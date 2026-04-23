Läcka avslöjar möjliga färger för iPhone 18 Pro och en nyans får extra uppmärksamhet

Fyra färger för iPhone 18 Pro och Pro Max kan ha läckt

Light Blue, Dark Gray, Silver och Dark Cherry nämns

Dark Cherry får starka reaktioner och kan bli signaturfärgen

Apple ändrar som vanligt färgutbudet på sina telefoner varje år och i år ser inte ut att bli något undantag. Nu har de fyra färgerna för iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max till synes läckt, inklusive en helt ny och iögonfallande nyans.

Enligt Macworld, som hänvisar till en källa med insyn i Apples leveranskedja, kommer modellerna att erbjudas i färgerna Light Blue, Dark Gray, Silver och Dark Cherry.

Den sistnämnda uppges bli huvudfärgen i serien och ersätta Cosmic Orange, som finns på iPhone 17 Pro. I läckta renderingar (inofficiella) visas hur Dark Cherry, Dark Gray och Light Blue kan komma att se ut, medan Silver sägs vara lik den nuvarande varianten.

(Image credit: Macworld)

En riktigt snygg nyans

Vi gillar både Light Blue och Dark Cherry, men särskilt den sistnämnda sticker ut. Om vi inte ändå hade gömt telefonen i ett skal hade den färgen nästan kunnat räcka som anledning att uppgradera på egen hand.

Reaktionerna online är också väldigt positiva. På Reddit skriver användare bland annat “vilken färg”, “den där dark cherry hade varit mitt självklara val”, “helt galen färg” och “vill ha den nu”.

Det är bara ett urval av kommentarerna, men när det gäller Dark Cherry är mottagandet i stort sett genomgående positivt, vilket tyder på att Apple kan ha prickat helt rätt den här gången.

Som jämförelse säljs iPhone 17 Pro-serien i färgerna Silver, Deep Blue och Cosmic Orange. Även om utbudet generellt har varit populärt har Cosmic Orange varit lite av en vattendelare, något som Dark Cherry hittills inte verkar vara.

Vi hoppas därför att läckan stämmer, men som vanligt lär vi få vänta till september då nästa generation iPhone väntas presenteras innan vi vet säkert.