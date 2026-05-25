Synes du iPhone-modellene er blitt kjedelige? iPhone 19 Pro skal visstnok få en skjerm med avrundede kanter på alle fire sider – og du vet hva det betyr for fremtidige Android-telefoner

Lekkasje hevder at iPhone 19 Pro kan få en skjerm som er avrundet på alle fire sider

Dette er et trekk flere Android-telefoner har hatt tidligere, og tror den blir populær igjen hvis iPhone får den

En firesidig avrundet skjerm kan få skjermrammene til å se mindre ut

Apple er ikke akkurat kjent for å endre designet på telefonene sine så ofte, men neste år – når iPhone fyller 20 år – kan vi se at selskapet omfavner en designfunksjon som noen Android-telefoner tidligere har brukt.

Mer spesifikt kan iPhone 19 Pro og iPhone 19 Pro Max ha firesidig buede skjermer, ifølge leakeren Digital Chat Station på Weibo (via GSMArena). Dette vil bety at alle fire kantene rundt skjermen vil være buet, selv om vi mistenker at dette sannsynligvis vil være ganske subtile kurver – spesielt langs topp- og bunnkantene.

Vi har sett denne typen design før i telefoner som Honor Magic 6 Pro og Motorola Edge 60, så det er ikke et nytt konsept, og dobbeltbuede skjermer har lenge vært veldig populære blant Android-produsenter – selv om de fleste Android-telefoner i disse dager bruker helt flate skjermer i stedet.

Honor Magic 6 Pro har en skjerm med avrundede kanter hele veien rundt. (Image credit: Future / Axel Metz)

Hvis Apple faktisk lanserer en iPhone med en firesidig buet skjerm, er det svært sannsynlig at vi vil se mange Android-produsenter følge etter.

Firesidig buede skjermer ser unektelig imponerende ut og kan redusere den oppfattede synligheten av skjermrammene, så det er definitivt fordeler med designet. Og det ville være fornuftig for Apple å ønske å skille seg litt ut med iPhone 19 Pro-serien, siden disse telefonene vil være 20. generasjons iPhone-modeller – hallo, iPhone XX?

Vi har også tidligere hørt rykter om at iPhone 19 Pro kan få Face ID-komponenter under skjermen, noe som ville bety at telefonen enten bare ville få et lite hull til selfie-kameraet eller kanskje ingen utstansing i det hele tatt i skjermen. Så kanskje det er verdt å hoppe over iPhone 18-serien og i stedet vente til september 2027, når iPhone 19 Pro-serien ventes å bli lansert.