen ganger bare minimale, som iPhone 13 til iPhone 14.

Men med fjorårets lansering av Apple Intelligence ser det ut til at Apple har funnet en vei rundt den vanskelige virkeligheten i utviklingen: lanser produktet nå og fullfør det senere. Hva kan gå galt?

Apple Intelligence kunne ha blitt lansert mer, vel ... intelligent. (Image credit: Apple)

Det viser seg å være ganske mye. Apple Intelligence fikk en plass på listen vår over de største teknologifloppene i 2024, og jeg synes fortsatt det er et vagt, diffust og uferdig produkt, selv om det nå tilbyr en ganske robust samling av AI-verktøy. Det ser imidlertid ikke ut til å ha stoppet trenden fra å spre seg, noe en av Apples største konkurrenter demonstrerte i år.

Jeg snakker selvfølgelig om Samsungs skjebnesvangre One UI 7-oppdatering, som nådde Galaxy-brukere i april etter måneder med forsinkelser. Det ville gitt perfekt mening, hadde det ikke vært for det faktum at Galaxy S25-, Galaxy S25 Plus- og Galaxy S25 Ultra-brukere allerede hadde kjørt One UI 7 siden lanseringen i januar, og at Android 15, som One UI 7 er basert på, har vært ute siden oktober.

De som brukte penger på en toppmodell fra Samsung tidligere i år har kjørt på forhåndslanseringsprogramvare, mens de som kjøpte en Galaxy-telefon for et år siden har måttet nøye seg med betaversjoner og testversjoner av Samsungs nyeste Android-versjon.

Jeg gikk nylig gjennom hele One UI 7-suppen igjen og følte fortsatt et visst håp da One UI 8 raskt ble avduket sammen med Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7. Så jeg skal ikke klage mer på Samsung foreløpig. Men det er en risiko for at utrullingene av Apple Intelligence og One UI 7 setter en farlig standard for fremtidige oppdateringer – der «ferdige» produkter blir testmiljøer snarere enn reelle lanseringer.

Det er vanskelig å sette en nøyaktig lanseringsdato for One UI 7, fordi prosessen var så langtrukken og kaotisk. (Image credit: Samsung / Future)

Så hva skjer nå? Vel, den største bekreftede lanseringen i mobilverdenen akkurat nå er utvilsomt iOS 26, som lover et nytt design, oppgraderte standardapper og forbedret strømeffektivitet på Apples mobilplattform.

Det ser lovende ut så langt. Apples hovedtale på WWDC 2025 forårsaket ingen større kontrovers og viste frem nok av iOS 26 til at jeg normalt ville føle meg ganske trygg på lanseringen av den neste store iOS-versjonen.

Men rekken av mislykkede programvarelanseringer vi har sett de siste tolv månedene gjør meg skeptisk. Selvfølgelig kan jeg ikke klandre Apple for lanseringen av One UI 7, eller Samsung for Apple Intelligence, men det er fortsatt bemerkelsesverdig at to av verdens største teknologiselskaper klarte å snuble såpass kraftig omtrent samtidig.

Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 gir oss en første titt på One UI 8. (Image credit: Samsung)

Som en del av TechRadars mobilteam vet jeg at både Apple og Samsung har kapasitet til å levere gjennomtenkt, innovativ og genuint nyttig programvare, og jeg håper de begge finner veien tilbake til det i fremtiden.