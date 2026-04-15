Huaweis nye brettbare telefon ligner på den ventede iPhone Ultra

Huawei har hintet om sin kommende brettbare telefon

Den ser ut som den vi venter oss av den brettbare iPhone Ultra

Men iPhone Ultra kan få en mindre brett takket være høyteknologisk lim.

Apples første brettbare telefon har vært under utvikling en stund, men enheten (som antas å bli hetenede iPhone Ultra) forventes også å ha noen viktige forskjeller fra de fleste eksisterende sammenleggbare telefoner, inkludert et bredere sideforhold for den indre skjermen.

Men det vil faktisk ikke være den første telefonen med et slikt sideforhold. Selv om iPhone Ultra ikke forventes før i september, har Huawei allerede vist frem den brede Pura X Max (via Phandroid), som i seg selv er en oppfølger til fjorårets Huawei Pura X, og selskapet har bekreftet at telefonen vil bli lansert for fullt 20. april.

Selv om Huawei Pura X Max bare ventes å bli lansert i Kina, gir den oss fortsatt et klarere bilde av hvordan iPhone Ultra kan se ut, ettersom de to telefonene sannsynligvis vil få lignende sideforhold.

Du kan se Huawei Pura X Max i videoen fra Sparrows News ovenfor. Selv om de fullstendige spesifikasjonene ikke er offentliggjort ennå, har Huawei allerede avslørt at telefonen vil leveres i Interstellar Blue, Olive Gold, Phantom Night Black, Vibrant Orange og Zero Degree White. Vi vet også at lagrings- og RAM-konfigurasjoner vil variere fra 256 GB lagringsplass og 12 GB RAM opptil 1 TB lagringsplass og 16 GB RAM.

En mindre brett

Så selv om Huawei kanskje kan komme før Apple med dette sideforholdet (det ryktes også at Samsung jobber med noe lignende, med en telefon som kan selges i mye større skala enn Huaweis modell), kan Apple fortsatt ha et ess i ermet for å få iPhone Ultra til å skille seg ut.

Spesielt ryktes det at iPhone Ultra får en nesten usynlig brett i skjermen, og ifølge TrendForce (via 9to5Mac) er et høyteknologisk lim nøkkelen til dette.

Dette limet skal visstnok forbli flytende nok til å «fylle mikroskopiske uregelmessigheter som utvikler seg over tid», som ellers kunne blitt synlige bretter i skjermen.

Det er sannsynligvis ikke det eneste trikset Apple bruker for å redusere bretten, men det kan være en viktig del av løsningen og bidra til å skille iPhone Ultra fra andre brettbare telefoner vi har sett, selv om selve sideforholdet ikke lenger er helt nytt når den lanseres.