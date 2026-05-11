Har du en Google Pixel-telefon? Android 17 kan endelig la deg fjerne søkefeltet på startskjermen

En Android 17-betaversjon hinter om at du snart vil kunne fjerne søkefeltet fra startskjermen på Pixel-telefoner.

Dette kan være en del av den endelige versjonen av Android 17, men funksjonen er ikke engang i betaversjonen ennå.

Mai-oppdateringen for Pixel rulles også ut nå, med flere feilrettinger.

Vi vet allerede mye om hva Android 17 sannsynligvis vil by på, men nå har en annen stor endring lekket: det ser ut til at Google endelig kan la deg skjule søkefeltet på startskjermen til Pixel-telefoner.

Denne søkefeltet er en praktisk måte å gjøre Google-søk på uten å måtte åpne nettleseren først, men den tar også opp ganske mye plass på skjermen. Så hvis du ikke søker mye, foretrekker en annen søkemotor, eller bare liker å åpne nettleseren manuelt, er det forståelig at du ønsker å kvitte deg med funksjonen.

Det er faktisk overraskende at det har tatt Google så lang tid å legge til en søkefeltbryter, da det føles som en funksjon som burde være valgfri. Men basert på Android Authoritys gjennomgang av Android 17-betakoden, kan en bryter være på vei, ettersom kodesnutter nevner ting som «tilpass søkefeltet», «innstillinger for søkefeltet» og «vis søkefeltet nederst på startskjermen».

Disse referansene antyder at du sannsynligvis vil kunne velge om du vil vise søkefeltet i Android 17 eller ikke, selv om nettstedet ikke klarte å aktivere funksjonen i den nåværende betaversjonen. Det faktum at det finnes kode som peker mot dette, tyder imidlertid på at funksjonen kan være klar for den endelige versjonen av Android 17, og vi kan til og med få en første titt på den under det kommende Android Show 12. mai.

Fikser flere bugs

Selv om den funksjonen kanskje fremdeles er et stykke unna, ruller Google nå ut en mindre oppdatering til Pixel-telefoner. Det er Pixel-oppdateringen i mai, og den kommer til alle modeller fra Google Pixel 7a og Pixel Tablet og nyere.

Det er ingen nye funksjoner her, men det er flere feilrettinger, inkludert rettelser for langsom trådløs lading når batterinivået er mellom 75 og 80 prosent, og et problem der kameraappen kunne fryse når man tok opp video mens man justerte zoomnivået.

Det er også rettet opp i problemer som kan føre til at en flimrende hvit prikk vises øverst på skjermen, at skjermen ser uskarp eller frossen ut, og at tastaturet fryser eller havner på feil sted i noen apper.

Dette høres ut som ganske irriterende problemer som absolutt er verdt å fikse. Oppdateringen har allerede begynt å rulles ut til noen Pixel-modeller, men Google påpeker at utrullingen vil bli faset inn i løpet av de kommende ukene, avhengig av operatør og enhet. Så du har kanskje ikke mottatt den ennå.