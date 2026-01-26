Apples nya version av AirTags lovar bättre räckvidd och ett starkare ljud

Apple AirTag får en stor uppdatering

Chippen är nya, liksom ljuden

Priset är oförändrat: 395 kronor

AirTag, en av de mest populära spårningsbrickorna, får nu en större uppdatering som på något sätt lyckas utan att förändra storlek, form eller ens pris. Nästa generations AirTags erbjuder bättre räckvidd vid sökning, starkare högtalare och ett mer igenkännbart ljud, vilket kan göra dem bättre än någonsin på att hjälpa dig hitta borttappade eller felplacerade föremål – eller till och med personer.

De nya AirTags, som av någon anledning inte kallas ”AirTags 2”, ser exakt likadana ut som de gamla och fungerar med alla befintliga tillbehör. De finns nu i Apples onlinebutik och dyker upp i fysiska butiker senare i veckan. På insidan sitter samma andra generationens Ultra Wideband-chip som Apple introducerade med iPhone 15 och Apple Watch Series 9.

Chipet förbättrar precisionen vid sökning rejält och gör det möjligt att upptäcka en AirTag på upp till 1,5 gånger längre avstånd än tidigare. Det innebär att när du använder din iPhone för att hitta till exempel din plånbok hemma, dyker föremålet med AirTag upp på skärmen tidigare och guidar dig rätt snabbare.

Nu kan du dessutom använda Apple Watch – Series 9 eller nyare, eller Ultra 2 – för att hitta den uppdaterade AirTag, med visuella signaler och haptisk feedback som känns igen av alla som tidigare använt sin iPhone för att hitta en borttappad AirTag.

Nu hörs den bättre

(Image credit: Apple)

Utöver bättre räckvidd är den nya AirTag också betydligt högljuddare tack vare omkonstruerade högtalare som enligt Apple är 50 procent starkare. Ett nytt Bluetooth-chip gör dessutom att AirTag kan aktiveras för att spela upp ett ljud på längre avstånd. Själva ljudsignalen har också uppdaterats och är nu mer lättigenkännlig.

AirTags kan hjälpa dig hitta föremål som befinner sig långt bort genom att ansluta till Apples globala användarnätverk, utan att dela någon personlig information med dig. De fungerar även tillsammans med 36 olika flygbolag, vilket gör det möjligt att spåra försvunnet bagage genom att dela en länk. Apple planerar att lägga till ytterligare 15 flygbolag framöver, vilket skulle ta totalen till 50.

Inte allt är nytt

Trots alla förbättringar är mycket sig likt. I Sverige kostar en AirTag 395 kronor, medan ett fyrpack ligger på 1 295 kronor. Inget har förändrats när det gäller batteriet eller hur det byts – det är fortfarande ett standard-CR2032-batteri, och Apple uppger fortsatt över ett års batteritid.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Alla sekretessinställningar och skydd finns också kvar. iOS- och Android-enheter varnar fortfarande om en okänd AirTag följer med dig. AirTags som separeras från sin ägare under längre tid kommer även fortsättningsvis att ge ifrån sig ett ljud. Hittar du en okänd AirTag kan den inaktiveras genom att hålla den mot telefonen, som sedan guidar dig genom stegen.

Det här är den första stora uppdateringen av AirTag på flera år. Sedan lanseringen 2021 har konkurrensen ökat från bland andra Tile, Samsung och Moto. Apple delar inte hur många AirTags som finns i omlopp och man kan undra hur ofta folk faktiskt kommer ihåg att byta batteri – även om det bara behöver göras en gång per år – och hur många brickor som bara ligger oanvända längst ner i en ryggsäck. Det här är en vänlig påminnelse om att kolla batterinivån i dina AirTags.

Trots det är tryggheten i att kunna spåra plånböcker, ryggsäckar och särskilt bagage svårslagen. När ett flygbolag tappar bort ditt bagage kan en AirTag, eller en liknande spårningsbricka, vara det enda säkra sättet att hitta det igen – och med bättre räckvidd och starkare ljud ökar chanserna nu ytterligare.