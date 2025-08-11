Google Pixel 10 visas upp i de bästa läckta bilderna hittills – här är 5 uppgraderingar att vänta sig

En officiell bild av vad som antas vara Pixel 10 Pro.

Marknadsföringsmaterial för Pixel 10-serien har läckt, inklusive foton och videor

Materialet innehåller även ett påstående om att Google AI Pro kommer att erbjudas gratis i ett år med utvalda Pixel-modeller

Vi har sammanställt fem uppgraderingar som kan göra dessa telefoner värda att vänta på

Google Pixel 10-serien är nu mindre än två veckor bort, med lanseringen satt till den 20 augusti, men nu verkar det som att officiellt marknadsföringsmaterial redan har läckt ut.

Detta laddades upp av Evan Blass och materialet innehåller videor på Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro Fold samt marknadsföringsbilder på alla modeller. Även om dessa inte avslöjar mycket vi inte sett tidigare – speciellt eftersom Google själv tidigare har råkat visa upp Pixel 10-serien – finns det två detaljer som sticker ut.

För det första tyder bilderna på Pixel 10 Pro Fold i marknadsföringsmaterialet på att ett rykte vi fick höra nyligen om att modellen skulle släppas först i oktober kan vara fel.

För det andra innehåller läckan en bild som säger att man får ett års Google AI Pro vid köp av utvalda Pixel-telefoner. Det betyder troligen att vissa eller alla Pixel 10-modeller kommer med den här prenumerationen inkluderad.

Även utan den bonusen finns det mycket som kan göra dessa telefoner lockande för köp – här är fem av de största uppgraderingarna vi väntar oss.

1. En AI-driven Camera Coach

Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Google har alltid varit mer av ett mjukvaruföretag än ett hårdvaruföretag, så det är ingen överraskning att en av de mest spännande ryktade uppgraderingarna för Pixel 10 gäller just mjukvara.

Enligt en läcka kan hela Pixel 10-serien lanseras med en “Camera Coach”, ett Gemini-drivet verktyg som använder AI för att hjälpa oss att ta bättre foton.

Verktyget sägs analysera bilderna vi tar och ge kontextbaserade förslag, som att hålla kameran i en annan vinkel eller leta efter bättre ljusförhållanden. Det här kan vara perfekt för den som fortfarande värdesätter riktiga foton (snarare än hårt AI-redigerade) men ändå vill använda AI för att förbättra dem.

2. IP68-klassning för Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Ett spännande rykte om Google Pixel 10 Pro Fold är att den kan få IP68-klassning. Det skulle innebära inte bara rejält vattenskydd – som de flesta vikbara telefoner redan har – utan även att den är dammtät, något ingen vikbar telefon hittills har klarat.

IP68 är vanligt bland icke-vikbara telefoner, men gångjärnet och de extra komponenterna i en vikbar modell gör detta svårare att uppnå.

Förhoppningsvis har Google löst det, eftersom det skulle kunna göra Pixel 10 Pro Fold mer hållbar än konkurrenterna och ge den en tydlig försäljningsfördel.

3. Ett nytt Tensor G5-chipset

Google Pixel 9 Pro XL (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

En väntad men ändå uppskattad uppgradering är övergången till ett nyare och kraftfullare chipset, som troligen får namnet Tensor G5.

Av alla uppgraderingar vi listar här är detta den vi är mest säkra på, eftersom det vore förvånande om en ny modell inte fick ett nytt chipset.

Detta bör ge bättre prestanda oavsett vad man gör, men kommer troligen vara särskilt hjälpsamt för krävande gaming, AI och andra krävande uppgifter. Med det sagt tyder benchmarkresultat på att Tensor G5 fortfarande inte riktigt kan mäta sig med Snapdragon 8 Elite som används i vissa konkurrenters telefoner.

4. En telefotokamera för basmodellen

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 9 har bara vidvinkel- och ultravidvinkelkameror på baksidan, men för Pixel 10 kan Google enligt flera läckor utrusta basmodellen även med en telefotokamera.

Allt är dock inte positiva nyheter – rapporter antyder att huvud- och ultravidvinkelsensorerna kan komma att nedgraderas, troligen för att få plats med en ny sensor utan att höja priset. Förhoppningsvis är den extra linsen en större uppgradering än vad de ändrade sensorerna är en nedgradering.

5. Större batterier för Pro-modellerna

Google Pixel 9 Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

En av de största uppgraderingarna för Google Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro XL kan bli ökad batterikapacitet, där Pixel 10 Pro enligt uppgifter får ett på 4 870 mAh (upp från 4 700 mAh i Pixel 9 Pro) och Pixel 10 Pro XL får ett på 5 200 mAh (upp från 5 060 mAh i Pixel 9 Pro XL).

Ett större batteri innebär förhoppningsvis längre batteritid, så att vi inte behöver ladda telefonerna lika ofta. Så även om det kanske inte låter så spännande är det alltid en förbättring som är trevlig att se.