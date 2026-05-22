Tycker du att iPhones har blivit tråkiga? iPhone 19 Pro sägs få en skärm med rundade kanter på alla fyra sidor – och du vet vad det betyder för framtida Android-telefoner

En läcka hävdar att iPhone 19 Pro kan få en fyrsidigt rundad skärm

Detta är en funktion som flera Android-telefoner tidigare haft och vi kan få se den bli populär igen om iPhone får den

En fyrsidigt rundad skärm kan få skärmramarna att se mindre ut

Apple är inte direkt kända för att förändra designen på sina telefoner särskilt ofta, men nästa år – när iPhone fyller 20 år – kan vi få se företaget omfamna en designfunktion som vissa Android-telefoner tidigare använde.

Mer specifikt kan iPhone 19 Pro och iPhone 19 Pro Max få fyrsidigt rundade skärmar, enligt läckan Digital Chat Station på Weibo (via GSMArena). Det skulle innebära att alla fyra kanter runt skärmen är rundade, även om vi misstänker att det sannolikt handlar om ganska subtila kurvor – särskilt längs över- och underkanten.

Vi har sett den här typen av design tidigare i telefoner som Honor Magic 6 Pro och Motorola Edge 60, så det är inget nytt koncept och dubbelt rundade skärmar var länge väldigt populära bland Android-tillverkare – även om de flesta Android-telefoner idag istället använder helt platta skärmar.

Honor Magic 6 Pro har en skärm vars kanter är rundade hela vägen om. (Image credit: Future / Axel Metz)

Om Apple faktiskt lanserar en iPhone med fyrsidigt rundad skärm är det dock väldigt sannolikt att vi kommer få se många Android-tillverkare följa efter.

Fyrsidigt rundade skärmar ser onekligen imponerande ut och kan minska hur synliga skärmramarna upplevs vara, så det finns definitivt fördelar med designen. Och det vore logiskt att Apple vill sticka ut lite extra med iPhone 19 Pro-serien, eftersom dessa telefoner blir den 20:e generationens iPhone-modeller – hej, iPhone XX?

Vi har även tidigare hört rykten om att iPhone 19 Pro kan få Face ID-komponenter under skärmen, vilket skulle innebära att telefonen antingen bara får ett litet hål för selfiekameran eller kanske ingen utskärning alls i skärmen. Så kanske är det värt att hoppa över iPhone 18-serien och istället vänta till september 2027, då iPhone 19 Pro-serien väntas lanseras.