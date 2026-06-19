«Et soleklart kjøp» – iPhone Air 2 ser ut til å bli lansert i 2027 og kan løse to store problemer med den opprinnelige modellen

Rykter om at iPhone Air 2 har et andre bakre kamera og forbedret batteritid

Seneste rapport gjentar tidligere rapporter om lansering våren 2027

Apple-fans virker positive til oppgraderingene, men peker fortsatt på den enkle høyttaleren og mangelen på et telekamera som ulemper

iPhone Air er en av de mer interessante enhetene Apple har lansert de siste årene, men den er også en av de mest kompromisspregede. Det tynne designet gir rett og slett begrenset plass til visse komponenter. Nå ser det imidlertid ut til at Apple kan ha funnet plass til noen lenge etterlengtede forbedringer i iPhone Air 2.

Ifølge Apple-tipseren Mark Gurman, som skriver for Bloomberg (via 9to5Mac), vil iPhone Air 2 få et andre kamera på baksiden. Dette ville adressere det mange anser som den største svakheten ved den nåværende modellen, som bare har ett enkelt kameraobjektiv.

Det ekstra kameraet sies å være et ultravidvinkelkamera. Telefonen vil også få forbedret batteritid – den svake batteritiden var da også en typisk innvending mot den første modellen. Gurman påpeker imidlertid at det fortsatt er uklart om forbedringen kommer fra et større batteri – noe som kan være vanskelig å få plass til i det tynne kabinettet – eller fra mer effektive komponenter.

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Hvis Apple faktisk klarer å løse disse to problemene, kan iPhone Air 2 bli betydelig mer populær enn forgjengeren. Reaksjonene på ryktene har vært positive så langt, der én leser på 9to5Mac beskriver modellen som et «opplagt kjøp», mens flere Reddit-brukere skrev kommentarer som «dag én-kjøp for meg» og «det jeg mangler er et ultravidvinkelkamera – legg til det, og det er perfekt».

Men brukerne vil se mer

iPhone Air har bare én høyttaler (Image credit: Jacob Krol/Future)

I mellomtiden har flere Reddit-brukere påpekt at det er andre problemer med den nåværende iPhone Air som de helst skulle ønske de fikk fikset, eller i det minste forbedret samtidig.

Den vanligste kritikken gjelder den enkle høyttaleren, men mange ber også om et telefotokamera i stedet for et ultravidvinkelkamera.

Det er mulig at Apple velger et ultravidvinkelkamera fordi det er enklere å få plass til i det tynne kabinettet. Men det er kanskje enda mer sannsynlig at selskapet bevisst ønsker å opprettholde klare forskjeller mellom Air-modellen og Pro-serien.

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Selv om informasjonen er korrekt, vil ikke iPhone Air 2 glede alle. Tross alt er det grenser for hvor mye teknologi som får plass i et ekstremt tynt kabinett. Alle som ønsker seg doble høyttalere, et telefotokamera og et stort batteri, må kanskje velge en fremtidig Pro-modell i stedet.

Selv om ryktene om iPhone Air 2 frister deg, må du sannsynligvis vente en stund til. Rapporten gjentar tidligere informasjon om at modellen vil bli lansert våren 2027, noe som sannsynligvis betyr en gang mellom mars og mai.

For Apple ser det ut til at den neste generasjonen av Air-serien handler om å finne en bedre balanse mellom det tynne designet og funksjonene brukerne faktisk ønsker seg. Hvis selskapet lykkes med det, kan iPhone Air 2 bli betydelig mer attraktiv enn originalen.