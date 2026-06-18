"Solklart köp" – iPhone Air 2 ser ut att lanseras 2027 och den kan lösa två stora problem med originalmodellen

iPhone Air 2 sägs få en andra kamera på baksidan och förbättrad batteritid

Den senaste rapporten upprepar tidigare uppgifter om en lansering under våren 2027

Apple-fans verkar positiva till uppgraderingarna, men pekar fortfarande på den ensamma högtalaren och avsaknaden av telekamera som nackdelar

iPhone Air är en av de mer intressanta enheterna Apple har lanserat de senaste åren, men den är också en av de mest kompromissfyllda. Den tunna designen lämnar helt enkelt begränsat utrymme för vissa komponenter. Nu verkar det dock som att Apple kan ha hittat plats för några efterlängtade förbättringar i iPhone Air 2.

Enligt Apple-läckan Mark Gurman, som skriver för Bloomberg (via 9to5Mac), kommer iPhone Air 2 att få en andra kamera på baksidan. Det skulle åtgärda vad många anser vara den största svagheten hos den nuvarande modellen, som bara har en enda kameralins.

Den extra kameran uppges vara en ultravidvinkelkamera. Telefonen ska dessutom få förbättrad batteritid, vilket också varit en vanlig kritik mot den första modellen. Gurman påpekar dock att det fortfarande är oklart om förbättringen kommer från ett större batteri – något som kan vara svårt att få plats med i det tunna chassit – eller från effektivare komponenter.

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Om Apple faktiskt lyckas lösa dessa två problem kan iPhone Air 2 bli betydligt mer populär än sin föregångare. Reaktionerna på uppgifterna har hittills varit positiva. En läsare på 9to5Mac beskrev modellen som ett "solklart köp", medan flera Reddit-användare skrev kommentarer som "dag ett-köp för mig" och "det jag saknar är ultravidvinkelkameran – lägg till den så är den perfekt".

Men det finns fler saker användarna vill se

iPhone Air har bara en högtalare (Image credit: Jacob Krol/Future)

Samtidigt har flera Reddit-användare påpekat att det finns andra problem med den nuvarande iPhone Air som de hellre vill se åtgärdade, eller åtminstone få förbättrade samtidigt.

Den vanligaste kritiken gäller den ensamma högtalaren, men många efterfrågar också en telekamera i stället för en ultravidvinkelkamera.

Det är möjligt att Apple väljer en ultravidvinkelkamera eftersom den är enklare att få plats med i det tunna chassit. Men det är kanske ännu mer sannolikt att företaget medvetet vill behålla tydliga skillnader mellan Air-modellen och Pro-serien.

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Även om uppgifterna stämmer kommer därför inte iPhone Air 2 att göra alla nöjda. Det finns trots allt gränser för hur mycket teknik som får plats i ett extremt tunt chassi. Den som vill ha dubbla högtalare, telekamera och stort batteri kan behöva välja en framtida Pro-modell i stället.

Om du gillar det som ryktas om iPhone Air 2 får du sannolikt vänta ett tag till. Rapporten upprepar nämligen tidigare uppgifter om att modellen lanseras under våren 2027, vilket sannolikt innebär någon gång mellan mars och maj.

För Apple verkar nästa generation av Air-serien handla om att hitta en bättre balans mellan den tunna designen och de funktioner som användarna faktiskt efterfrågar. Om företaget lyckas med det kan iPhone Air 2 bli betydligt mer attraktiv än originalet.

Vilken uppgradering hoppas du allra mest på att få se i iPhone Air 2? Berätta gärna i omröstningen här nedanför.