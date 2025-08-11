Google Pixel 10 vist frem i de beste lekkede bildene hittil – her er 5 oppgraderinger du kan vente deg

Et offisielt bilde av det som antas å være Pixel 10 Pro.

Markedsføringsmateriell for Pixel 10-serien er lekket, inkludert bilder og videoer.

Materialet inkluderer også en påstand om at Google AI Pro vil bli tilbudt gratis i et år med utvalgte Pixel-modeller.

Vi har samlet fem oppgraderinger som kan gjøre disse telefonene verdt å vente på.

Google Pixel 10-serien er nå mindre enn to uker unna, med en lanseringsdato satt til 20. august, men nå ser det ut til at offisielt reklamemateriell allerede er lekket.

Materialet, som er lastet opp av Evan Blass, inkluderer videoer av Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro Fold, samt reklamebilder av alle modellene. Selv om disse ikke avslører mye som vi ikke har sett før – spesielt siden Google selv tidligere har vist frem Pixel 10-serien – er det to detaljer som skiller seg ut.

For det første antyder bildene av Pixel 10 Pro Fold i reklamemateriellet at et nylig rykte om at modellen ikke skulle bli utgitt før i oktober kan være feil.

For det andre inkluderer lekkasjen et bilde som sier at du får et år med Google AI Pro ved kjøp av utvalgte Pixel-telefoner. Dette betyr sannsynligvis at noen eller alle Pixel 10-modeller vil komme med dette abonnementet inkludert.

Selv uten denne bonusen er det mye som gjør disse telefonene til et overbevisende kjøp – her er fem av de største oppgraderingene vi venter oss.

1. En AI-drevet Camera Coach

Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google har alltid vært mer et programvareselskap enn et maskinvareselskap, så det er ingen overraskelse at en av de mest spennende angivelige oppgraderingene for Pixel 10 er programvarerelatert.

Ifølge en lekkasje kan hele Pixel 10-serien lanseres med en «Camera Coach», et Gemini-drevet verktøy som bruker AI for å hjelpe oss med å ta bedre bilder.

Verktøyet skal sies å analysere bildene vi tar og komme med kontekstuelle forslag, som å holde kameraet i en annen vinkel eller se etter bedre lysforhold. Dette kan være perfekt for de som fortsatt verdsetter ekte bilder (i stedet for kraftig AI-redigerte bilder), men som fortsatt ønsker å bruke AI til å forbedre dem.

2. IP68-klassifisering til Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Et spennende rykte om Google Pixel 10 Pro Fold er at den kan få en IP68-klassifisering. Det ville ikke bare bety betydelig vannmotstand – noe de fleste brettbare telefoner allerede har – men også støvmotstand, noe ingen brettbar telefon har klart å gjøre så langt.

IP68 er vanlig blant ikke-brettbare telefoner, men hengslene og ekstrakomponentene i en brettbar modell gjør dette vanskeligere å oppnå.

Forhåpentligvis har Google fikset dette, da det kan gjøre Pixel 10 Pro Fold mer holdbar enn konkurrentene og gi den en klar salgsfordel.

3. En ny Tensor G5-brikke

Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En ventet, men likevel velkommen oppgradering, er overgangen til en nyere og kraftigere brikke, sannsynligvis kalt Tensor G5.

Av alle oppgraderingene vi har listet opp her, er dette den vi er mest sikre på, da det ville være overraskende om en ny modell ikke fikk en nytt brikke.

Dette burde gi bedre ytelse uansett hva du gjør, men vil sannsynligvis være spesielt nyttig for krevende spilling, AI og andre krevende oppgaver. Når det er sagt, tyder benchmark-resultater på at Tensor G5 fortsatt ikke helt kan matche Snapdragon 8 Elite som brukes i noen av konkurrentenes telefoner.

4. Et telefotokamera til basismodellen

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 9 har bare vidvinkel- og ultravidvinkelkameraer på baksiden, men for Pixel 10 kan Google også ifølge flere lekkasjer utstyre basismodellen med et telefotokamera.

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter – rapporter tyder på at hoved- og ultravidvinkelsensorene kan bli nedgradert, sannsynligvis for å gi plass til en ny sensor uten å øke prisen. Forhåpentligvis er det ekstra objektivet en større oppgradering enn de endrede sensorene er en nedgradering.

5. Større batterier til Pro-modellene

Google Pixel 9 Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

En av de største oppgraderingene for Google Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL kan være økt batterikapasitet. Pixel 10 Pro skal visstnok få et batteri på 4870 mAh (opp fra 4700 mAh i Pixel 9 Pro) og Pixel 10 Pro XL et batteri på 5200 mAh (opp fra 5060 mAh i Pixel 9 Pro XL).

Et større batteri vil forhåpentlig bety lengre batteritid, noe som betyr at vi ikke trenger å lade telefonene våre like ofte. Så selv om det kanskje ikke høres så spennende ut, er det alltid en forbedring som er hyggelig å se.