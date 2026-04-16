Vissa Google Pixel-telefoner drabbas av ett allvarligt batterifel och vi vet nog redan orsaken

Vissa Pixel-ägare rapporterar att deras batterier laddas ur mycket snabbt

Det verkar orsakas av en bugg som introducerades i en marsuppdatering och påverkar Deep Doze

Tyvärr finns det ännu ingen lösning

Sedan Google Pixel fick marsuppdateringen har vissa användare upplevt ett allvarligt batterifel på sina telefoner. Problemet åtgärdades inte i Pixel-uppdateringen i april och det finns för närvarande ingen annan lösning heller.

Som Android Police upptäckte finns det trådar både på Reddit och i Googles supportforum där användare klagar på problemet. Det verkar påverka ett brett urval av telefoner, från Pixel 7 hela vägen till Google Pixel 10-serien.

Det finns inte ett enormt antal rapporter, så som tur är kanske problemet inte är särskilt utbrett. För dem som drabbas verkar det dock vara ett stort problem, där en användare på Reddit hävdar att de nu “måste ladda sin Pixel-telefon två till tre gånger om dagen”.

Det är ett allvarligt problem, särskilt om du är ute med din telefon hela dagen, eftersom du inte längre kan lita på att den håller tills du kommer hem eller till en plats där du kan ladda den.

Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Ett läge du kanske aldrig hört talas om sägs inte fungera

Även om det ännu inte finns någon lösning har Reddit-användaren OddAtmosphere1793 hittat en möjlig förklaring till buggen. De säger sig ha upptäckt att ett firmwarefel hindrar deras Pixel från att gå in i Deep Doze – ett läge som automatiskt ska aktiveras när telefonen är inaktiv för att minska prestanda och bakgrundsaktiviteter och därmed spara batteri.

Den goda nyheten är att personen har rapporterat buggen i Googles Issue Tracker och uppmanar alla som påverkas att trycka på “+1”-knappen där, så att Googles ingenjörer ser problemet och förhoppningsvis prioriterar en lösning.

Under tiden har vi en guide om hur du kan förbättra batteritiden på din Android-telefon, så det kan vara värt att testa några av tipsen där som en tillfällig lösning.