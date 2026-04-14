Huaweis nya vikbara telefon liknar den ryktade iPhone Ultra, men Apple kan fortfarande ha en viktig skärmfördel

Huawei har teasat sin kommande vikbara telefon

Den liknar vad vi väntar oss från vikbara iPhone Ultra

Men iPhone Ultra kan få ett mindre veck tack vare högteknologiskt lim

Apples första vikbara telefon har varit på gång länge, men enheten (som tros få namnet iPhone Ultra) väntas också ha några viktiga skillnader jämfört med de flesta befintliga vikbara telefoner, bland annat ett bredare bildförhållande för den inre skärmen.

Men den kommer faktiskt inte att vara den första telefonen med ett sådant bildförhållande. Medan iPhone Ultra inte väntas förrän i september har Huawei redan visat upp den bredskärmade Pura X Max (via Phandroid), som i sin tur är en uppföljare till fjolårets Huawei Pura X, och företaget har bekräftat att telefonen lanseras fullt ut den 20 april.

Huawei Pura X Max väntas visserligen bara lanseras i Kina, men den ger oss ändå en tydligare bild av hur iPhone Ultra kan komma att se ut, eftersom de två telefonerna sannolikt får liknande bildförhållande.

Du kan se Huawei Pura X Max i videon från Sparrows News ovan. Även om alla specifikationer ännu inte är kända har Huawei redan avslöjat att telefonen kommer i färgerna Interstellar Blue, Olive Gold, Phantom Night Black, Vibrant Orange och Zero Degree White. Vi vet också att lagrings- och RAM-konfigurationerna kommer att sträcka sig från 256 GB lagring och 12 GB RAM upp till 1 TB lagring och 16 GB RAM.

Ett mindre veck

Även om Huawei alltså kan hinna före Apple med detta bildförhållande (Samsung ryktas också arbeta på något liknande, med en telefon som kan säljas i betydligt bredare skala än Huaweis modell) kan Apple fortfarande ha ett ess i rockärmen för att få iPhone Ultra att sticka ut.

Specifikt ryktas iPhone Ultra få ett nästan osynligt veck i skärmen, och enligt TrendForce (via 9to5Mac) är ett högteknologiskt lim nyckeln till detta.

Detta lim ska enligt uppgift förbli tillräckligt flytande för att kunna “fylla mikroskopiska ojämnheter som uppstår över tid”, vilket annars kan bli synliga veck i skärmen.

Det är sannolikt inte det enda knepet Apple använder för att minska vecket, men det kan vara en viktig del av lösningen och bidra till att iPhone Ultra skiljer sig från andra vikbara telefoner vi sett, även om bildförhållandet i sig inte längre är helt nytt när den väl lanseras.