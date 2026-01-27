Apples nye versjon av AirTags lover bedre rekkevidde og høyere lyd

Apple AirTag får en stor oppdatering

Prosessorbrikkene er nye, og det samme er lydene

Prisen er uendret: 399 kroner

AirTag, en av de mest populære sporingsbrikkene, har fått en større oppdatering som på en eller annen måte klarer å gjøre det uten å endre størrelse, form eller pris. Neste generasjons AirTags tilbyr bedre søkerekkevidde, kraftigere høyttalere og en mer gjenkjennelig lyd, noe som kan gjøre dem bedre enn noensinne til å hjelpe deg med å finne tapte eller forlagte gjenstander – eller til og med personer.

De nye AirTags, som av en eller annen grunn ikke kalles «AirTags 2», ser nøyaktig like ut som de gamle og fungerer med alt eksisterende tilbehør. De er tilgjengelige nå i Apples nettbutikk. Inni er den samme andre generasjons Ultra Wideband-brikke som Apple introduserte med iPhone 15 og Apple Watch Series 9.

Brikken forbedrer søkenøyaktigheten betraktelig, slik at en AirTag kan oppdages opptil 1,5 ganger lenger unna enn før. Dette betyr at når du bruker iPhonen din til å finne for eksempel lommeboken din hjemme, vil gjenstanden med AirTag vises på skjermen tidligere og veilede deg til riktig sted raskere.

Nå kan du også bruke Apple Watch – Series 9 eller nyere, eller Ultra 2 – til å finne den oppdaterte AirTag, med visuelle signaler og haptisk tilbakemelding som vil være gjenkjennelig for alle som tidligere har brukt iPhonen sin til å finne en mistet AirTag.

Nå høres den bedre

I tillegg til bedre rekkevidde er den nye AirTag også betydelig høyere takket være nydesignede høyttalere som Apple sier er 50 prosent høyere. En ny Bluetooth-brikke lar også AirTag aktiveres for å spille av en lyd fra større avstand. Selve lydsignalet har også blitt oppdatert og er nå lettere gjenkjennelig.

AirTags kan hjelpe deg med å finne objekter som er langt unna ved å koble til Apples globale brukernettverk, uten å dele noen personlig informasjon med deg. De samarbeider også med 36 forskjellige flyselskaper, noe som gjør det mulig å spore mistet bagasje ved å dele en lenke. Apple planlegger å legge til ytterligere 15 flyselskaper i fremtiden, noe som vil bringe totalen til 50.

Ikke alt er nytt

Til tross for alle forbedringene er mye det samme. I Norge koster en AirTag 399 kroner, mens en pakke med fire koster 1 349 kroner. Ingenting har endret seg når det gjelder batteriet eller hvordan det byttes ut – det er fortsatt et standard CR2032-batteri, og Apple fortsetter å oppgi over et års batteritid.

Alle personverninnstillinger og beskyttelser opprettholdes også. iOS- og Android-enheter advarer fortsatt hvis en ukjent AirTag følger etter deg. AirTags som er atskilt fra eieren sin over lengre tid, vil fortsatt lage en lyd. Hvis du finner en ukjent AirTag, kan den deaktiveres ved å holde den mot telefonen, som deretter vil veilede deg gjennom trinnene.

Dette er den første store oppdateringen til AirTag på flere år. Siden lanseringen i 2021 har konkurransen økt fra blant annet Tile, Samsung og Moto. Apple deler ikke hvor mange AirTag-er som er i omløp, og det er vanskelig å vite hvor ofte folk faktisk husker å bytte batteri – selv om det bare trenger å gjøres én gang i året – og hvor mange som bare ligger ubrukte nederst i en ryggsekk. Dette er en vennlig påminnelse om å sjekke batterinivået i AirTag-ene dine.

Likevel er tryggheten ved å kunne spore lommebøker, ryggsekker og spesielt bagasje vanskelig å slå. Når et flyselskap mister bagasjen din, kan en AirTag, eller en lignende sporingsbrikke, være den eneste sikre måten å finne den igjen på – og med bedre rekkevidde og høyere lyd er sjansene nå enda høyere.