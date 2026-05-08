Har du en Google Pixel-telefon? Android 17 kan äntligen låta dig ta bort sökfältet på hemskärmen

En Android 17-beta innehåller ledtrådar om att du snart kan ta bort sökfältet från hemskärmen på Pixel-telefoner

Detta kan bli en del av den färdiga versionen av Android 17, men funktionen finns ännu inte ens i betan

Maj-uppdateringen för Pixel rullas nu också ut, komplett med flera buggfixar

Vi vet redan en hel del om vad Android 17 sannolikt kommer erbjuda, men nu har ytterligare en större förändring läckt ut: det verkar som att Google äntligen kan låta dig dölja sökfältet på hemskärmen på Pixel-telefoner.

Det här sökfältet är ett smidigt sätt att göra Google-sökningar utan att först behöva öppna webbläsaren, men det tar också upp ganska mycket skärmyta. Om du inte gör särskilt många sökningar, föredrar en annan sökmotor eller helt enkelt gillar att öppna webbläsaren manuellt, är det därför förståeligt att du vill bli av med funktionen.

Det är faktiskt förvånande att det tagit så lång tid för Google att lägga till ett reglage för sökfältet, eftersom det känns som en funktion som borde vara valfri. Men baserat på granskning av kod i Android 17-betan som Android Authority gjort, kan ett reglage vara på väg, eftersom kodsträngar nämner saker som “anpassa sökfält”, “inställningar för sökfält” och “visa sökfält längst ner på hemskärmen”.

Dessa referenser antyder att du sannolikt kommer kunna välja om sökfältet ska visas eller inte i Android 17, även om sajten inte lyckades aktivera funktionen i den nuvarande betan. Det faktum att det finns kod som pekar mot detta tyder dock på att funktionen kan bli redo till den färdiga versionen av Android 17 och vi kan till och med få en första titt på den under nästa Android Show den 12 maj.

Image credit: Philip Berne / Future

Fixar flera buggar

Även om den funktionen kanske dröjer ett tag till, rullar Google nu ut en mindre uppdatering för Pixel-telefoner. Det handlar om Pixel-uppdateringen för maj och den kommer till alla modeller från Google Pixel 7a och Pixel Tablet och framåt.

Här finns inga nya funktioner, men flera buggfixar, inklusive lösningar på problem med långsam trådlös laddning när batterinivån ligger mellan 75 och 80 procent, samt ett problem där kameraappen kunde frysa vid videoinspelning samtidigt som zoomnivån justerades.

Det finns också fixar för problem som gjorde att en flimrande vit prick kunde visas längst upp på skärmen, att skärmen kunde se suddig eller frusen ut och att tangentbordet kunde frysa eller hamna på fel plats i vissa appar.

Det låter som ganska irriterande problem som definitivt är värda att åtgärda. Uppdateringen har redan börjat rullas ut till vissa Pixel-modeller, men Google påpekar att utrullningen sker stegvis under de kommande veckorna beroende på operatör och enhet. Så du kanske inte fått den ännu.