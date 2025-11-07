Et nytt iPhone-veikart er nettopp lekket, med spesifikasjonsdetaljer for den brettbare iPhonen og iPhone Air 2

Flere detaljer om fremtidige iPhone-modelle er lekket

Den brettbare iPhonen kan få et kamera under skjermen uten Face ID

Det ser ut som om Apple planlegger en iPhone Air 2

Skal man tro ryktene, planlegger Apple en ganske stor omveltning av sine iPhone-modeller de neste par årene, anført av den brettbare iPhonen – og en ny rapport kaster lys over denne enheten, samt en potensiell iPhone Air 2.

Dette kommer fra en rapport fra analytikerne JP Morgan (via @MaxWinebach), basert på informasjon fra forsyningskjeden. Disse analytikerrapportene er ikke en offisiell bekreftelse på noe, men de er satt sammen ved hjelp av kilder i bransjen som vanligvis er pålitelige.

Og først, den brettbare iPhonen: Den kommer visstnok i andre halvdel av 2026, uten Face ID, men med et 24 MP selfiekamera under skjermen. Det er også listet opp et andre selfiekamera på 24 MP – antagelig for den ytre skjermen.

Når det gjelder resten av kameraspesifikasjonene, ser det ut til at vi får et dobbeltlinseoppsett på 48 MP + 48 MP, med en ultravidvinkelsensor, men ingen teleobjektiv. Det er relativt grunnleggende for en iPhone, men det er forventet med tanke på hvor tynn den brettbare iPhonen må bli.

Det ligger noe i luften

JP Morgan believes the iPhone Air 2 is very much plannedJP Morgan and most bank analysts are VERY good at getting information like this from supply chain https://t.co/JoZfrhG1tr pic.twitter.com/5YHLHQL5jFNovember 5, 2025

Når det gjelder etterfølgeren til iPhone Air, antyder denne analytikerrapporten at det faktisk vil komme en iPhone Air 2 i 2026, samt en iPhone Air 3 i 2027. Apple viser tydeligvis stor tro på sin nye superslanke telefon.

Det har vært snakk i bransjen om at salget av iPhone Air har gått tregt – akkurat som salget av iPhone 16 Plus som den erstattet i serien – men det ser ut til at Apple ikke har latt seg skremme av dette, og ikke vil kansellere modellen.

Hvis man skal feste lit til denne rapporten, vil telefonen beholde det samme 48 MP bakre kameraet med én linse i andre og tredje generasjon – ytterligere bevis på hvordan de slanke dimensjonene begrenser hva Apple kan få til med denne telefonen.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Til slutt indikerer rapporten at Apple faktisk vil utsette lanseringen av iPhone 18-telefonene, slik det tidligere har versert rykter om: Det ser ut til at iPhone 18 blir utsatt til 2027 med iPhone 18e, mens de andre iPhone 18-modellene lanseres i september 2026, som vanlig.