Noen Google Pixel-telefoner lider av et alvorlig batteriproblem, og vi vet nok allerede årsaken

Noen Pixel-eiere melder at batteriene deres tømmes veldig raskt.

Det ser ut til å være forårsaket av en feil som ble introdusert i en marsoppdatering og som påvirker Deep Doze.

Dessverre finnes det ingen løsning ennå.

Siden Google Pixel mottok marsoppdateringen, har noen brukere opplevd et alvorlig batteriproblem på telefonene sine. Problemet ble ikke løst i apriloppdateringen for Pixel, og det finnes for øyeblikket ingen annen løsning.

Som Android Police oppdaget, finnes det tråder på både Reddit og Googles supportforum der brukere klager over problemet. Det ser ut til å påvirke et bredt spekter av telefoner, fra Pixel 7 og helt opp til Google Pixel 10-serien.

Det er ikke kommet et stort antall rapporter, så heldigvis er problemet kanskje ikke utbredt. For de berørte ser det imidlertid ut til å være et stort problem, og én Reddit-bruker hevder at de nå «må lade Pixel-telefonen sin to til tre ganger om dagen».

Artikkelen fortsetter nedenfor

Det er et alvorlig problem, spesielt hvis du er ute og farter med telefonen hele dagen, siden du ikke lenger kan stole på at den varer til du kommer hjem eller til et sted hvor du kan lade den.

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

En modus du kanskje aldri har hørt om sies å ikke fungere

Selv om det ikke finnes noen løsning ennå, har Reddit-brukeren OddAtmosphere1793 funnet en mulig forklaring på feilen. De sier at de har oppdaget at en firmwarefeil hindrer Pixel-en deres i å gå inn i Deep Doze – en modus som skal aktiveres automatisk når telefonen er inaktiv for å redusere ytelse og bakgrunnsaktivitet, og dermed spare batteriet.

Den gode nyheten er at personen har rapportert feilen på Googles Issue Tracker og oppfordrer alle berørte til å trykke på «+1»-knappen der, slik at Googles ingeniører kan se problemet og forhåpentligvis prioritere en løsning.

I mellomtiden har vi en veiledning om hvordan du kan forbedre batteritiden til Android-telefonen din, så det kan være verdt å prøve noen av tipsene der som en midlertidig løsning.