Lekkasje avslører mulige farger på iPhone 18 Pro, og én nyanse får ekstra oppmerksomhet

Fire farger for iPhone 18 Pro og Pro Max kan ha lekket

Light Blue, Dark Gray, Silver og Dark Cherry er nevnt

Dark Cherry får sterke reaksjoner og kan være signaturfargen

Apple er kjent for å endre fargene til telefonene sine hvert år, og i år ser det ut til å bli intet unntak. Nå har de fire fargene for iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max visstnok lekket, inkludert en helt ny og iøynefallende nyanse.

Ifølge Macworld, som siterer en kilde med innsikt i Apples forsyningskjede, vil modellene bli tilbudt i Light Blue, Dark Gray, Silver og Dark Cherry.

Sistnevnte sies å være hovedfargen i serien, og erstatte Cosmic Orange, som finnes på iPhone 17 Pro. Lekkede gjengivelser (uoffisielle) viser hvordan Dark Cherry, Dark Gray og Light Blue kan se ut, mens sølv sies å ligne på den nåværende varianten.

Artikkelen fortsetter nedenfor

(Image credit: Macworld)

En veldig flott farge

Vi liker både Light Blue og Dark Cherry, men spesielt sistnevnte skiller seg ut. Hvis vi ikke hadde gjemt telefonen i et deksel uansett, kunne den fargen nesten vært god nok grunn til å oppgradere i seg selv.

Reaksjonene på nett er også svært positive. På Reddit skriver brukerne blant annet «for en farge!», «den mørke kirsebærfargen ville vært mitt opplagte valg», «helt vanvittig farge» og «vil ha den nå».

Det er bare et utvalg av kommentarene, men når det gjelder Dark Cherry, er mottakelsen stort sett gjennomgående positiv, noe som tyder på at Apple kanskje har truffet spikeren på hodet denne gangen.

Til sammenligning selges iPhone 17 Pro-serien i fargene Silver, Deep Blue og Cosmic Orange. Selv om utvalget generelt har vært populært, har Cosmic Orange vært litt omstridt, noe Dark Cherry så langt ikke ser ut til å være.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vi håper derfor at lekkasjen er korrekt, men som vanlig må vi vente til september, når neste generasjons iPhone ventes å bli avduket, før vi vet sikkert.